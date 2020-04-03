 Референдум про "путінські" поправки до Конституції Росії відклали через коронавірус

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"З урахуванням поточної ситуації в країні і з метою гарантування здоров'я та безпеки громадян вважаємо за необхідне відкласти всі вибори і референдуми, які були призначені або планувалися в найближчі місяці, аж до поліпшення епідеміологічної обстановки в країні", - сказала голова ЦВК Росії Елла Памфілова.

Референдум мав відбутися 22 квітня. Раніше за перенесення голосування щодо поправок до Конституції виступив і сам Путін.

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Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.