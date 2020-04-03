 Карантин по-польськи: чим схожі наші коронавіруси. ВIДЕО

Карантин там жорсткіший, але і заходи продуманіші, а інфраструктура працює адекватно. Крім того, польська влада точно випереджає нашу в боротьбі з економічними наслідками карантину.

Що таке програма "Домашній карантин", яку запровадили поляки? Скільки коштує порушити карантин у Польщі і чи багато охочих це робити? І чому транспорт там працює у звичайному режимі? І що може бути страшніше за коронавірус?

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.



