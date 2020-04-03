 Саме зараз Раді потрібен турборежим, потрібно ухвалити всі необхідні для співпраці з МВФ законопроєкти, - Яценюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.
Під час першої онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, він зазначив: "Мене дивує, чому монобільшість не виконує свою ключову функцію. Вони, навпаки, зараз, маючи 254 голоси, повинні голосувати. От тут потрібен зараз турборежим".
Яценюк підкреслив, що зараз у світі та Україні цифри невтішні: "Понад 1 млн хворих COVID-19. В Україні - вже майже тисяча".
Щодо економічних показників, він зазначив, що індекс купівельної спроможності (PMI) в країнах-членах ЄС на сьогодні найнижчий за всю історію спостереження - 22 роки в. "У США вчора було зафіксовано майже 10 млн безробітних", - сказав Яценюк.
"Тобто нас оточує пандемічна криза і динамічно насувається криза економічна. Україна не є островом. Треба відверто визнати, що у нас немає подушки безпеки. І так само треба відверто визнати, що Національний банк України – це не Федеральна резервна система Сполучених Штатів і не Європейський центральний банк, які мають зовсім інші інструменти регулювання грошово-кредитної політики", - наголосив Арсеній Яценюк.
За його словами, зараз найважливіше - щоб уряд, президент і парламент невідкладно ухвалювали рішення.
Він підкреслив, що за нинішньою пандемічною й економічною кризою не варто забувати про кризу військову: "Росія нікуди не забралася з території України. І це ще знищує наші потужності і наші можливості боротися як з пандемією, так і з економічними викликами".
Яценюк зазначив, що без програми з Міжнародним валютним фондом Україна оголосить дефолт: "Оголосить дефолт – це стане банкрутом. Не знаю на скільки років".
Він наголосив на необхідності невідкладеного ухвалення всіх законів, які потрібні для програми з МВФ, і наголосив на важливості того, аби засідання парламенту відбулося в найкоротші терміни.
Почему он не в тюрьме ???
Кстати, доложу я вам- чёт я так и не услыхал его подиум по Приват банку, авакову и Коломойскому - только одно блеет сутки напролёт в режиме нон-стоп, что зильонскому без него ну никак не обойтись. И даже все олигархи дали своё предварительное ему благословение и согласие
На самом деле, эпидемия выгодна Зеленскому и его "наставникам". Чем дольше продлится эпидемия, тем больше на ней заработает Коломойский, Зеленский, Степанов и прочие Ермаки. Тем больше можно будет списать на форс-мажор и тем меньше персональной ответственности за убитую экономику. Каждый день сообщается о сотнях тысячах привезенных тестов и миллионах масок. Но тестируется в день несколько десятков людей. Это объясняется тем, что МОЗ принял такой протокол. Это очень удобная тактика, с помощью тестов контролировать статистику эпидемии. Когда цифры говорят не о реальном количестве заболевших, а о количестве тестов, выделенных для тестирования. Каждый день мы слышим о сотнях тысяч/миллионах единиц средств защиты, которые поступают в Украину и почему-то потом попадают в аптеки. Но их нигде нет. А медики до сих пор без средств защиты. Одна из самых больших афер и по сути мародерство на эпидемии, это когда министр МОЗ за день до своего назначения на свою жену открывает фирму, через которую будут закупаться средства защиты, медтехника и лекарства для борьбы с коронавирусом.
Все очень возбудились принятием антиколомойского закона. Но проблема в том, что Коломойскому все равно на чем "зарабатывать". Зачем входить в клинч с международными институциями, если можно вернуться к этой теме позже. А пока тихо и мирно осваивать 10 миллиардов, которые МВФ выделит на борьбу с коронавирусом.
Открытые во время эпидемии базары и прочие послабления позволят власти до бесконечности затягивать пандемию, а с помощью тестов рисовать те цифры, которые нужны для поддержания людей в напряжении. Это будет продолжаться несколько месяцев, летом пойдет на спад, а вернутся осенью. Потому что Зеленский делает все, чтоб переболело 100% Украинцев. Медленно и с нужной ему картинкой. Вообще ситуация со статистикой сейчас не просто не отвечает действительности, а откровенно смешна. Это как в харьковской области заболевших не было, а умерший от коронавируса появился. Или, когда полтора десятка докторов уходят на самоизоляцию из контакта с одним подозреваемым в заболевании.
Ключевая роль в зарабатывании на коронавирусе, это новый министр здравоохранения. Кроме фирмы, зарегистрированной на жену перед самым назначением, есть еще одна маленькая деталь, которую уже стали забывать. Степанов был главой ОДА в одесской области и человеком Порошенко, а потом резко переметнулся на сторону Зеленского. Таких губернаторов явных перебежчиков на прошлых выборах было два. За одним их которых стоял экс глава АП Райнин, а за другим, за Степановым якобы не стоял никто. Но знающие люди говорят, что к этому преображению, уже тогда приложил руку Коломойский. Степанова не сразу "отблагодарили" за слив одесской области. Его достаточно долго продержали в резерве, дав забыть о цене его восхождения и выбирая место похлебнее. Где он смог бы принести больше пользы в долларовом эквиваленте.
И тут грянула пандемия. И по классике подковерных игр, сначала на должность министра МОЗ, вытащили из нафталина и назначили никчемного трижды сбитого летчика Емеца, а потом после успешного провала Емеца, исправлять ситуацию пришел Степанов. Как раз с готовой фирмой и как раз перед выделением 10 млрд долларов.
...А то путєн
нападезловить до мішка і в басмачному суді засудить.
https://petition.president.gov.ua/petition/91474
А знебайдужілих турборехворматорів слід послати них... карантайн.
Яценюк був одним із кращих урядовців України і надіюсь іще буде при владі!!!
А зелебенським всяка шобла подобається типу Єрмака,Гончарука або Оманськог, які в державному управлінні осли!!!, або козли!!!