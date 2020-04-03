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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (7414) криза (212) МВФ (739) Яценюк (2284)

 Саме зараз Раді потрібен турборежим, потрібно ухвалити всі необхідні для співпраці з МВФ законопроєкти, - Яценюк

Верховній Раді вкрай необхідно зараз ухвалити закони, необхідні для подолання кризи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Під час першої онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, він зазначив: "Мене дивує, чому монобільшість не виконує свою ключову функцію. Вони, навпаки, зараз, маючи 254 голоси, повинні голосувати. От тут потрібен зараз турборежим".

Яценюк підкреслив, що зараз у світі та Україні цифри невтішні: "Понад 1 млн хворих COVID-19. В Україні - вже майже тисяча".

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Щодо економічних показників, він зазначив, що індекс купівельної спроможності (PMI) в країнах-членах ЄС на сьогодні найнижчий за всю історію спостереження - 22 роки в. "У США вчора було зафіксовано майже 10 млн безробітних", - сказав Яценюк.

"Тобто нас оточує пандемічна криза і динамічно насувається криза економічна. Україна не є островом. Треба відверто визнати, що у нас немає подушки безпеки. І так само треба відверто визнати, що Національний банк України – це не Федеральна резервна система Сполучених Штатів і не Європейський центральний банк, які мають зовсім інші інструменти регулювання грошово-кредитної політики", - наголосив Арсеній Яценюк.

За його словами, зараз найважливіше - щоб уряд, президент і парламент невідкладно ухвалювали рішення.

Він підкреслив, що за нинішньою пандемічною й економічною кризою не варто забувати про кризу військову: "Росія нікуди не забралася з території України. І це ще знищує наші потужності і наші можливості боротися як з пандемією, так і з економічними викликами".

Яценюк зазначив, що без програми з Міжнародним валютним фондом Україна оголосить дефолт: "Оголосить дефолт – це стане банкрутом. Не знаю на скільки років".

Він наголосив на необхідності невідкладеного ухвалення всіх законів, які потрібні для програми з МВФ, і наголосив на важливості того, аби засідання парламенту відбулося в найкоротші терміни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186657
 
   
 Топ коментарі
 
Чим же він вам осточертел? Витягнув Україну з дефолту? Не дав розвалитися економіці? 90 млрд гривень кинув на ЄКР? НІгАдяй
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Господи , как он осточертел , этот верный ученик Кили Азирова !
Почему он не в тюрьме ???
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Трольчара долбоболт иди нах с ермаком и зебилом.
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Господи , как он осточертел , этот верный ученик Кили Азирова !
Почему он не в тюрьме ???
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Чим же він вам осточертел? Витягнув Україну з дефолту? Не дав розвалитися економіці? 90 млрд гривень кинув на ЄКР? НІгАдяй
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Трольчара долбоболт иди нах с ермаком и зебилом.
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вылезло, и все потому, что безнаказанность
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...не турборежим, а турбопи#дюлина, и не сейчас, а год назад, а так - все правильно Именно сейчас Раде нужен турборежим, нужно принять все необходимые для сотрудничества с МВФ законопроекты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 8675
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Короче без мишуры: встать раком и раздвинуть булки, что бы получить кредит для выплаты процентов по предыдущему.
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Короче, без мішури. Покласти зуби на полицю, і гордо подохнуть з голоду. Щоб беня з кацапами могли вільно розпорядитись землею
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До прихода власти предателя алкаша, Украина по миру не побиралась.
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Це ти про кого, нещасне? При кому це Україна процвітала?
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Ухахахахахахахахахахаха. Походу только 8% процвели. Иди у мамки спроси когда ей кормить тебя проще было. Ты сделал мой день мальчишка.
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Соєвого баригу на нари, усе вкрав що зміг, а інше понадкушував.
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Те що ти з 43%, зрозуміло? То хто ж той велічайший правитель, який " по миру не побирался"? Розкажи про життя в альтернативній реальності
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Щас дубинский устроит... турборежим поправок
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Да уймись ты уже, маджохед паркетный
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Нервують. А якщо Сеня ще раз Україну з кризи витягне? Стільки бабла, за 5 років, на пропагандонів, колоборантів та трольню ввалили. І знову коту під хвіст. А тут ще й саудити
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Яценюк не витягнув Україну з кризи, а загнав її туди. Він знищив економіку країни та довів народ до зубожіння. Запрвадив грабіжницькі тарифи. Місце Яценюка у в'язниці.
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Ну ви ж факти приведете? Можете і з сьогоденням ( до коронавірусу) порівняти. Вам це буде не важко зробити. Епоха ж зубАжіння закінчилась
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Так турборежимного бородатого лохмандея вроде уже поперли. Нашли уже нового турбонадува?
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Министерство по Чрезвычайным Ситуациям вылечит всех.Хватит бастовать,халявщики.
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У цього "кращого прем'єра всіх часів" тільки і вистачає думок, щоб тільки десь позичити або перепозичити, щоб ще більше нашу Україну затягнути в боргове ярмо. А може потрібно повернути думки в той напрямок, як без допомоги позичальників побудувати на нашій землі економічний рай ? Або таких думок навіть не виникає?
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Да тошнит от этой его рожи: со всех пигчуковско-ахметовских каналов его ежедневно втюхивают «повтором записи Большого интервью»
Кстати, доложу я вам- чёт я так и не услыхал его подиум по Приват банку, авакову и Коломойскому - только одно блеет сутки напролёт в режиме нон-стоп, что зильонскому без него ну никак не обойтись. И даже все олигархи дали своё предварительное ему благословение и согласие
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Вспомнился мне детский анекдот из совецкого прошлого : " прибегает сеня из школы и жалуется : - папа , а почему все в классе дразнят меня кроликом ? . - Закрой рот , - всю мебель уже поцарапал ... . " .
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Барон Ротшильд назначил Яценюка Смотрящим за 73 процентами
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Короновирус открыли в 1965 году.А лекарств нет.Интересно.
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Роман Доник

На самом деле, эпидемия выгодна Зеленскому и его "наставникам". Чем дольше продлится эпидемия, тем больше на ней заработает Коломойский, Зеленский, Степанов и прочие Ермаки. Тем больше можно будет списать на форс-мажор и тем меньше персональной ответственности за убитую экономику. Каждый день сообщается о сотнях тысячах привезенных тестов и миллионах масок. Но тестируется в день несколько десятков людей. Это объясняется тем, что МОЗ принял такой протокол. Это очень удобная тактика, с помощью тестов контролировать статистику эпидемии. Когда цифры говорят не о реальном количестве заболевших, а о количестве тестов, выделенных для тестирования. Каждый день мы слышим о сотнях тысяч/миллионах единиц средств защиты, которые поступают в Украину и почему-то потом попадают в аптеки. Но их нигде нет. А медики до сих пор без средств защиты. Одна из самых больших афер и по сути мародерство на эпидемии, это когда министр МОЗ за день до своего назначения на свою жену открывает фирму, через которую будут закупаться средства защиты, медтехника и лекарства для борьбы с коронавирусом.
Все очень возбудились принятием антиколомойского закона. Но проблема в том, что Коломойскому все равно на чем "зарабатывать". Зачем входить в клинч с международными институциями, если можно вернуться к этой теме позже. А пока тихо и мирно осваивать 10 миллиардов, которые МВФ выделит на борьбу с коронавирусом.
Открытые во время эпидемии базары и прочие послабления позволят власти до бесконечности затягивать пандемию, а с помощью тестов рисовать те цифры, которые нужны для поддержания людей в напряжении. Это будет продолжаться несколько месяцев, летом пойдет на спад, а вернутся осенью. Потому что Зеленский делает все, чтоб переболело 100% Украинцев. Медленно и с нужной ему картинкой. Вообще ситуация со статистикой сейчас не просто не отвечает действительности, а откровенно смешна. Это как в харьковской области заболевших не было, а умерший от коронавируса появился. Или, когда полтора десятка докторов уходят на самоизоляцию из контакта с одним подозреваемым в заболевании.
Ключевая роль в зарабатывании на коронавирусе, это новый министр здравоохранения. Кроме фирмы, зарегистрированной на жену перед самым назначением, есть еще одна маленькая деталь, которую уже стали забывать. Степанов был главой ОДА в одесской области и человеком Порошенко, а потом резко переметнулся на сторону Зеленского. Таких губернаторов явных перебежчиков на прошлых выборах было два. За одним их которых стоял экс глава АП Райнин, а за другим, за Степановым якобы не стоял никто. Но знающие люди говорят, что к этому преображению, уже тогда приложил руку Коломойский. Степанова не сразу "отблагодарили" за слив одесской области. Его достаточно долго продержали в резерве, дав забыть о цене его восхождения и выбирая место похлебнее. Где он смог бы принести больше пользы в долларовом эквиваленте.
И тут грянула пандемия. И по классике подковерных игр, сначала на должность министра МОЗ, вытащили из нафталина и назначили никчемного трижды сбитого летчика Емеца, а потом после успешного провала Емеца, исправлять ситуацию пришел Степанов. Как раз с готовой фирмой и как раз перед выделением 10 млрд долларов.
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И такие, как яйценюк - будут очень удобными и псевдоэфективными для страны настоящими слугами коломойского
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Самоизоляция это приказ из Москвы.Изолируйтесь дальше.
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Зеленский назначит Порошенко министром иностранных дел.
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В Лук'янівському СІЗО буде міністром всея паРАШИ.
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Ой, мовчало б уже кроляче непорозуміння.
...А то путєн нападе зловить до мішка і в басмачному суді засудить.
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..может мне кажется, но только эти Нобели наши несостоявшиеся- яйценюки-лесорубы, порошки-землепашцы, и вся эта плесень голосисто-зеленая(не вся, оказалось, что есть там и думающих немного)задалась одной целью: на 1-м этапе всю паевую земельку скупить на шару, а на 2м- перепродать и свалить отсюда, прикупив на вырученные бабки виллы на теплых морях, а еще одна часть, самая ушлая,те кто уже прикупил все это, еще за ваучеры 90-х , а 3-го этапа дождется длинноволосая публика в широких шляпах и черных кафтанах, давно проживающая на виллах заморских, в странах комфортных, играя с землей в купи -продай...последние сказочно обогатятся, но думаю средь них украинцев точно уже не будет....поэтому и прут обьединившись под шумок карантина, закон этот о земле, в надежде что лошар галимых еще развести раз по крупному удастся на страхе дефолта, которого избежать и без кредита этого при желании можна, в мире денег свободных валом..нет Гетьмана-украинца упоротого, одни.х.з. кто или прохиндеи маланцы правят бал, сказочно обогащаясь Саме зараз Раді потрібен турборежим, потрібно ухвалити всі необхідні для співпраці з МВФ законопроєкти, - Яценюк - Цензор.НЕТ 9842 сотни последних лет...
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були казаки був гетьман. А стаду гетьман не потрибен им нужен пастух котрый всех злых собак накажет и пообещает отвесть их на зеленую травку. Вместо того чтоб самим посеять
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Опять этот варюга в новостях. Откуда оно вылезло, с какого схрона.
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Саме зараз Раді потрібен режим надзвичаного стану.
А знебайдужілих турборехворматорів слід послати них... карантайн.
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Яценюк предвкушает покупку земли по одной тысяче долларов за гектар. Его такой закон устраивет до 2020 г. А потом ещё докупит 9900 га.
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Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Одні пісюни зібрались, ні чорта в фінансах і економіці не шарять, зате Яценюка поливають грязюкою!
Яценюк був одним із кращих урядовців України і надіюсь іще буде при владі!!!
А зелебенським всяка шобла подобається типу Єрмака,Гончарука або Оманськог, які в державному управлінні осли!!!, або козли!!!
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