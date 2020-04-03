 Торгові центри відкрито, громадський транспорт працює, і це не дуже підвищило вірусний профіль, - Амелін про коронавірус у Латвії

Про це зі слів свого латвійського колеги пише у Фейсбуці співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future Анатолій Амелін, інформує Цензор.НЕТ.
"Короткий переклад:
- Громадський транспорт працює,
- Магазини працюють, за винятком місць масових зборів, таких як бари,
- Торгові центри закрито тільки по вихідних, підприємства працюють.
- Нормальні магазини працюють, але більш порожні, ніж зазвичай.
- Групи людей - не більше 2, якщо сім'ї з дітьми.
- У більшості супермаркетів встановлено пластикові екрани між покупцем і працівником магазину.
- Масок наразі не багато,
- Тістечка, хліб та інші "м'які" продукти індивідуально обгортаються в плівку на виробництві.
- Державна програма основний акцент на телебаченні і в новинах робить щодо соціальних дистанцій і рекомендацій залишатися вдома, якщо вам не потрібно подорожувати.
- Тестування безкоштовне для тих, хто здається хворим, і 80 євро для тих, хто хоче перевірити себе.
- Міністерство охорони здоров'я хотіло б посилити обмеження, але інші проявляють обережність.
- Економіка тендітна. Поки занадто рано робити реальні висновки, але спроба зберегти відкритість бізнесу, схоже, не надто підвищила вірусний профіль.
Ну, і кількість заражень у Латвії пішла на спад"- написав Амелін.
То что олени ввезли без карантина 200 000 людей, это да, тут вопросов нет: так могли поступить только откровенные дебилы.
А когда их почти в насильном порядке завозят - это я не знаю, как называется, но точно не карантин.
Будем как Швеция: единственное ограничение - нельзя собираться больше 500 человек (или 1000, точно не помню)!
Так что карантин смысла не потерял.
Мне почему то кажется, что очередная попытка ужесточить "карантин", связана не сколько с карантином, а боязни Клоуна за безопасность своей задницы ибо растет градус недовольства его действиями и назначениями...
1. Великобритания отказалась от карантина и решила пойти по пути контролированного заражения.
2. Великобритания передумала и ввела жесткий карантин.
Все.
Пусть правительство работает, сидите дома и не мешайте.
и по любому умер бы в этом или следующем году от других болезней
Если для тебя нормально- не ешь чужой хлеб.
Или таки нарид думет, что им всем хватит места в палате с аппаратом ИВЛ?
Сравни с количеством проведенных тестов в Украине и поймешь почему у них все по-другому!
Еще можешь сравнить их уровень больниц с нашими!
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2020/03/31/7108196/
https://www.delfi.lv/vina/personiba-un-brivais-laiks/aktuali/pateicoties-sabiedribas-atbalstam-latvijas-restorani-uzsakusi-edienu-piegadi-arstiem-slimnicas.d?id=51991843
Pateicoties sabiedrības atbalstam, Latvijas restorāni uzsākuši ēdienu piegādi ārstiem slimnīcās
можно исполльзоввать переводчик.
https://www.facebook.com/HospissLV/posts/132149018350008