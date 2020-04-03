 У Верховному Суді захист не домігся пом'якшення для винуватців смертельної ДТП в Харкові Зайцевої та Дронова

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду, передає Цензор.НЕТ.
3 квітня колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду залишила без задоволення касаційні скарги захисників Зайцевої та Дронова, кожен з яких отримав покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.
Зазначається, що повний текст постанови оголосять 8 квітня.
Нагадаємо, 18 жовтня 2017 року ввечері на вул. Сумській у Харкові сталася аварія. За попередньою інформацією, позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей, унаслідок чого 5 людей загинули, ще одна дівчина померла пізніше в лікарні.
Прокуратура області затвердила підозру 20-річній харків'янці Олені Зайцевій за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 6 людей (ч. 3 ст. 286 КК України). 6 листопада було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 286 ще одному учаснику ДТП - водієві Volkswagen Touareg Геннадію Дронову. За словами адвоката Дронова Сергія Перепелиці, вручення підозри відбувалося в лікарні, де його підзахисний перебував на стаціонарному лікуванні. 8 листопада суддя Київського райсуду Харкова визначив запобіжний захід Дронову у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.
26 лютого 2019 року суд визнав обох підозрюваних винними і засудив до 10 років ув'язнення.
Адвокатка Зайцевої Юлія Плетньова і адвокат Дронова Геннадій Токарев подали касаційні скарги на вирок судів першої та другої інстанцій.
Бож всі розуміють неспівмірність злочину і формального порушення.
так, що Дронов такий самий винуватий.
Если бы он не рванул раньше времени
на желтый и не врезался ей в бок
- эта коза просвистела бы мимо людей
и 6 человек остались бы живы...
Так что пусть этот торопыга сидит вместе с ней
- жал что в Украине мало дают за такое...
Чо неясного то?
Оба пусть сидят.
а то, что зайцева была под кайфом, это известно, просто убрали доктора, который делал экспертизу, надо найти доктора, с пропажей доктора - решили концы в воду..
по сути - дронов - тоже жертва..
если бы не деньги зайцевой, то дронова - никто бы не обвинял, все понимают, он сидит, потому, что не взял вину за зайцеву)).. деньги сделали свое дело..
еслеб неуиноватый не толкнул - тошнила бы себе дальше и все остались бы здоровы
в следующий раз стартуя на запрещённый по сторонам хоть смотрите
теперь зайцева и пешкодралам завидует))
100 км - по городу для невминяемой наркоши зайцевой, в итоге - закончилось трагедией для людей, которых, ты мразь, называешь пешкодралом))
Скорблю.
дело не в спеси, а в понимании процесса - пешкодралу не понять, что сами по себе 100кмч никого не убивают
дронов - должен отвечать за нарушение дпт, а зайцева - за наезд на людей в состоянии наркотического опьянения))
У Дронова есть отягащающее обстоятельство - он своей вины так и не признал. Потому и получил максималку.
Ідіоти не можуть нормально налаштувати світлофори- (зелений-жовтий-червоний) і (червоний-червоний-зелений)
Хто розуміється на таких речах - той пойме.
Виїзд на перехрестя - це перетин стоп-лінії, а якщо її немає, то умовної лінії. якщо він був на цій лінії, коли було ще жовте - то має 10 років, і хай думає над своє. повіденкою.
Якщо проїхатись нашими містами, то можна побачити сотні таких дронових, які їдуть на жовтий сігнал.
Якщо би зайцева чирканула об таку машину, і машина зайцевої внаслідок цього змінила би траєкторію руху, то той хто так парконувся - отримав би, які Дронов - 10 років.
а як ви думали.
Авот ине, админку впаяют, как тому бусиководу, за которым неуиноватый поехал.
ты свечку держал?
и почему ты как где не влезешь - так и срёшь людям в своих коментах?
сама - мурло.
ты прокурор или мусор? или под судьями шестеришь?
(або просто на ножа поставити)
Почему полезно? Может по сторонам начнут смотреть, а не надеятся на "собъёт - сядет"
Суды трёх инстанций постановили / поддержали приговор. Весь судебный процесс был под микроскопом общественности и прессы. Оснований считать судебные коллегии в данном деле предубеждёнными никто не озвучивал и не обосновывал. То есть сомнений в справедливом суде не было ни у кого. Судьи видели всю совокупность материалов дела (которую мы на форуме не видим - экспертизы и т.п.) и имеют соответствующий опыт.
Судебное решение окончательное. Значит уважайте его и нет смысла высказываться : мало или много "дали" одному или другому подсудимому. Дали столько, сколько положено было согласно материалов дела и действующего в стране законодательства. Точка.