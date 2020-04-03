 За використання брата глави ОП Дениса Єрмака в атаці на ТІС, власник ТІС Ставніцер вніс конкурентів із KTL у чорний список

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав власник ТІС Андрій Ставніцер, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора вранці я думав про те, що втомився. Що потрібно якось підтримувати команду, яка третій тиждень не спить і вже починає видихатися. А що їм запропонувати? Не розумію. Все тільки починається. Вчора вранці я думав про лікарів. Про те , як їм страшно, і напевно гидко від того, що чиновники зараз заворушилися і почали обіцяти їм гроші і підтримку, аби тільки вони мовчали. Вчора вранці я думав, що знаю все ще занадто мало про інфузомати і хірургічні відсмоктувачі, зате вже занадто багато про павукову боротьбу за кабінети - такі, знаєте, в яких прапорці стоять на підставках? Потім настав вчорашній вечір, і я дізнався, що якісь люди з серпня обговорюють "як розхитати монстра". Монстр - це бізнес, який 25 років тому започаткував мій батько з намета на березі болота, а сьогодні виплачує мільярди податків. Мені телефонують і пишуть партнери та журналісти, пропонують допомогу, запитують, як ми будемо реагувати і що збираємося говорити компанії KTL Ukraine - логістична компанія", - заявив він.

Читайте також: Заява компанії KTL у справі Дениса Єрмака: "Ми не замовляли атаку на ТІС за допомогою Єрмака". ВIДЕО

"Я скажу ось що - віддайте ваші 300 тисяч лікарні Водників чи будь-якій інший лікарні в області. А краще накупіть на них респіраторів, і роздайте. А ще краще перерахуйте Катерині Ножевніковій - вони точно куплять те, що потрібно, і віддадуть у правильні руки. Ситуація загострилася, друзі. Якщо ми, м'яко кажучи, офігіли, коли дивилися це відео, уявляю, як офігіли ви. Відео, де ви збираєтеся нас 'розхитувати', знято в серпні. Зараз квітень. у нас - нуль проблем як із Укрзалізницею так і з Антимонопольним комітетом. Результат на табло, так у нас в Одесі кажуть. Ми розуміємо, чому все це сталося, хто саме за цим стоїть і чому у них нічого не вийшло. Не бачу сенсу про це розповідати, у мене інша професія. Якщо у прокуратури не вийде відповісти нам всім, чи добросовісна це конкуренція, я розповім сам", - додав бізнесмен.

"Мені надсилали ваше відео-виправдання. Таке. За цю добу з десяток людей із галузі мені дзвонили і розповідали, як ви поливаєте нас брудом. Ще раз - я не готовий зараз сидіти і все це розбирати по поличках. Ось герої вчорашнього вечора:

https://www.facebook.com/andrey.kuzmin.54

Ось його номер телефону +380504925052

https://www.facebook.com/igor.khokhlov.12

Номера не знаю

Ось номер телефону компанії: 066 774 4010

Ставте запитання їм.

Ми внесли компанію в блек-лист. Упевнений, те ж саме зробили вчора багато хто. До слова, чекаємо пояснень від вашої турецької материнської компанії Kınay Group Mersin.

Сергію Недяк, завжди знав, що ви - людина честі. Тепер ось вся країна знає. Дякую вам від усіх нас", - резюмував він.

"Мені зараз терміново треба знайти спосіб змусити губернатора витрачати гроші, які ОДА виділила на боротьбу з COVID. Тому що бізнесмени, яких я запросив в Одеса vs COVID.Антикризовий штаб в Одеській області запитують мене - як так, ми все тягнемо на собі, а область ніяк не допомагає. Є відео, як це зробити? Є ідеї, до кого піти поговорити, щоб це сталося? Надсилайте в коменти", - додав Ставніцер.

Реквизиты: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ"

ЄДРПОУ: 41569293

UA603071230000026009020513865

ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро

МФО Банку 307123

Призначення платежу: Благодійна допомога

Раніше ЗМІ проаналізували записи розмов брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса в серпні-жовтні 2019 р і виявили, що він взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що в Одесі, і його міжнародних партнерів.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".





