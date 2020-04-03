 Від початку доби 3 квітня ворог 7 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вранці випустив 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя, а після обіду застосував проти захисників цього населеного пункту гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Поблизу Красногорівки окупанти обстріляли наші позиції зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета, а в районі Опитного - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

Діючи рішуче і професійно, військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил припинили ворожі провокації і не допустили втрат серед особового складу".

У пресцентрі продовжили: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації тричі "відзначилися" мінометним обстрілом по позиціях Об'єднаних сил.

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Поблизу Новотошківського ворог у напрямку смт Донецький випустив по наших опорних пунктах 26 мін 120-го калібру, біля Новозванівки - 10 мін 82-го калібру. Для обстрілу в районі Оріхового окупанти застосували міномети калібрів 120 мм - 6 мін, 82 мм - 5 мін і станкові протитанкові гранатомети - 5 пострілів.

Злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними - військовослужбовці Збройних Сил України дали адекватну відповідь із наявних вогневих засобів. Втрати противника уточнюються".

"Сьогодні, третього квітня, втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Випадків захворювання коронавірусною інфекцією серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - резюмували в ООС.