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 Три нові випадки COVID-19 підтверджено на Житомирщині, - ОДА

У Житомирській області зафіксовано ще три нові випадки інфікування коронавірусом у жителів Коростеня і Житомира.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

"Сьогодні, 3 квітня, у вірусологічній лабораторії Житомирського обласного центру виявили ще три нові випадки захворювання на коронавірус у Житомирській області", - йдеться в повідомленні.

Станом на 16:00 3 квітня 2020 на Житомирщині - 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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"Сьогодні виявили три позитивні випадки захворювання на коронавірус у двох жителів Коростеня і в 79-річної мешканки Житомира, яка нещодавно повернулася з Іспанії", - розповів глава ОДА Віталій Бунечко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186648
 
 
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Тільки за березень Порошенко потратив 92 млн грн на закупівлю масок, окулярів, ліків, рентгенів, апаратів ШВЛ і т.д.
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Роисия в ночь с пятницы на субботу приостанавливает все авиарейсы для возвращения россиян и иностранцев на их родину, сообщил "Интерфаксу" источник в одной из крупных авиакомпаний.

а что там зе?так и ьудет завозить инфикованных так чтобы италию со штатами перегнать?
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.. ну во первых россия продолжала бы ...но !!! Сегодня в обед США ликвидировали все разрешения на рейсы самолётов из рашки. Аналогично Япония и ещё ряд стран. Поэтому и приостанавливают свои рейсы кацапсинки....)))) А у нас пока никого воздушным транспортом не везут...
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