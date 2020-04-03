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Все про:карантин (1998) Умань (72) хасиди (42) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 В Умані від COVID-19 помер паломник-хасид зі США, - Черкаська ОДА

В Умані (Черкаська область) від COVID-19 помер 47-річний громадянин США, який прибув в Україну як паломник-хасид.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Черкаської ОДА Роман Боднар, інформує Цензор.НЕТ.

"У хасида, який помер в Умані, діагностували COVID-2019. Чоловік, громадянин США, прибув із Лондона 11.03.2020, 47 років. Приїхав до Умані з дружиною і шістьма дітьми. У всіх відібрали зразки для дослідження. Станом на зараз встановлено 50 контактних осіб, перебувають у самоізоляції", - написав чиновник.

За інформацією Боднара, паломник, який помер, мав важку супутню патологію, не зважаючи на спроби лікарів надати медичну допомогу "не підпускав фахівців і не виконував рекомендації".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186676
 
 
 Топ коментарі
 
Тобто хасид не хотів лікуватися.
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Меседж з Умані в США: "Изя всё".
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щас США объявят войну Украине ))) В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 8255
готов сразу капитулировать )))
потому что патриот и переживаю за Украину !!!
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Хотя бы никого не заразил приезжий разносчик заразы. Ну чего тебе пейсатому дома не сиделось епть!
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Он думал что цадик нахман сильнее коронавируса и его спасет.
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"не подпускал специалистов и не выполнял рекомендации".шлемазл пейсатый яков
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І не сиділося йому вдома в розпал пандемії, та ще й дітей вервечку тягав за собою.
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Вот это попёрло чуваку. Родычи пейсатые, наверное, до потолка прыгают. Там же, у восточных людей, кто во время хаджа умирает, сразу, без билета и без фейс-контропя к богу (аллаху).
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Він юдей, тому хаджа не було, а Аллах треба писати з великої літери.
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Да-да, слышали. И вставать при этом.
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Ну и что бы не нести потери финансового плана: срочно продам билет в Израиль!

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ВЧЕРА БЫЛО РАНО, ЗАВТРА БУДЕТ ПОЗДНО
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да хуже походу уже не будет..... и так сотни тыс. распустили по домам. если хоть тысяча заражена была - то уже сильно больше
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Ухань-Умань,какая разница! Почему не перекрыты границы,какой нахер новый год в разгар пандемии ?
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Энциклопедия Южакова...том уже после 1896 года...Чума...Чума болезнь нищеты и грязи, ее возбудитель неустойчив к внешним факторам в отличии от холеры...основной разносчик грызуны и блохи....
В ссср данные о заболеваемости чумой засекретили В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 4198 И заявили чума в ссср полностью ликвидирована В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 4198
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Эти то каково фига в такое время по миру шатаются..... Дома сидите.
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этот неловкий момент, когда из-за зеленых евреев грабящих Украину, умер другой еврей
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А нахрена пропустили этого придурка, какая у него уважительная причина, ну надо же включать мозги, кучу людей заразил.
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предлагаю откопать этого цадика Нахмана завернуть в газетку и предложить его выкупить особо озабоченным а на вырученные деньги провести рекультивацию и очистку загаженных територий в Умани, ну а если не выкупят сжечь нафиг и пепелл развеять чтобы пейсатые больше не устраивали там срачей
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Ты это предложи уманьским хохлам, так они тебя за такие мысли живьём в землю закопают! А кто их ещё 1000 лет кормить будет? Месяц аренды балкона - и можно год не работать
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Максимум пол года не больше, а деньги за остальные пол года нужно потратить чтобы вычистить дерьмо и провести дезинфекцию после этой пейсатой заразы.
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Хелловін в Умані вже закінчився ! Якого дідька приперся ! В Україні і своєї зарази до біса !😈
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В Израиле хасиды как у нас бездомные собаки , при копайте где-то , а то еще будете тело на родину за наши деньги возвращать.
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Какого хрена сейчас кого-то запускают в Украину? Ещё и не обследованного. И какая разница откуда он? Это же сколько людей он мог заразить.В Умани от COVID-19 умер паломник-хасид из США, - Черкасская ОГА - Цензор.НЕТ 1837
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приїхав в гУмань, купив госеледець з гоїрком, сів під гаптекою та й гобідаю
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Не важно кто ты и во чтотверишь - но руки и жопу нужно мыть всегда
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"Не чіпай жида,бо велика огида!" Збірка Матвія Номиса. Прислів"я,приказки,афоризми.
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на встречу с боженькой ехал и попал по адресу.
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