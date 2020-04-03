 Карантин по-польськи: чим схожі наші коронавіруси. ВIДЕО

Карантин там жорсткіший, але і заходи продуманіші, а інфраструктура працює адекватно. Крім того, польська влада точно випереджає нашу в боротьбі з економічними наслідками карантину.
Що таке програма "Домашній карантин", яку запровадили поляки? Скільки коштує порушити карантин у Польщі і чи багато охочих це робити? І чому транспорт там працює у звичайному режимі? І що може бути страшніше за коронавірус?
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
·7 ч
Губернатор Полтави Синєгубов переймається, що в Полтаві немає крематорію. Мер Дніпра Філатов накопав 600 могил місцянам.
Якось не так собі уявляла заклики реклами з ТБ "Україна готова до боротьби з коронавірусом!"
во первых - вируса нет и все ето буржуинские выдумки, шо бы маски продать.
во вторых он как бы немного мутирует и меняется...
Надеюсь - на склад.