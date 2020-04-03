 Саме зараз Раді потрібен турборежим, потрібно ухвалити всі необхідні для співпраці з МВФ законопроєкти, - Яценюк

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту", про це заявив експрем'єр-міністр Арсеній Яценюк.

Під час першої онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, він зазначив: "Мене дивує, чому монобільшість не виконує свою ключову функцію. Вони, навпаки, зараз, маючи 254 голоси, повинні голосувати. От тут потрібен зараз турборежим".

Яценюк підкреслив, що зараз у світі та Україні цифри невтішні: "Понад 1 млн хворих COVID-19. В Україні - вже майже тисяча".

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Щодо економічних показників, він зазначив, що індекс купівельної спроможності (PMI) в країнах-членах ЄС на сьогодні найнижчий за всю історію спостереження - 22 роки в. "У США вчора було зафіксовано майже 10 млн безробітних", - сказав Яценюк.

"Тобто нас оточує пандемічна криза і динамічно насувається криза економічна. Україна не є островом. Треба відверто визнати, що у нас немає подушки безпеки. І так само треба відверто визнати, що Національний банк України – це не Федеральна резервна система Сполучених Штатів і не Європейський центральний банк, які мають зовсім інші інструменти регулювання грошово-кредитної політики", - наголосив Арсеній Яценюк.

За його словами, зараз найважливіше - щоб уряд, президент і парламент невідкладно ухвалювали рішення.

Він підкреслив, що за нинішньою пандемічною й економічною кризою не варто забувати про кризу військову: "Росія нікуди не забралася з території України. І це ще знищує наші потужності і наші можливості боротися як з пандемією, так і з економічними викликами".

Яценюк зазначив, що без програми з Міжнародним валютним фондом Україна оголосить дефолт: "Оголосить дефолт – це стане банкрутом. Не знаю на скільки років".

Він наголосив на необхідності невідкладеного ухвалення всіх законів, які потрібні для програми з МВФ, і наголосив на важливості того, аби засідання парламенту відбулося в найкоротші терміни.