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 Керівника філії ДП "Дніпропетровський облавтодор" затримано на хабарі 100 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Співробітники управління стратегічних розслідувань затримали на хабарі керівника філії ДП "Дніпропетровський облавтодор". Хабар чиновник вимагав за передачу в оренду приміщень виробничої бази асфальтового заводу, а отримував кошти в кілька етапів. Під час отримання останньої частини хабаря його було затримано.

Про це "Цензор.НЕТ" повідомили в Національній поліції.

Керівника філії ДП Дніпропетровський облавтодор затримано на хабарі 100 тис. грн, - Нацполіція 01

Під час слідства оперативники і слідчі поліції задокументували факт вимагання директором однієї з філій дочірнього підприємства "Дніпропетровський облавтодор" 100 тисяч гривень хабаря. Сплата цієї суми була гарантією надання підприємцю в оренду приміщень виробничої бази асфальтового заводу.

На підтвердження досягнутих домовленостей бізнесмен повинен був віддати як завдаток 10 відсотків від загальної суми хабаря.

Факт передачі першої частини коштів було задокументовано правоохоронцями.

Сьогодні, 3 квітня, на одній із автозаправних станцій Дніпра оперативники управління стратегічних розслідувань Національної поліції в Дніпропетровській області, слідчі Дніпровського відділу поліції спільно з Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 затримали керівника філії під час отримання другого "траншу" - 90 тисяч гривень.

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Керівника філії ДП Дніпропетровський облавтодор затримано на хабарі 100 тис. грн, - Нацполіція 02

Чиновника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186687
 
 
 Топ коментарі
 
причем здесь Филатов?
Корбану не занес в фонд борьбы с короновирусом... Руководитель филиала ГП "Днепропетровский облавтодор" задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2935
Я так думаю...
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Филатов мер Днепра,а не губернатор.Так что мимо.Хотя Боря фрукт ещё тот.
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Завтра внесут залог 50 кусков и свободен. Кернеса более 5 лет судят , а Штепа-сепаратистка, Так что все остаются при своих бабках(с наваром)
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Будівництво доріг на 80 млрд грн потрібно зупиняти! Ці гроші будуть розікрадені! Потрібно скоротити бюджет на ці гроші!
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причем здесь Филатов?
Корбану не занес в фонд борьбы с короновирусом... Руководитель филиала ГП "Днепропетровский облавтодор" задержан на взятке 100 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2935
Я так думаю...
 показати весь коментар
 
 
Филатов мер Днепра,а не губернатор.Так что мимо.Хотя Боря фрукт ещё тот.
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Чому Зе так різко загальмував впровадження "держави в смартфоні", а Дубілета -геть звільнив?
-Тому, що допетрав, що тоді його та й всі міністерства та відомства моментально і набагато успішніше замінить звичайний серверний скрипт..
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Боже ты мой!
Какими темпами пошли поимки коррупционеров!
Сразу видно: дЕрьмака надо отмазать любой ценой, количество в данной ситуации будет только на пользу.
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Завтра внесут залог 50 кусков и свободен. Кернеса более 5 лет судят , а Штепа-сепаратистка, Так что все остаются при своих бабках(с наваром)
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ну наконец-то споймали главного коррупционера. а то шум подняли: д'єрмакъ, д'єрмакъ....
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Первые но не последние «звоночки» анонсированной узильонскими «бальшой стройки»
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днепропетровский облавтодор?у чудика часом не екатеринославская прописка?
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область еще не переименовали...в Конституции она - Днепропетровская...а город - Днепр
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что ж вы все 50-100-135. а когда придет очередь сто лимонов, миллиард? или своих не трогаем? то ж аферисты а эти друзья
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Вот так строятся дороги в турборежиме, не смотря на коронавирус?
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Недели три назад, у нас в селе 20 метров улицы заасфальтировали, слой 2 см. Область Днепропетровская.
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понятно почему у нас дороги самые ****** в мире.... скоко будем зарабатывать на туристах как Чернобиль, сафари Пятихатки -Крывой Рог - Никополь сможет ли проехать лендкрузер...
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