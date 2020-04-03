 Три нові випадки COVID-19 підтверджено на Житомирщині, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"Сьогодні, 3 квітня, у вірусологічній лабораторії Житомирського обласного центру виявили ще три нові випадки захворювання на коронавірус у Житомирській області", - йдеться в повідомленні.

Станом на 16:00 3 квітня 2020 на Житомирщині - 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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"Сьогодні виявили три позитивні випадки захворювання на коронавірус у двох жителів Коростеня і в 79-річної мешканки Житомира, яка нещодавно повернулася з Іспанії", - розповів глава ОДА Віталій Бунечко.