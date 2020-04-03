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 Україна допоможе Італії у боротьбі з епідемією коронавірусу лікарями і спиртом, - Зеленський підписав указ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Італії для боротьби з коронавірусів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Документом передбачається, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 та обміну досвідом. Частина лікарів буде визначена Міністерством охорони здоров’я України, інші – Міністерством внутрішніх справ.

Зеленський підкреслив, що українські фахівці отримають неоціненний досвід, допоки в нас немає піку хвороби. І повернуться, коли будуть найбільш потрібні вдома. "Цей досвід не можна нічим замінити. За цей час ми просунемося вперед у лікуванні COVID-19 і матимемо фахівців, які вивчать різні випадки лікування в Італії", – наголосив він. 

Україна забезпечить оплату та захист лікарям, а італійська сторона – проживання та харчування. "Лікарі матимуть найкращий захист, усі спецзасоби: найнадійніші захисні костюми, окуляри, достатньо рукавичок, маски. Це взаємна допомога, адже Італія теж надасть свою допомогу. Ми координуємося щодо цього", – зазначив Зеленський.

Крім того, повідомляється, що наступного тижня планується поставка до Італії медичного спирту, обсяг якої визначатиметься з урахуванням потреб внутрішнього українського ринку.

Читайте також: Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186667
 
   
 Топ коментарі
 
А можна цих медиків які хочуть в Італію відправити в Монастириськ Тернопільської області, разом зі спиртом, бо там немає ані медиків, ані спирту!
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А кто поможет Украине...
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2 года назад умер патриарх Кирилл.Кто следующий Смотрящий,путин на распутье
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Сам бы туда поехал, быдлошут, да и остался бы...
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В Германии спирт тоже нужен,Бутылка 700 грамм стоит уже 3 евро. Ждем помощи..
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Тише, молчи ,в Украине 0,5 водки ГОВНА стоит 3 евро. А у Вас 3 евро за 0,7 .Завтра толпа все скупит.
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ПИ ПИ ПИ цензурных слов нет дятел на всю жизнь
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Италия продала в Африку подарок от Путина.Африканцы приняли дар тихо и без рекламы.Путин обиделся на итальянскую газету Ля Стампа,мол 80% моей подарка продавать африканм нельзя.
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Редакція італійської газети La Stampa висловила обурення з приводу тиску на видання після публікації матеріалів про те, що російська гуманітарна допомога Італії була некорисною та надавалася з політичних мотивів.
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Хорошо что в Украине такой хороший президент.
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Тетка,да ты конченная ,одинаковая с Зеро национальность не делает тебя умной !
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еще один идиот-одеть в желтый костюм телепузика и в кремль
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Да уж , кацапы отправили военных медиков изучать последствия воздействия бакт.оружия , а наш - изучать опыт . )) И нигде они не пересекутся ., особенно на фоне спирта . ))
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Президент США Коломойский подарил Украине дефолт.Но его отложили до 9 мая.
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По-моему нелоха-42 надо просто отловить и удавить
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Я помню Володю Зеленского еще с 2006 года . Мне тогда было 19 лет , он с коллективом 95 квартала гастролировал у нас в моем родном Луганске. Это было что то. Это талант.
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-- сколько у вас било полових партньоров?
-- пять. Ой, нєт! СТО - вспомніла одін епізод на гастролях "квартала 95" в майом радном луганскє
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А не заткнула бы ты свою бубочку себе в луганскую задницу?
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почему бы ему не гастролировать и дальше со своим бродячим цирком? - никто ж не возражал.
талантливо стучать хером по роялю, талантливо шутить тошнотворные шуточки для быдла...

на хера он поперся заниматься международной и внутренней политикой - умея только хером по роялю и шуточки для быдломассы?
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Ну что, дождались спирта, в аптеках? Вот тебе и увеличение производства спирта, в Украине. Вместо того, чтобы ставить, в общественных местах, на входе в аптеки, магазины, больницы, емкости, с бесплатными моющими средствами и ванночки, для подошв обуви, будем помогать Италии. Оттуда - заробитчан, туда врачей и спирт. А где помощь Евросоюза? Кстати, в Италии и Рашка "помогает". Совпадение?
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Пилять к тебе идиоту врачи обращение записали, что наступает писта, а ты такую чушь несёшь.
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Врачей??? У нас и так грамотных врачей не хватает катастрофически, а мы их в Италию посылаем?
Какой нафиг опыт - кто их отпустит из Италии, когда у нас полная жопа начнетс?
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У вас на Украине ничего страшного не станет по той причине что идет жара да иммунитет сильнее европейцев. Вас пронесло. Будут случаи но не в таком масштабе чем в Европе.
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Яка жара і куди ідьот? Часто після теплої зими - прохолодне літо трапляється...
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Откуда у нас сильнее иммунитет, не смеши.
У нас иммунитет значительно слабее, чем у у тех же итальянцев.
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Рейтингом надо кормит народ и лечить.Путин всех лечит Боярышиком
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 мин

Отставить зраду! У пацана вилла в Италии на 50 комнат. Так что шейте маски врачам из трусов и не вый.....есь.
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Ветер Короновируса спадет на 9 мая.Главное событие года ,парад победобессия в россии.
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Зелю, по ходу, Путин консультирует. То так само тупИт. Самим не хватает антисептиков, а он отправляет в Италию. Баран, что ещё скажешь....
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Вчера купил кирзовые сапоги,кожаные куртку и кепку,надену ордена прадеда и поеду к мавзолею на 9 мая.Вдруг увижу Саддама Хуссена,Муамара Каддафи и Николае Чаушеску на параде идиотизма.
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Ну да,ну да, антисептиками всех в Украине обеспечили,врачей инфекционистов своих-завались(без работы сидят), больных своих не предвидеться (карантин всех спасет), можно помогать Италии.Господи где таких идиотов нашли
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Зелёная барыга делает бабки на крови? Я думал порох - знадный м_удак, но с такими темпами он скоро будет шоколадной лялькой на фоне зепузика ))
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Акуєть...
Італія потім навзаєм допоможе стильовими одноразовими трумнами.
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Первое апреля уже прошло, но тяжело остановится.
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Лучше бы ты этого не говорил. Это как отправить на доподготовку в США воинов ССО, когда в стране война. Это нужно, полезно, дает далекий, но бесценный результат, только вот сообщать об этом на всю страну не нужно
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ну да..
его мудрый нарид выбрал, как лучшего из лучших...

Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ - Цензор.НЕТ 7208
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Ну что можно сказать пиар на крови?Вам бы Бубочка Оманская у себя порядок навести ,а потом другим помогать
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стесняюсь спросить - а каких 50 % врачей и как именно будет определять МВД?
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Цирк на дроті. Ти чмо зелене допоможи уперед Україні лікарями і спиртом. Лікарі масово звільняються через недолугість і злочинну діяльність зеленої влади. Особисто, ти, чмо, скільки грошей пожертвував на боротьбу з коронавірусом ? Інші багатії вже давно долучилися, а ти - винуватець цієї пандемії в Україні, робиш вигляд, що тебе це не стосується.
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В Украине спирт уже подорожал на 50%, зелохи, этот ваш оманский осёл уже достал...
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Поки будуть "переймати досвід", в Україні завершиться карантин... Де логіка !?... Украина поможет Италии в борьбе с эпидемией коронавируса врачами и спиртом, - Зеленский подписал указ - Цензор.НЕТ 9990
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Після карантину вірус вибачиться та емігрує на історичну батьківщину в уханьщину
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а не факт, что не в закрома средств биологической войны империи зла.
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Сьогодні вже Франції потрібно допомагати і США. Так що запізнілий відосик.
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Когда они буду у нас востребованы, при возвращении они должны пройти как минимум 2 недели карантина!!!! А за эти 2 недели очень многое может случится
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Друзья! забудьте о медицине! ее нет ! повышайте иммунитет! теперь каждый сам за себя ! увы это реальность нашего времени. до этого медицины не было. а этим нелепым выкидышем президентом ее убили. пейте больше чай с лимоном и желательно есть тоже нормально. если вы чувствуете слабость нужно по любому пойти что то поесть. не употреблять алкоголь. если есть возможность выйти на улицу и желательно на солнышко погреться. Промываайте водой с морской солью нос. если нет устройства промывать промывайте с помощу чайничка. желательно вымыть его и промыть кипятком. легкие - купите на всяякий случай иглялятор если будите задыхаться это спасет вам жизнь ... лекарства нет. только ваш иммунитет убьет этот вирус. покалывание в горле первый признак этого вируса.... можно промыть горло чемто что убивает вирус солью например морской. всем здоровья в этом не легком для всех времени
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йа іспитал уже: глінтвєйн, ґроґ, а тепер ше й лімончелло - новогалєновий прєпарат. Успєшно
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придется вам пить до конца карантина
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ти етот... євангєліст! пріньос радос˕ную вєсть!
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На войне все средства хороши. Однозначно простых и правильных решений нет, но тут скорее да, чем нет.
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А у нас все ******* люди ходят на работу деньги зарабатывают у нас эпидемии нет нужно помочь другим странам. У нас война закончилась. У нас есть лишние деньги помочь другим странам даже таким которые входят в G8 (Италия в том числе)
Слава великому ЗЕ
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Порохоботы, вы ухуели? Отныне вам запрещено Зелика хэйтить! Теперь у вашего Пэдры с Зеликом коалиция! Вы давно включали "Прямый" или "П'ятый"? Акуеть! Эти телеканалы даже порохоботы уже не смотрят 😁
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«Йдеться, напевно, про апарат ЕКМО - екстракорпоральна мембранна оксигенація. Кров пацієнта пропускається через нього і насичується киснем. Якщо апарата ШВЛ вже не достатньо, тоді підключають апаратуру ЕКМО. При цьому апарат ШВЛ відключати не можна, вони мають працювати в парі, бо лише за допомогою апарата ЕКМО ми пацієнта не врятуємо. Але це не можливо зробити в кожній лікарні. Бо керувати такою апаратурою має лікар вузької спеціальності - перфузіолог. Поставити будь-кого керувати цим апаратом неможливо. Це спеціальне обладнання. Мають бути навчені лікарі. Але якщо у нас не вистачає банально медсестер, щоб воду доливати у зволожувачі, де ми візьмемо ще перфузіологів…» Источник: https://censor.net.ua/r3186628

Де він візьме квалфікованих лікарів та медсестер ще й для Італії?
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Он и авкав бизнесам своим итальянским помочь хотят, а не Италии и в первую очередь для того, чтобы Италия не выдала их в Украину после скорого бегства
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Пан Зеленский, подражание пуйлу - это идиотизм, а не помощь.
Думай-те.
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Помогите для начала Маркiву не заразиться и освободиться!
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Пусть сначала у нас спирт появится в аптеках, а потом бы уже спасал другие страны. Великий спаситель. Неизвестно что у нас будет через пару дней.
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Можем ещё хор веревки и квартал с лысым во главе к ним на гастроли отправить. Поспивають на балконах вместе с итальянцами, шутейки про вирус попоют...
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