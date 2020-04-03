 Друге одужання від COVID-19 у Дніпропетровській області, - ОДА

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської ОДА.

"Уже завершило лікування подружжя, яке першим в області отримало позитивний тест на коронавірус. Чоловіка виписали з лікарні минулого тижня. А зараз і його дружина отримала результат повторного тесту, який підтвердив: вона - здорова", - сказав голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Він нагадав, що пара дуже сумлінно поставилася до власного здоров'я і безпеки оточення. Відчувши нездужання після повернення з-за кордону, чоловік із дружиною відразу звернулися до лікарів.

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"Закликаю мешканців області брати приклад з цього подружжя. Захворіли - телефонуйте лікарю. У медиків є чіткий алгоритм дій у таких ситуаціях, - зазначив Олександр Бондаренко.

Зараз лікування від коронавірусу проходять ще 12 жителів Дніпропетровщини.