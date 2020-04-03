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Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 "Великдень. Земля. Приват": На "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять карантин і ухвалені Радою законопроєкти

Сьогодні, 13 березня, о 21:00, в соціально-політичному токшоу "Свобода слова Савіка Шустера", яке виходить у прямому ефірі каналу "Україна", обговорять, як поводитися на Великдень, які заходи будуть вжиті, чи варто готуватися до ще більш жорсткого карантину, а також що принесе Україні земельна реформа - тотальний розпродаж чи шанс аграріям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Гості студії:

Давид Арахамія, глава фракції партії "Слуга народу";

Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";

Петро Порошенко, лідер партії "Європейська Солідарність";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа - За життя";

Сергій Рахманін, глава фракції партії "Голос"

Роман Сульжик, член наглядової ради ПриватБанку;

Данило Пасько, засновник аналітичного центру EasyBusiness;

Сергій Надал, міський голова Тернополя;

Сергій Моргунов, міський голова Вінниці;

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186663
 
   
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Я вообще не понимаю,зачем Бутусов марает себе репутацию этим продажным шустером.
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От того же зачем видеоблоХеры прогоняются лютейшую дичь о каких-то сервисах/банках и контентах. Реклама-с
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А главзебил чего не прийдет? ныкается от вируса и видосики записывает из бункера? "Пасха. Земля. Приват": На "Свободе слова Савика Шустера" обсудят карантин и принятые Радой законопроекты - Цензор.НЕТ 6127
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Нет он пока ЗЕЛенка в Швеции Юльку Мендель казачит!
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Не доросло оно ещё до бункера. Под юбкой мендель его бункер
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Постарів Савік,осунувся,руки трясуться,голос тремтить...А між тим цей чоловік самим безпосереднім образом впливав на вибори президентів,впливав сильно,точно і безпомилково...Що з ним сталося,що з ним зробили?..Адже він може сьогодні так врізати по Зєлі,що від того тільки б зелене пір"я полетіло б...Єрмак,Лєрос,Оман,обман,"нє слішком лі у нас много гройсманов у власті (цитата самого Зєлі три роки тому) - а натомість вибирає нейтральні,вже нецікаві і пережовані теми...
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Порохобот, треба писати "чином", а не "образом".
Образи в Україні на стіни вішають.
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Що, знову "пруєкти"?
Дебілізм невиліковний.
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когда уже этого продажного маразматика выпрут к едрене фене? Я давно не смотрю ТВ, но даже фамилия этого сукиного сына коробит
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Его сюда из-за морей спецом выписали одни олигархи для того, чтобы он нежно покусывал других. Но шустрый, не был бы шустрым если бы не отсасывал со всех сторон сразу у всех
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за ермака молчок, как и по всем остальным каналам
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Так шустрый маланец за кого: за землю или за приват? Или оно хитромудруе - «пасредине»?!
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