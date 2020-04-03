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Все про:Зайцева (89) Дронов (54)

 У Верховному Суді захист не домігся пом'якшення для винуватців смертельної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова

Верховний Суд розглянув касаційні скарги Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, засуджених до 10 років у справі про смертельну ДТП в Харкові в 2017 році, і залишив вирок у силі.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.

3 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова, кожен з яких отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

Зазначається, що повний текст постанови оголосять 8 квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Винуватці смертельної ДТП в Харкові Зайцева і Дронов оскаржать рішення у Верховному суді, щоб спробувати вийти на свободу

Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.

Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.

Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186643
 
   
 Топ коментарі
 
Дронов пошел паровозом из за мажорки нарколыги В Верховном суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 2884
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Дронову -волю, опиатной сучке 20 лет.
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виноват, но не настолько, не приравнивайте вину дронова и вину зайцевой, которая под кайфом не соображала, что творила))
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Дронов пошел паровозом из за мажорки нарколыги В Верховном суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 2884
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Каждый хто проезжает светофор на красный и стартует на жёлтый должен знать, что может сесть.
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А посадили лишь одного, в которого врезалась обдолбанная ***** на лексусе с купленными правами.
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Вообще-то это Дронов врезался в Зайцеву. Так что так ему и надо
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Ну, тому його пристібнули до цього діла , щоб типу бити на жалість судей і людей.

Бож всі розуміють неспівмірність злочину і формального порушення.
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нема чого починати виїжджати на жовтий на перехрестя.
так, що Дронов такий самий винуватий.
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виноват, но не настолько, не приравнивайте вину дронова и вину зайцевой, которая под кайфом не соображала, что творила))
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А насколько он виноват?
Если бы он не рванул раньше времени
на желтый и не врезался ей в бок
- эта коза просвистела бы мимо людей
и 6 человек остались бы живы...
Так что пусть этот торопыга сидит вместе с ней
- жал что в Украине мало дают за такое...
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если бы зайцева - не летела на бешенной скорости на красный - то не зацепила бы дронова и люди остались бы живы))
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неуиноватый зацепил, а не зайцева. вот еслиб не стартонул на запрещающий и люди остались бы живы.

Чо неясного то?
Оба пусть сидят.
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Не неси херни. Никто не доказал что в данный момент Зайцева была в состоянии наркотического опьянения. То что в ней были найдены следы - может означать что она как минимум месяц назад могла принимать или наркотики, или препараты, содержащие. Ты можешь покурить косяк и даже через месяц экспертиза покажет что ты его курил..Я не собираюсь ее защищать, свой срок она заслужила, а может и больше - но по ее статье больше нельзя - но и приписывать то что не доказано - не стоит. Дронов конечно виноват чуть меньше чем Зайцева - но и его вина неоспорима - проезд на красный свет и потом старт на желтый - который тоже запрещающий и ничем с правовой точки зрения от красного не отличается - должен был привести его в тюрьму. И привел.
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лететь на бешенной скорости на красный и начать движение на желтый свет - это разные вещи)) виновница дтп - зайцева.. если бы зайцева не летела на красный - дронов ее бы не зацепил..
а то, что зайцева была под кайфом, это известно, просто убрали доктора, который делал экспертизу, надо найти доктора, с пропажей доктора - решили концы в воду..
по сути - дронов - тоже жертва..
если бы не деньги зайцевой, то дронова - никто бы не обвинял, все понимают, он сидит, потому, что не взял вину за зайцеву)).. деньги сделали свое дело..
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пешкодрала видно за версту. 100 кымычы скорость бешенная для него В Верховном Суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 5624

еслеб неуиноватый не толкнул - тошнила бы себе дальше и все остались бы здоровы

в следующий раз стартуя на запрещённый по сторонам хоть смотрите
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ты тоже, как зайцева - пальцы разбросал.. смотри, довыпендриваешься, как наркоманка зайцева..
теперь зайцева и пешкодралам завидует))
100 км - по городу для невминяемой наркоши зайцевой, в итоге - закончилось трагедией для людей, которых, ты мразь, называешь пешкодралом))
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Езда на запрещающий + 100км закончилась трагедией. Для 73% это недоступно к пониманию.

Скорблю.
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ну даже и не знаю чо добавить, и вам не хворать У Верховному Суді захист не домігся пом'якшення для винуватців смертельної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова - Цензор.НЕТ 3113
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и вам)) и умерь свою спесь, сегодня - ты шухер (клон шумахера), а завтра - пешкодрал))
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я когда пешкодралю, по сторонам смотрю и на остановке за столб прячусь

дело не в спеси, а в понимании процесса - пешкодралу не понять, что сами по себе 100кмч никого не убивают
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шухер, убивают пьяные зайцевы, а не 100 км, за столбиком он прячется, тоже наркоман, да??
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А Дронов он кто, колхозник который на Запорожце ехал продавать картошку на рынок? А сидит он потому что тоже нарушил ПДД, и в результате его нарушения оно и случилось. Без нарушений Зайцевой и Дронова ДТП бы не было, и люди бы остались живы. Виноваты оба - пусть сидят.
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только дтп - спровоцировала зайцева, когда неслась на красный свет..
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Тут у вас глюк - влупил то какраз ваш неуиноватый.
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я за справедливость, а ты отмазываешь наркоманку..
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я за то, чтоб оба сидели, а вот вы то какраз и отмазываете неуиноватого.
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если дронов и виноват, то его вина - несопоставима с виной зайцевой..
дронов - должен отвечать за нарушение дпт, а зайцева - за наезд на людей в состоянии наркотического опьянения))
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по правилам нет разницы между ехать на красный или желтый. Это один пункт - проезд на запрещающий сигнал.
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да, но уровень вины разный.. уравнивание вины дронова и зайцевой и одинаковое наказание - вот, что возмущает народ))
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согласно какой статьи криминального кодекса, степень вины у них разная?
У Дронова есть отягащающее обстоятельство - он своей вины так и не признал. Потому и получил максималку.
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Він на перехрестя на зелений виїхав, а твоя обдовбана наркоманка на червоний влетіла.
Ідіоти не можуть нормально налаштувати світлофори- (зелений-жовтий-червоний) і (червоний-червоний-зелений)
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ще раз повторюю: саме обидва порушення ПДР привели до трагедії.
Хто розуміється на таких речах - той пойме.
Виїзд на перехрестя - це перетин стоп-лінії, а якщо її немає, то умовної лінії. якщо він був на цій лінії, коли було ще жовте - то має 10 років, і хай думає над своє. повіденкою.
Якщо проїхатись нашими містами, то можна побачити сотні таких дронових, які їдуть на жовтий сігнал.
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Так само наркоша могла відбитись від неправильно припаркованого авто і вбити 6 людей, то власнику 2ї машини тоже б мали 10 років дати по твоїй логіці?
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так. Є правило в ПДР - на скільки паркуватись від перехрестя, якщо не помиляюсь, то це 15 метрів.
Якщо би зайцева чирканула об таку машину, і машина зайцевої внаслідок цього змінила би траєкторію руху, то той хто так парконувся - отримав би, які Дронов - 10 років.
а як ви думали.
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Ох уж эти адвакатики В Верховном Суде защита не добилась смягчения для виновников смертельного ДТП в Харькове Зайцевой и Дронова - Цензор.НЕТ 9409
Авот ине, админку впаяют, как тому бусиководу, за которым неуиноватый поехал.
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ну-у...вас же ніхто не підпихав ззаду, щоби ви їхав на червоне.
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В данном конкретном случае "наркошу" направил в людей именно ваш неуиноватый жёлтостартун, такшта нинада этих неуёмных фантазий.
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вот же ж мурло брехливое...

ты свечку держал?
и почему ты как где не влезешь - так и срёшь людям в своих коментах?
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опровергни, если имеешь что сказать.
сама - мурло.
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На Дронова часть срока Зайцевой повесили по судейскому произволу и ходят радуются...
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Скоко смогли, стоко и повесили, хотелось бы чтоб так и далее было с каждым, кто нарушает. И не важно, на полшышечки или на полторы.
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При равном наказании за более мягкое и более тяжкое нарушение - всегда будут нарушать по максимуму, это человеческая психология.
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Это да. Если уж садится за руль бухим, то вбухиваться будут уже до невменяемости. Наказание то от количества промилле не зависит.
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Кагбе оба поучаствовали в умертвлении 6 человек - вам кажется этого недостаточно?
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Только участь Зайцевой была намного больше и важнее участи Дронова, а наказание понесли одинаковое.
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_А им по! Главно мажорку-наркоманку, низко летевшую на красный, выгородить. Увести внимание на стрелочника.
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Дану? Амне вот чойта так не кажется. И другим любителям резвых стартов на жёлтый желательно бы задуматься.
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О. И тут судейский произвол притянул. Где вы такие невменяемые беретесь?
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где вы, брехливые, берётесь?
ты прокурор или мусор? или под судьями шестеришь?
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Та не. Это ты шестерка подшконочная. Срок отмотал за изнасилование, петушком на зоне откукарекал, вот и мурчишь про мусорской и судейский беспредел.
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какую часть? Зайцева получила 10 лет, это МАКСИМУМ по этой статье
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І сидить у "реабілітаційному центрі". Хоча за справедливістю її закинути на сучий барак і дати бабам кумівську команду - щоб до ранку "повісилась" або "впала 50 разів головою об батарею"
(або просто на ножа поставити)
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пешкодралам будет полезно знать, что все водилы там сидят

Почему полезно? Может по сторонам начнут смотреть, а не надеятся на "собъёт - сядет"
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Та шо там осталось... Ещё годик "покарантиняться" и на Канары.
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Сперечатися не хочу й не буду, але ця наркоманка мала би й більше схватити , дуже в нас закони гуманні...
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Поехать на желтый или нестись 120 в центре мегаполиса? Если для вас это одно и тоже то у меня нет понимания правосудия. Убила их зайцева когда давила на педаль
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120 не доказано и да, езда на запрещающий не менее опасное нарушение, та даже согласно коапу и поболее, чем соточка.
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Чего Вы спорите столько . . .

Суды трёх инстанций постановили / поддержали приговор. Весь судебный процесс был под микроскопом общественности и прессы. Оснований считать судебные коллегии в данном деле предубеждёнными никто не озвучивал и не обосновывал. То есть сомнений в справедливом суде не было ни у кого. Судьи видели всю совокупность материалов дела (которую мы на форуме не видим - экспертизы и т.п.) и имеют соответствующий опыт.

Судебное решение окончательное. Значит уважайте его и нет смысла высказываться : мало или много "дали" одному или другому подсудимому. Дали столько, сколько положено было согласно материалов дела и действующего в стране законодательства. Точка.
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Буде хохма( але невесела), якщо це мажорне лайно сепарня запросить до обміну А зважаючи на те, що її братуха вершить кривосуддя у московії, то дуже можливий такий варіант.
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