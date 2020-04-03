 Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун

Про це колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Затвердження такого протоколу на рівні країни - дуже небезпечне явище і в цілому виглядає як масовий експеримент на українцях", - вважає вона.
За словами Супрун, будь-який препарат може бути включений в протокол лікування тільки за результатами клінічних досліджень.
"Саме тому інші країни дають дозвіл використовувати ці препарати в межах строго контрольованих клінічних випробувань або за спеціальними процедурами. Натомість, в Україні роблять експеримент без жодного контролю та звітувань про таке використання", - написала вона.
Супрун звернула увагу на недоведеність ефективності і потенційну небезпеку всіх препаратів, включених в український протокол.
" ВООЗ розпочинає клінічні дослідження препаратів і нещодавно оголосила про проведення дослідження SOLIDARITY. В межах цього дослідження буде вивчатися ефективність чотирьох препаратів та їхніх комбінацій щодо дії на SARS-CoV-2... Але тим часом, ВООЗ не рекомендує використовувати досліджувані препарати поза межами контрольованих клінічних досліджень", - зазначила вона.
"Уже є повідомлення про невдалі спроби самолікування хлорохіном в США. Внаслідок цього одна людина померла, інша знаходиться в реанімації. Люди випили суміш хімічного фосфату хлорохіну, що не призначена для медичного використання, почувши повідомлення про те, що хлорохін ефективний для лікування COVID-19" , - навела приклад ексглава МОЗ.
Крім цього, за її словами, безконтрольне використання низки рекомендованих протоколами препаратів, які потрібні пацієнтам з аутоімунними захворюваннями, може створити їх дефіцит.
"Навіть в умовах пандемії, ми не можемо відмовлятися від науки, доказів і фактів. Тим більше, коли йдеться про лікування COVID-19 і здоров'я і життя пацієнтів", - підсумувала Супрун.
2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.
1. экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир;
2. лекарства от малярии Хлорохин и Гидроксихлорохин;
3. комбинированние препаратов против ВИЧ Лопинавир и Ритонавир;
4. последняя комбинация в комплексе с препаратом Интерферон-бета.
Наши выбрали второй не из-за качества, а из-за цены. В двух последних упаковки лекарства более 250 у.е.
https://www.unian.net/health/country/10941386-lechenie-koronavirusa-kakie-preparaty-ispolzuyut-pri-covid-19-v-mire-i-ukraine.html
https://korrespondent.net/tech/medicine/4209373-lekarstva-ot-koronavyrusa-chto-predlahaet-voz
Наоборот, это довольно некомфортная болячка для организма, требующая длительного восстановления и лучше её избежать, спору нет.
Но есть такое правило у медиков - "не навреди".
И есть опасность, что лекарства для моего организма будут выбирать по тому же принципу, по которому выбрали президента - "хуже не будет".
есть огромный шанс, что спасаемый быстрее умрёт от почечной недостаточности или от инсульта, чем от вируса.
Или на столько тупорылые твари все остались?!
В Сумах масок нет!
Второй этап реформы должен был начаться с 1-го апреля этого года...и уже он должен был изменить больницы...
Так что Супрун уже не придеоах...все претензии в случае чего к зеленому стаду...
Мы уже видим результаты правления Янелоха Оманского и его министров здравоохранения, при которых маски вывезли тоннами, даже парацетамола нет!
Где то гуано, что Маску (Илону) втирало мол Супрун не давай, давай(ИВЛьі) Зеленскому?
Иди в МОЗ советником, Супрун. Или добровольцем в больницу. Или не мешай.
Тут на сайте уже показывали какую разруху она устроила несколько лет назад .