 За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТРК Мир, передає Белта.

"А чи не здається тобі, що сильні світу цього без війни (Макрон це вже війною назвав), через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть поділити світ?" - запитав він інтерв'юера.

За словами Лукашенка, "нас штовхнули до того, що ми повинні зупинитися, сидіти і проїсти ті мізерні валютні запаси, які у нас є". "І тоді, надрукувавши 10% світового ВВП, до нас прийдуть ті, хто на ногах, і скажуть: нате вам трохи, але ви будете робити те, що ми скажемо. Ось так може бути поділений світ", - припустив президент РБ.

Він уточнив, кого має на увазі: "У Росії є нафта і газ, яких сьогодні потребує весь світ, у Китаю - величезні потужності в економіці, в Америці - друкарський верстат".

"Боюся, щоб нас не поділили без війни", - резюмував Лукашенко.

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