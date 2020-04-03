 За використання брата глави ОП Дениса Єрмака в атаці на ТІС, власник ТІС Ставніцер вніс конкурентів із KTL у чорний список

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав власник ТІС Андрій Ставніцер, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора вранці я думав про те, що втомився. Що потрібно якось підтримувати команду, яка третій тиждень не спить і вже починає видихатися. А що їм запропонувати? Не розумію. Все тільки починається. Вчора вранці я думав про лікарів. Про те , як їм страшно, і напевно гидко від того, що чиновники зараз заворушилися і почали обіцяти їм гроші і підтримку, аби тільки вони мовчали. Вчора вранці я думав, що знаю все ще занадто мало про інфузомати і хірургічні відсмоктувачі, зате вже занадто багато про павукову боротьбу за кабінети - такі, знаєте, в яких прапорці стоять на підставках? Потім настав вчорашній вечір, і я дізнався, що якісь люди з серпня обговорюють "як розхитати монстра". Монстр - це бізнес, який 25 років тому започаткував мій батько з намета на березі болота, а сьогодні виплачує мільярди податків. Мені телефонують і пишуть партнери та журналісти, пропонують допомогу, запитують, як ми будемо реагувати і що збираємося говорити компанії KTL Ukraine - логістична компанія", - заявив він.
"Я скажу ось що - віддайте ваші 300 тисяч лікарні Водників чи будь-якій інший лікарні в області. А краще накупіть на них респіраторів, і роздайте. А ще краще перерахуйте Катерині Ножевніковій - вони точно куплять те, що потрібно, і віддадуть у правильні руки. Ситуація загострилася, друзі. Якщо ми, м'яко кажучи, офігіли, коли дивилися це відео, уявляю, як офігіли ви. Відео, де ви збираєтеся нас 'розхитувати', знято в серпні. Зараз квітень. у нас - нуль проблем як із Укрзалізницею так і з Антимонопольним комітетом. Результат на табло, так у нас в Одесі кажуть. Ми розуміємо, чому все це сталося, хто саме за цим стоїть і чому у них нічого не вийшло. Не бачу сенсу про це розповідати, у мене інша професія. Якщо у прокуратури не вийде відповісти нам всім, чи добросовісна це конкуренція, я розповім сам", - додав бізнесмен.
"Мені надсилали ваше відео-виправдання. Таке. За цю добу з десяток людей із галузі мені дзвонили і розповідали, як ви поливаєте нас брудом. Ще раз - я не готовий зараз сидіти і все це розбирати по поличках. Ось герої вчорашнього вечора:
https://www.facebook.com/andrey.kuzmin.54
Ось його номер телефону +380504925052
https://www.facebook.com/igor.khokhlov.12
Номера не знаю
Ось номер телефону компанії: 066 774 4010
Ставте запитання їм.
Ми внесли компанію в блек-лист. Упевнений, те ж саме зробили вчора багато хто. До слова, чекаємо пояснень від вашої турецької материнської компанії Kınay Group Mersin.
Сергію Недяк, завжди знав, що ви - людина честі. Тепер ось вся країна знає. Дякую вам від усіх нас", - резюмував він.
"Мені зараз терміново треба знайти спосіб змусити губернатора витрачати гроші, які ОДА виділила на боротьбу з COVID. Тому що бізнесмени, яких я запросив в Одеса vs COVID.Антикризовий штаб в Одеській області запитують мене - як так, ми все тягнемо на собі, а область ніяк не допомагає. Є відео, як це зробити? Є ідеї, до кого піти поговорити, щоб це сталося? Надсилайте в коменти", - додав Ставніцер.
Реквизиты: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "КОРПОРАЦІЯ МОНСТРІВ"
ЄДРПОУ: 41569293
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ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро
МФО Банку 307123
Призначення платежу: Благодійна допомога
Раніше ЗМІ проаналізували записи розмов брата керівника Офісу президента Андрія Єрмака Дениса в серпні-жовтні 2019 р і виявили, що він взявся організовувати кампанію зі знищення бізнесу найбільшого приватного порту України "ТІС", що в Одесі, і його міжнародних партнерів.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Очень тревожный звонок для Зеленского неожиданно прозвучал со стороны Всемирного банка, который призвал принять дополнительные законодательные акты для регуляции земельного законодательства. Обычно это вежливая форма отказа от выдачи денег.
Рядом с одним коррупционным скандалом с "пленками Лероса" разрастается скандал с заявлениями Уманского о коррупционных действиях налоговой службы и причастности к этому непосредственно главы правительства, подавшего представление на увольнение Уманского после его попытки сменить главу налоговой службы. Власть явно скандал недооценивает, но по уровню возможных последствий он значительно превосходит "ермаковский".
Ермак определился с основной схемой поведения при рассмотрении вопроса об информации Лероса. ГБР в быстром темпе проводит "расследование" , брат отделывается минимальными потерями, сам Ермак выводится из-под удара. Но все резко осложнилось после очередного слива информации Леросом о назначениях в "Энергоатоме". Там вопрос доведен до прямого участия самого Ермака.
На фоне разрастающегося скандала вокруг Ермака Зеленский и Ермак предпринимают отчаянные усилия сохранить управляемость фракцией и блокировать разрушительное воздействие скандала на последующие важнейшие для Зеленского голосования. Собран денежный ресурс, активно финансируется группа заместителей главы фракции "СН" в парламенте, через которых пытаются удержат фракцию под контролем.
Главным переговорщиком от Коломойского перед принятием законопроекта о банках остается Тимур Миндич, имеющий хорошие отношения и бизнес с Ермаком.
Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины
Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала вокруг Ермака, провоцируя через ГБР-овских гнид отмену закона об амнистии участника Революции Достоинства.
Лояльный Зеленскому Совет НБУ (консультативно-контрольный орган, глава Данилишин, не путать с руководством НБУ) продолжает маневры для использования денежной эмиссии для финансирования расходов бюджета. На этот раз рекомендует внести изменение в Стратегию монетарной политики НБУ в части запрета на на покупку государственных ценных бумаг и проведение операций, которые могут иметь признаки прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов. Вообще то данное предложение - прямое нарушение меморандума подписанного НБУ с МВФ., который есть основой кредитной политики МВФ по отношению к Украине.
Доходы государственного бюджета Украины за первый квартал 2020 г. составили 194578,3 млн. гривен, что составляет 71,04% от запланированного в бюджете на этот период.
За первый квартал недополучено в бюджет 79316,8 млн. гривен. С учетом запланированного в бюджете 2020 бюджетного дефицита, дефицит бюджетных платежей за первый квартал 2020 года составит 83-85 млрд. гривен.
Грит, батя с палаткой 25 лет назад на болоте порт зачинал...
Вот это веселуха!