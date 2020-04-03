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 Торгові центри відкрито, громадський транспорт працює, і це не дуже підвищило вірусний профіль, - Амелін про коронавірус у Латвії

Спроба Латвії зберегти відкритість бізнесу, схоже, не надто підвищила вірусний профіль, і кількість заражень іде на спад.

Про це зі слів свого латвійського колеги пише у Фейсбуці співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, інформує Цензор.НЕТ.

"Короткий переклад:

- Громадський транспорт працює,

- Магазини працюють, за винятком місць масових зборів, таких як бари,

- Торгові центри закрито тільки по вихідних, підприємства працюють.

- Нормальні магазини працюють, але більш порожні, ніж зазвичай.

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- Групи людей - не більше 2, якщо сім'ї з дітьми.

- У більшості супермаркетів встановлено пластикові екрани між покупцем і працівником магазину.

- Масок наразі не багато,

- Тістечка, хліб та інші "м'які" продукти індивідуально обгортаються в плівку на виробництві.

- Державна програма основний акцент на телебаченні і в новинах робить щодо соціальних дистанцій і рекомендацій залишатися вдома, якщо вам не потрібно подорожувати.

Також читайте: Латвія, Литва та Іспанія вводять обмеження через спалах коронавірусу

- Тестування безкоштовне для тих, хто здається хворим, і 80 євро для тих, хто хоче перевірити себе.

- Міністерство охорони здоров'я хотіло б посилити обмеження, але інші проявляють обережність.

- Економіка тендітна. Поки занадто рано робити реальні висновки, але спроба зберегти відкритість бізнесу, схоже, не надто підвищила вірусний профіль.

Ну, і кількість заражень у Латвії пішла на спад"- написав Амелін.

Торгові центри відкрито, громадський транспорт працює, і це не дуже підвищило вірусний профіль, - Амелін про коронавірус у Латвії 01Торгові центри відкрито, громадський транспорт працює, і це не дуже підвищило вірусний профіль, - Амелін про коронавірус у Латвії 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186649
 
 
 Топ коментарі
 
А тебя опыт Италии, Испании и Франции не смущает?
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І чого б зебілам при владі не перейняти досвід розумних людей? Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 3902
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В Латвии с начала эпидемии провели 14 807 тестов, и это на население 1,9 млн во всей Латвии (К сравнению - в одном Харькове 2,2 млн.)

Сравни с количеством проведенных тестов в Украине и поймешь почему у них все по-другому!
Еще можешь сравнить их уровень больниц с нашими!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/31/7108196/
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І чого б зебілам при владі не перейняти досвід розумних людей? Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 3902
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А тебя опыт Италии, Испании и Франции не смущает?
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Після звезення до України близько 200 тис людей після об'яви про карантин - так, непокоїть... Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 5909
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Ну так зачем возмущаться карантинными мероприятиями, если по опыту других стран они явно не лишние, да еще с учетом ввезенных без карантина сограждан?
То что олени ввезли без карантина 200 000 людей, это да, тут вопросов нет: так могли поступить только откровенные дебилы.
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Карантинные мероприятия - это когда к здоровым людям не пускают больных или потенциально зараженных.

А когда их почти в насильном порядке завозят - это я не знаю, как называется, но точно не карантин.
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Т.е. если привезли 200 000 без карантина, имеет смысл все это прекратить?
Будем как Швеция: единственное ограничение - нельзя собираться больше 500 человек (или 1000, точно не помню)!
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я считаю, что карантин уже потерял смысл.
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Смысл карантина, состоит в основном в том, что бы в больнице рассчитанной на лечение 1000 пациентов, лечилось 1000 пациентов, а не 10 000.
Так что карантин смысла не потерял.
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Фиг его знает? Итальянцы с испанцами переняли.. теперь вымирают минимум по 700-900 человек в день.
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А количество и плотность населения ыксперд Амелин тоже сравнил? Интересы какого из владельцев крупных ТЦ он представляет?
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Плотность населения в Латвии приблизительно такая же, как в Украине
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Не не не! Надо ввести комендантский час, сделать проверку документов и автотранспорта, а еще лучше всех замуровать в квартирах.
Мне почему то кажется, что очередная попытка ужесточить "карантин", связана не сколько с карантином, а боязни Клоуна за безопасность своей задницы ибо растет градус недовольства его действиями и назначениями...
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И они это сделают. Но потом .... через месяц.... 73% САМИ их вынесут на вилах. И У людей денег на месяц на продукты! Максимум.
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Зачем весь этот трёп?
1. Великобритания отказалась от карантина и решила пойти по пути контролированного заражения.
2. Великобритания передумала и ввела жесткий карантин.

Все.
Пусть правительство работает, сидите дома и не мешайте.
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Ну як нормально, +510 хворих за сьогодні, +25 померло.
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Когда ты очутишься в пластиковом мешке сам или твой ребенок, расскажешь как это нормально Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 7073
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Sergiy Nimuy Я ж вам написав.значить так і буде.Я можу від будь чого померти,а не тілдькі від цього вірусу.
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Не тяни тогда, зачем на тебя тратить лекарства и занимать ИВЛ, когда могут спасти другого, кому важно и у кого есть задачи на земле.
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Sergiy Nimuy Та в моєму містечку і так напевно що навіть немає цього апарату.Так що я нічого не буде займати.Цей вірус показує людську підлість і боягузливість.
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помирают в основном те, кто задачи уже выполнил

и по любому умер бы в этом или следующем году от других болезней
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Я тебя тоже все будет нормально, если войдешь в статистику +25 ))
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Sergiy Nimuy Значить так і буде.Окрім цих 25,люде ще від різного помирають.
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Ну так не тяни, другим еще есть чем заниматься - детей растить, работу работать...
Если для тебя нормально- не ешь чужой хлеб. Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 3783
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Sergiy Nimuy Я за хліб гроші плачу і безкоштовно його не беру.
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Столько нытья, что будь я министром здравоохранения - уже бы снял карантин.

Или таки нарид думет, что им всем хватит места в палате с аппаратом ИВЛ?
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В Латвии с начала эпидемии провели 14 807 тестов, и это на население 1,9 млн во всей Латвии (К сравнению - в одном Харькове 2,2 млн.)

Сравни с количеством проведенных тестов в Украине и поймешь почему у них все по-другому!
Еще можешь сравнить их уровень больниц с нашими!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/31/7108196/
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ну так с раисиой не дружим, поетому и всё по другому, кстати да, нет зафиксированных случиев, на сегодня, умерших от короновируса - крепкие, но не все, есть предположение что будет. Хотя да, медицина и фарматевтика в Латвие всегда на уровне, кстати не зря едит много скандинавов, немцов студировать медицину в Латвию.
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да ещё, люди доверяет своим медикам и умеет сказать спасибо, вот например тёплая еда из ресторанов безплатно, доставляет прямо в медпункты или в полатки где берёт анализы, всё это оплачивает общество

https://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/pateicoties-sabiedribas-atbalstam-latvijas-restorani-uzsakusi-edienu-piegadi-arstiem-slimnicas.d?id=51991843

Pateicoties sabiedrības atbalstam, Latvijas restorāni uzsākuši ēdienu piegādi ārstiem slimnīcās

можно исполльзоввать переводчик.
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а тут медики говорят спасибо обществу за поддержку - так что я спокоен, мой народ мудрый и точно переживёт это.

https://www.facebook.com/HospissLV/posts/132149018350008

Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 8200
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А если я себе на морду натяну свою старую , семейную трусню в горошек и в таком виде зайду в магазин , то я ничьих чуйств не оскорблю ? Я канешно вибачаюсь , но у меня нема грошей , шоб делать кассу олигархам покупая их маски Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 4987
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Одягай, ти ж Куприк, ніхто не здивується.
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Вот когда, товарисчи олигархи и их прислужники, вы снимите блок-посты на въездах в свои "кизины" (там, где расположены ваши дворцы), начнете ездить вместе с нами в метро и снимите свои респираторы высшей степени защиты, тогда и будем рассуждать про "окрытость бизнеса". Торговые центры открыты, общественный транспорт работает, и это не очень повысило вирусный профиль, - Амелин о коронавирусе в Латвии - Цензор.НЕТ 4866
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не всё он написал, скорее ничего он не написал - ограничение есть и главное, большинство людей сознательные и соблюдает осторожность. Одна из партии возмутилась, почему вся информация только по латышки, ну а как ещё, ведь это болезнь опасна людям а не ..... Да ещё, вот интерсно, в каком окружение он там крутиться, ну чисто из за языковых особенностей, вот и всё, не жалуитесь.
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ну, как на спад. вчера +12 случаев, сегодня уже 35.
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Почти так как у нас только чуть жестче. Нам тоже нужно ужесточать.
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Зачем нужно носить с собой документы удостоверяющие личность? Легче протоколы выписывать.
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Впечатление, что это все советы. За неношение документа штраф выписан быть не может. Но вас могут задержать как похожего на разыскиваемого и держать пока не установят личность. Я вообще всегда ношу если выхожу из дома дальше чем на 500 м.
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Примеры других, дураков не учат. Через две недели посмотрим на дурачьё умоляющее о помощи.
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В нашому уряді є хтось, хто думає? Я абсолютно серйозно задаю абсолютно конкретне, а не риторичне запитання. Якщо такі люди є, то не робіть сліпо копію заходів інших країн, де умови розвитку епідемії зовсім інші, ніж у нас. Терміново зробіть статистичні порівняння динаміки розвитку епідемії у нас і в тих країнах, дії яких збираєтеся копіювати і у країнах-сусідах. Зокрема, порівняйте статистику у нас і в росії, Білорусі, країнах Прибалтики, Казахстані, Грузії, з урахуванням вжитих ними заходів боротьби з вірусом. В Україні вдвічі менше смертність, ніж в середньому у світі; летальність людей похилого віку у процентному відношенні значно менше, ніж у Європі. Чому? А як з цим у інших країнах , що утворилися на просторі срср? Які дії наші сусіди вживають і як це позначається на їх статистиці? Може у динаміці розвитку пандемії не враховані якісь додаткові фактори, крім карантину десь вчасно розпочатого, а десь ні? Може грає роль вакцинація населення, яку робили за часів радянського союзу у нас, а в інших країнах світу не робили? Думайте, якщо спроможні на щось.
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Там некому думать. Постоянные шараханья, от ужесточения, до послабления карантинного режима. Причем, разные чиновники, по-разному, говорят о мерах. Загнать всех по домам - экономике гаплык и возможны голодные бунты, выпустить - от вируса гаплык. Вот и дергаются, ни туда, ни сюда. Эта власть не могла руководить страной в нормальное время, а теперь- тем более.
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Тут нужно учитывать много факторов. Например такой, что наибольшее число заболевших - в странах Западной Европы, а восточной намного меньше: Словакия, Венгрия, Болгария, да и в Польше меньше. Я не думаю, что в Словакии - 450 заболевших дела с тестированием намного хуже чем в Чехии - 3900.
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