 Україна допоможе Італії у боротьбі з епідемією коронавірусу лікарями і спиртом, - Зеленський підписав указ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.
Зеленський підкреслив, що українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. "Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", – наголосив він.
Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування. "Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього", – зазначив Зеленський.
Крім того, повідомляється, що наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.
-- пять. Ой, нєт! СТО - вспомніла одін епізод на гастролях "квартала 95" в майом радном луганскє
талантливо стучать хером по роялю, талантливо шутить тошнотворные шуточки для быдла...
на хера он поперся заниматься международной и внутренней политикой - умея только хером по роялю и шуточки для быдломассы?
Какой нафиг опыт - кто их отпустит из Италии, когда у нас полная жопа начнетс?
У нас иммунитет значительно слабее, чем у у тех же итальянцев.
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 мин
Отставить зраду! У пацана вилла в Италии на 50 комнат. Так что шейте маски врачам из трусов и не вый.....есь.
Італія потім навзаєм допоможе стильовими одноразовими трумнами.
его мудрый нарид выбрал, как лучшего из лучших...
Слава великому ЗЕ
Де він візьме квалфікованих лікарів та медсестер ще й для Італії?
Думай-те.