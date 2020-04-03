 За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю ТРК Мир, передає Белта.
"А чи не здається тобі, що сильні світу цього без війни (Макрон це вже війною назвав), через цей так званий коронавірусний психоз, інфодемію в тому числі, хочуть поділити світ?" - запитав він інтерв'юера.
За словами Лукашенка, "нас штовхнули до того, що ми повинні зупинитися, сидіти і проїсти ті мізерні валютні запаси, які у нас є". "І тоді, надрукувавши 10% світового ВВП, до нас прийдуть ті, хто на ногах, і скажуть: нате вам трохи, але ви будете робити те, що ми скажемо. Ось так може бути поділений світ", - припустив президент РБ.
Він уточнив, кого має на увазі: "У Росії є нафта і газ, яких сьогодні потребує весь світ, у Китаю - величезні потужності в економіці, в Америці - друкарський верстат".
"Боюся, щоб нас не поділили без війни", - резюмував Лукашенко.
и как ему удается так задницей крутить на 360 градусов, шобы и кацапам и всем остальным? - тока саня знает...
У нас на предприятии до 40 лет ни кто не верит в этот бред о "страшном" вирусе.
Знакомый в начале марта переболел-67 лет -2 дня 40гр,и ни чего не ел, потом неделю 38 Праваа имеет за всю жизнь 1 больничный 15-летней давности.
"Боюсь, чтобы нас не переделили без войны", - резюмировал Лукашенко.Источник: https://censor.net.ua/n3186684»
Як був колгоспником, так і зостався...
«в Америке - печатный станок".».....
І шо, США на ньому друкує авіаносці, ракетоносї Маска і Безоса? Боїнги? Абрамси? марсіанські планетоходи? процессори Інтел, стратегічні бомбардувальники, літаки винищувачі 5-го покоління? ядерні бомби?
І це США краде технологічні секрети в Китаї?
А по запасам нафти, так Россія не на перших місцях у світи. І навіть по природним викопмним запасам, поступається тій же Бразилії.
Правильно говорит. В день естественная убыль населения Земли- около 250 тыс. Авсе эти завывания для тех, кто не владеет операцией деления
Один лишь Бацька разум не терял,
И самогонки выпив, всех послал!
Мужчина он,ну что там говорить,
Я тоже самогонку буду пить!...
Может это космиты , Лука .? Пытаются захватить планету , и для этого подкинули " корону" .. ? Подумай над тим , Григорьич .. .
Ой не хоче!
Вік живи, вік учись, а дурнем помреш
Українське прислів'я
Шо, лука, образився що тебе до кола "сильных мира сего" не пускають? )).. Мабуть пикою не вийшов ), чи мізками..
Віра, вона тільки віра.
І більше нічого.
Речь идет о северо-западном районе столицы Германии, где вспыхнул масштабный пожар, там одновременно!!!!????? загорелись крыши сразу нескольких высоток!!!!????
Согласно сообщениям местных СМИ, площадь возгорания просто огромная и составляет 1,2 тысячи квадратных метров!!!!!. С места происшествия массово публикуют фото и видео, десятки постов очевидцев уже сейчас можно наблюдать в социальной сети Twitter.
За время тушения пожара уже успел пострадать один пожарный, при этом на борьбу с огнем было отправлено сразу 120 человек личного состава и десятки единиц техники.
Самое страшное - Лу к разделу не допускают!!!
По смыслу - согласен: по результатам кризиса Китай сильно потеснит Штаты и в экономике и в идеологии.