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 Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Кременчуці, ще четверо чоловіків отримали позитивні експрес-тести на коронавірус, - мер Малецький

У Кременчуці виявлено ще один випадок захворювання коронавірусом. Крім того четверо працівників одного підприємства отримали позитивні експрес-тести на COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив мер міста Віталій Малецький.

"Сьогодні отримали позитивний результат ПЛР-тестування на коронавірус ще одного пацієнта. Це чоловік віком 69 років (район проживання - Раківка), був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення ЛІЛ "Кременчуцька" 31 березня. Експрес-тестування на коронавірус дало негативний результат, проте ПЛР-аналіз все-таки підтвердив наявність коронавірусу в організмі людини", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що наразі пацієнт перебуває в стані середньої тяжкості, отримує необхідне лікування, епідеміологи відпрацьовують коло його контактних осіб.

Також сьогодні стало відомо, що під час моніторингового обстеження експрес-тестами на COVID-19 працівників одного з підприємств міста, у чотирьох осіб з 15 виявився позитивний результат.

Встановлено, що підозру виявлено у чоловіків, троє з них проживають у Кременчуці, один - в Кременчуцькому районі (с. Піщане). Всі вони влаштовані на обсервацію до лікарні відновного лікування.

Зараз медики уточнюють епідеміологічний анамнез цих осіб, будуть відправлені аналізи на ПЛР-тестування з метою уточнення діагнозу.

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Новий випадок COVID-19 зареєстровано в Кременчуці, ще четверо чоловіків отримали позитивні експрес-тести на коронавірус, - мер Малецький 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186675
 
 
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Какой упырь из латвии чуть ниже, сказал, что карантин не нужен. Ну посмотрим...
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тот упырь, у которого количество больных в стране пошло на спад
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"Зачерпнуто" з надр Інтернет:
"Всем врачам, которые записывают гневные обращения к власти хочется сказать! Да, вы герои и ваша работа на грани героизма! Но вместо обращений посмотрите в свои избирательные бюллетени и все вопросы задайте в эту бумажку! И тогда всё станет понятно!"...
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А бацька не так уж и далёк о истины. Мы скоро обо всём этом узнаем...
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