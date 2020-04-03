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 За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

Білоруський президент Олександр Лукашенко запідозрив, що за допомогою глобальної паніки та кризової економічної ситуації на тлі пандемії коронавірусу "сильні світу цього без війни хочуть поділити світ".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТРК Мир, передає Белта.

"А чи не здається тобі, що сильні світу цього без війни (Макрон це вже війною назвав), через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть поділити світ?" - запитав він інтерв'юера.

За словами Лукашенка, "нас штовхнули до того, що ми повинні зупинитися, сидіти і проїсти ті мізерні валютні запаси, які у нас є". "І тоді, надрукувавши 10% світового ВВП, до нас прийдуть ті, хто на ногах, і скажуть: нате вам трохи, але ви будете робити те, що ми скажемо. Ось так може бути поділений світ", - припустив президент РБ.

Він уточнив, кого має на увазі: "У Росії є нафта і газ, яких сьогодні потребує весь світ, у Китаю - величезні потужності в економіці, в Америці - друкарський верстат".

"Боюся, щоб нас не поділили без війни", - резюмував Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко поскаржився на тиск інших країн на Білорусь через коронавірус: Починають плющити ... А ми, якщо бачимо вогнище, кидаємося на нього і лікуємо

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186684
 
 
 Топ коментарі
 
Просто Бацьку вылечившийся Шахов покусал При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4005 При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3659
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Картошка дороже нефти, хотят Белорусь поделить
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ага.., поэтому США развернули мобильный крематории, и у них уже 10 млн безработных, путин спрятался в бункере, а Китай в экономической заднице (не считая умерших...) - сильные мира спланировали так.. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9802

Белорусы!, - по ходу у вашего колхозника-диктатора едет крыша...
Ставьте уже Кольку на царство...
Пора...
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а от и саня с кацпоправкой влез...
и как ему удается так задницей крутить на 360 градусов, шобы и кацапам и всем остальным? - тока саня знает...
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Да можно поржать но в стойло загоняют всех денег нет т к на карантине нет работы ходить без маски нельзя а их нет или дорого ходи с паспортом и оглядывайся. И покорные мычат что это правильно
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И покорные мычат что это правильно

У нас на предприятии до 40 лет ни кто не верит в этот бред о "страшном" вирусе.
Знакомый в начале марта переболел-67 лет -2 дня 40гр,и ни чего не ел, потом неделю 38 Праваа имеет за всю жизнь 1 больничный 15-летней давности.
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«Он уточнил, кого имеет ввиду: "У России есть нефть и газ, в которых сегодня нуждается весь мир, у Китая - огромные мощности в экономике, в Америке - печатный станок".

"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.Источник: https://censor.net.ua/n3186684»

Як був колгоспником, так і зостався...
«в Америке - печатный станок".».....
І шо, США на ньому друкує авіаносці, ракетоносї Маска і Безоса? Боїнги? Абрамси? марсіанські планетоходи? процессори Інтел, стратегічні бомбардувальники, літаки винищувачі 5-го покоління? ядерні бомби?

І це США краде технологічні секрети в Китаї?
А по запасам нафти, так Россія не на перших місцях у світи. І навіть по природним викопмним запасам, поступається тій же Бразилії.
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А разве нет. По любому всё вами выше перечисленное, и прямо и косвенно построено с помощью того самого станка. Во всяком случае и лучшие умы и лучшие золотые руки планеты стремятся приблизиться к тому станку. И высокий уровень социалки, а значит и стабильности в стране, тоже благодаря тому станку. Я даже не буду про долг Америки. Но ведь любой Монгол, покупающий любые бананы в Африке за доллары, обогащает Америку. Любая торговая долларовая сделка в мире, проходит с помощью того самого станка. Что не так?
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Такой умный, прямо философ, вот что значит бульбаш.
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то, что і янєлоха с ******** подключили к глобальному психозу с вирусом-факт.
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"нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем." - ещё ничего не дали, а уже требуют от Зеленского землю распродать.
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По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", Источник: https://censor.net.ua/n3186684

Правильно говорит. В день естественная убыль населения Земли- около 250 тыс. Авсе эти завывания для тех, кто не владеет операцией деления

Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив, всех послал!
Мужчина он,ну что там говорить,
Я тоже самогонку буду пить!...
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еще хто-то хочет лукашенко лидером? Бог с вами!!! Никак Шахова работа!!! Но как??? Как??? В психиатрии койкоместа не закрівали еще? Ну ладненько. А не нет - можно сразу в просектуру.
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Это уже инфопандемия,да крутые нынче войны.
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бацька тебя не делить надо а помножить на ноль. можешь к нашему гепе обратится, он это быстро сделает.....
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В кожному інтервю будь якого політика є доля істини. А правда десь посередині кладовищем і місцем праці При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8063
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.пц . Ещё один " Хома неверующий " .! Помешанный на теории заговора ..

Может это космиты , Лука .? Пытаются захватить планету , и для этого подкинули " корону" .. ? Подумай над тим , Григорьич .. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5060 .
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Ну так плешивый открой границы и всех на работу и массовые гулянья выгоняй. Раз коронавируса не существует. Сам то в памперсах небось в бункере прячется вместе с ******.
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а він сказав що параддедиваївали буде, за будь яких умов ))
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***** начал "делить мир" еще до коронавируса. Поправь прицел, Бацька!
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Не хоче Бацько купляти в касабів нафту по 4 дол.
Ой не хоче! При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8806
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Знайшов ти собі батька сучий син.З таким батьком ворогів не треба.
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читай якщо букви розрізняєш: Бацько і "батько".
Вік живи, вік учись, а дурнем помреш При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 8751
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Голосний, як дзвін, а дурний, як довбня!
При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6833 Українське прислів'я При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5282
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Принципово з дебілами не спілкуюсь.Якщо вступаєш в діалог з дебілом,їх стає два.Шукай собі іншого мирона. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6497
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Вічна проблема розумного - не пошитися в дурні. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3021
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Ідіотів не сіють, не жнуть, - вони на мокрому місці виводяться й розплоджуються. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 651
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По мойму Лука уже переболел коронавирусом. Врачи так сказали что один из симптомов ето повреждение головного мозга. Чем то етот вирус напоминает бешенство.
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Соросята, подымайте в воздух рептилоидов. Не справляетесь.
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Лука, не тормози, Сильные Мира Сего и без коронавируса этим занимаются повседневно При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3525
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А порохоботные жабы на Батьку квакают. Ущербные порохоботы , ваш обосцанный петя Батькиного мизинца не стоит.
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Шо , ****** , забыли дверцу в вольере прикрыть.Так ты выскочило.
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попроси хазяїна свого, він прикриє.
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Иди на хутор бабочек ловить , чучело соевое.
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слейся винторогий покацапленный ЗЕбильный сепарок под левым флажком..
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і цей прибічник теорії змов ))
Шо, лука, образився що тебе до кола "сильных мира сего" не пускають? )).. Мабуть пикою не вийшов ), чи мізками..
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Лука не хочет понять, что его Белорусь и накуй ни кому не нужна, кроме как рашке
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Цьому козлу подобається робити те що скаже *****,от він і вірус не признає за небезпеку, ленінець сучий. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 4066
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Батя , молодец ! Народ Белорусии тебе верит.При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6407
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Так у нас 73% вірять, що клоун "всіх зробить".
Віра, вона тільки віра.
І більше нічого.
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Белорусы , берегите Батьку ! А не то будете жить как мы в Украине с покращувачами. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7293
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А що тут робить свинособака на українському сайті,якщо у нас в Україні так погано?Давай у белорускій партизан або у красную звезду козел пуйломовний. При помощи коронавируса "сильные мира сего" хотят "переделить мир", - Лукашенко - Цензор.НЕТ 9939
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Хммм....геополитик хреноватый. Слыыышшшь баатяняяя, а нук вот это нам простофилям объясни...!!!

Речь идет о северо-западном районе столицы Германии, где вспыхнул масштабный пожар, там одновременно!!!!????? загорелись крыши сразу нескольких высоток!!!!????
Согласно сообщениям местных СМИ, площадь возгорания просто огромная и составляет 1,2 тысячи квадратных метров!!!!!. С места происшествия массово публикуют фото и видео, десятки постов очевидцев уже сейчас можно наблюдать в социальной сети Twitter.
За время тушения пожара уже успел пострадать один пожарный, при этом на борьбу с огнем было отправлено сразу 120 человек личного состава и десятки единиц техники.
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А помните, как лет 40 назад все боялись нейтронной бомбы, которая живую силу противника уничтожает, а материальные ресурсы не трогает. Почему то всплыла такая ассоциация.
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Факты упрямая вещь.Посмотрим результат. А в нем бацька уверен раз так говорит.
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Александр Лукашенко заподозрил, что при помощи глобальной паники и кризисной экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса "сильные мира сего без войны хотят разделить мир".

Самое страшное - Лу к разделу не допускают!!!
По смыслу - согласен: по результатам кризиса Китай сильно потеснит Штаты и в экономике и в идеологии.
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