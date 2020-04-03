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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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Все про:карантин (1998) Польща (2174) COVID-19 (2907) Буткевич Богдан (13) коронавірус (1541)

 Карантин по-польськи: чим схожі наші коронавіруси. ВIДЕО

Сьогодні в "Без цензури" говоримо про карантин по-польськи. Богдан Буткевич і Анна Коваленко, українка, яка живе в місті Гдиня, розкажуть вам, як і чим відрізняються боротьба з коронавірусом у Польщі і в Україні.

Карантин там жорсткіший, але і заходи продуманіші, а інфраструктура працює адекватно. Крім того, польська влада точно випереджає нашу в боротьбі з економічними наслідками карантину.

Що таке програма "Домашній карантин", яку запровадили поляки? Скільки коштує порушити карантин у Польщі і чи багато охочих це робити? І чому транспорт там працює у звичайному режимі? І що може бути страшніше за коронавірус?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186686
 
   
 Топ коментарі
 
Такой ерунды как наша власть учудила нигде в мире не найдёте. Главное, что такой же будет результат падемии, и её экономические последствия.
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Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·7 ч

Губернатор Полтави Синєгубов переймається, що в Полтаві немає крематорію. Мер Дніпра Філатов накопав 600 могил місцянам.
Якось не так собі уявляла заклики реклами з ТБ "Україна готова до боротьби з коронавірусом!"
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Поставщики мутят все есть спрос.если заморозить цены будет еще дороже и из под прилавка.
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С огнём играют поставщики " овощной корзины " и круп , которые поставляют товар по договорной цене .. Именно эта группа товаров подорожала очень существенно . Если бы мутили лишь магазины , дорожали бы все товары , а не лишь овощи и фрукты . .
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Такой ерунды как наша власть учудила нигде в мире не найдёте. Главное, что такой же будет результат падемии, и её экономические последствия.
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ШО нам робыты!Як на хлеб заробыты!??
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Одна з жертв тупого правління профанів.
Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы - Цензор.НЕТ 1621
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Мини "гуральня" качественный Алкоголь - настойки, Наливки, Ликеры....- очень востребованный "продукт" в местных ресторанах-Кнайпах, Барах... и т.д. Реально ...Но ключевое - КАЧЕСТВЕННЫЙ!!! Карантин по-польски: чем похожи наши коронавирусы - Цензор.НЕТ 5083
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Эксперды.
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Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·7 ч

Губернатор Полтави Синєгубов переймається, що в Полтаві немає крематорію. Мер Дніпра Філатов накопав 600 могил місцянам.
Якось не так собі уявляла заклики реклами з ТБ "Україна готова до боротьби з коронавірусом!"
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Філатов мудак який накручує людей і розганяє паніку. З Вікіпедії: середня смертність в Україні 14.7 на 1000 осіб на рік, населення Дніпра - майже мільйон. Беремо калькулятор: 600 могил - це Дніпру на два тижні БЕЗ епідемії.
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У ВОЕННЫХ ДОСТАТОЧНО ПЕРЕДВИЖНЫХ КРЕМАТОРИЕВ...А ФИЛАТОВ..ТАК В ОДЕССЕ ВСЕГДА НАРЫТО МНОГО МОГИЛЬНЫХ ЯМ, ЭКСКАВАТОРОМ...ЭТО ЕСЛИ МЕСТО ЕСТЬ ЗАРАНЕЕ, ТО КОПАЮТ ПОД ЗАКАЗ
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Поляки молодцы. Во всем. Беженцев из Азии и Африки не впустили. LNG терминал построили. ***** постоянно напоминают, что оно *****. Экономику развивают. Армию укрепляют.
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хлопцы-врачики вроде уже научились вирус европейский, азиатский от местного ньюйорского отличать - радости немного, ето означает одно, нет два....
во первых - вируса нет и все ето буржуинские выдумки, шо бы маски продать.
во вторых он как бы немного мутирует и меняется...
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03.04.2020. Трамвай в Варшаве. Время: около 16:00.
Карантин по-польськи: чим схожі наші коронавіруси - Цензор.НЕТ 1376
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Cтатую маршалу Коневу в Праге "перевели на карантин" в музей.
Надеюсь - на склад.
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<a href= "https://vidgolos.co.ua/2020/04/03/%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%96%D0%B2/?fbclid=IwAR1VITOdpB6XcKSQz0YQjw2zK00BwgSuFSI4nakdQUvOo9SxyV6a4Drz5h4" target="_BLANK">Анна Маляр - власникам супермаркетів і магазинів: Ви граєте з вогнем, коли у такий скрутний час підвищуєте ціни на продукти. Бо першими будуть rрабувати вас.</a>
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