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 Референдум про "путінські" поправки до Конституції Росії відклали через коронавірус

Центральна виборча комісія РФ ухвалила постанову про перенесення через коронавірус усіх виборчих кампаній, виборів і референдумів, які були призначені з 5 квітня по 21 червня. Серед них і референдум щодо змін до Конституції.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

"З урахуванням поточної ситуації в країні і з метою гарантування здоров'я та безпеки громадян вважаємо за необхідне відкласти всі вибори і референдуми, які були призначені або планувалися в найближчі місяці, аж до поліпшення епідеміологічної обстановки в країні", - сказала голова ЦВК Росії Елла Памфілова.

Референдум мав відбутися 22 квітня. Раніше за перенесення голосування щодо поправок до Конституції виступив і сам Путін.

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Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186672
 
 
 Топ коментарі
 
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Придется крепостным еще пострадать без законного верховного хана.
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Лысая крыса-Ху...йло задвинулась за шконку .
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Сбежал ваш карликовый плешивец, расиянцы. Коленки трусятся, как бы кто не заразил.
Так что, чернь, вы пока бесхозные, хотя, можете воспользоваться услугами ********-шапкокрада, а мы скоро вам нового недоцаря подгоним на растов, брешет не хуже вашего плешивца, это как раз то, что вам надо.
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Петя не поедет туда , не ври
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Да, у него и тут не меньше шансов, он же диабетик...
Кстати, вытащил из спама, спамит такое местная гопота.
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а в то время фошизды в Европе, не смотря на резкие (но вообще то не очень и весма тихие) и громкие протесты раиисии, бедного руцкого генерала, обвезали верёвку на ноги и шею, да и повалили нахрен - такова учесть окупантам.

Референдум о "путинских" поправках в Конституцию России отложили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 1158
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Вся власть советам сказал Путин, и самоустранился.Губернаторы вперед,к победе над Буржуинами.
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Переживають, що запас двійників скорочується, якби всі не передохли
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Пригонят на «голосование» толпу выживших
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Сколько ж тел лежит в утёсах

Робко спрятанных пингвином

Над седой равниной моря?

Он и сам уже не помнит,

Как своё припрятал тельце
от невидимого страха …
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я шо-то пропустил, на кацапии разрешили референдумы????Или это просто цензор гонит?
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