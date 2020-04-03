 Керівника філії ДП "Дніпропетровський облавтодор" затримано на хабарі 100 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в Національній поліції.

Під час слідства оперативники і слідчі поліції задокументували факт вимагання директором однієї з філій дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор" 100 тисяч гривень хабаря. Сплата цієї суми була гарантією надання підприємцю в оренду приміщень виробничої бази асфальтового заводу.

На підтвердження досягнутих домовленостей бізнесмен повинен був віддати як завдаток 10 відсотків від загальної суми хабаря.

Факт передачі першої частини коштів було задокументовано правоохоронцями.

Сьогодні, 3 квітня, на одній із автозаправних станцій Дніпра оперативники управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Дніпропетровській області, слідчі Дніпровського відділу поліції спільно з Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 затримали керівника філії під час отримання другого "траншу" - 90 тисяч гривень.

Читайте також: У Чернівцях на одержанні 1 тис. дол. хабаря затримано голову військово-лікарської комісії військкомату, - Нацполіція. ФОТО

Чиновника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.