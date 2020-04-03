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Все про:карантин (1998) протокол (29) лікування (320) Супрун Уляна (564) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун

У ліків з офіційно затвердженого протоколу лікування пацієнтів з COVID-19 немає науково обґрунтованих даних про ефективність і безпеку використання.

Про це колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун написала в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Затвердження такого протоколу на рівні країни - дуже небезпечне явище і в цілому виглядає як масовий експеримент на українцях", - вважає вона.

За словами Супрун, будь-який препарат може бути включений в протокол лікування тільки за результатами клінічних досліджень.

"Саме тому інші країни дають дозвіл використовувати ці препарати в межах строго контрольованих клінічних випробувань або за спеціальними процедурами. Натомість, в Україні роблять експеримент без жодного контролю та звітувань про таке використання", - написала вона.

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Супрун звернула увагу на недоведеність ефективності і потенційну небезпеку всіх препаратів, включених в український протокол.

" ВООЗ розпочинає клінічні дослідження препаратів і нещодавно оголосила про проведення дослідження SOLIDARITY. В межах цього дослідження буде вивчатися ефективність чотирьох препаратів та їхніх комбінацій щодо дії на SARS-CoV-2... Але тим часом, ВООЗ не рекомендує використовувати досліджувані препарати поза межами контрольованих клінічних досліджень", - зазначила вона.

"Уже є повідомлення про невдалі спроби самолікування хлорохіном в США. Внаслідок цього одна людина померла, інша знаходиться в реанімації. Люди випили суміш хімічного фосфату хлорохіну, що не призначена для медичного використання, почувши повідомлення про те, що хлорохін ефективний для лікування COVID-19" , - навела приклад ексглава МОЗ.

Крім цього, за її словами, безконтрольне використання низки рекомендованих протоколами препаратів, які потрібні пацієнтам з аутоімунними захворюваннями, може створити їх дефіцит.

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"Навіть в умовах пандемії, ми не можемо відмовлятися від науки, доказів і фактів. Тим більше, коли йдеться про лікування COVID-19 і здоров'я і життя пацієнтів", - підсумувала Супрун.

2 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні затверджено єдиний державний протокол лікування для хворих на коронавірус. За його словами, стандарт лікування було встановлено на підставі досвіду країн, які зіткнулися з коронавірусом раніше за Україну і вже мають напрацювання в боротьбі з COVID-19.

Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 01
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 02
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 03
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 04
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 05
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 06
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 07
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 08
Затверджений в Україні протокол лікування COVID-19 небезпечний, всі ліки в ньому - експериментальні, - Супрун 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186638
 
   
 Топ коментарі
 
Це і є досліди,тут нічому дивуватися,кретини вирішили підзаробити.
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Давайте зебобики, фас!
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С удовольствием почитаю комменты адептов "доктора" Комаровского
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Це і є досліди,тут нічому дивуватися,кретини вирішили підзаробити.
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Степанов був поганим губернатором і став поганим міністром МОЗ. Від Степанова більше проблем ніж користі і тому його потрібно негайно міняти на професіонала!
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Всемирная организация здравоохранения отобрала четыре варианта наиболее перспективных методов лечения:
1. экспериментальный противовирусный препарат Ремдесивир;
2. лекарства от малярии Хлорохин и Гидроксихлорохин;
3. комбинированние препаратов против ВИЧ Лопинавир и Ритонавир;
4. последняя комбинация в комплексе с препаратом Интерферон-бета.

Наши выбрали второй не из-за качества, а из-за цены. В двух последних упаковки лекарства более 250 у.е.
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Супруниха, а где есть лекарства стопроцентные?
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есть лекарства с понятной статистикой результатов применения.
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Від короновірусу нема, але так як доя тебе це все брехня і хвороба типу нежиті то не переживай- 2 таблетки парацетамолу і все.
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я никогда не писал, что для меня это болезнь типа насморка.

Наоборот, это довольно некомфортная болячка для организма, требующая длительного восстановления и лучше её избежать, спору нет.

Но есть такое правило у медиков - "не навреди".

И есть опасность, что лекарства для моего организма будут выбирать по тому же принципу, по которому выбрали президента - "хуже не будет".
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В Україні будуть пробувати критичних рятувати хоч якось,а на заході ж, тобі дадуть померти, бо в інструкції не написано дати ці ліки, хоч знатимуть що вони допомагають.
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дело в том, что любое лекарство имеет побочные эффекты.

есть огромный шанс, что спасаемый быстрее умрёт от почечной недостаточности или от инсульта, чем от вируса.
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Вот не пойму почему на боярышник гонят. Вроде ж та же водка только настоянная на полезном плоду, по идее полезнее водки плюс немного спонсирует медицину.
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мэм пошел из-за того, что в Кацапии несколько лет назад продавали чистящее средство под названием настойка боярышника, которое делали из метилового спирта. Много скопытилось.
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бояра для милых дам. Гурманам мужеского полу - стекломой
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розумієш, тільки їй експерименти над українцями робити можна (напевне їй якісь голоси про це казали)... а те що зараз ми "розгрібаємо" її експериментальні реформи, то це "нормуль"))))
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Некоторые верят, что эта санитарка светоч медицины
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Правильно, жрите что насьіпали и не задавайте глупьіх вопросов
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Солярка для экскаваторов в Днепре помогает рыть могилы...
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Ну, вчоні теж спочатку на бібізянках досліди роблять...
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Ща любой зебил расскажет шо маски вредно! Бо их нету 😂😂😂
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Интересно, а почему действительно не взять мировой опыт лечения при нынешней пандемией, ведь у нас есть уникальная возможность?!
Или на столько тупорылые твари все остались?! Утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19 опасен, все лекарства в нем - экспериментальные, - Супрун - Цензор.НЕТ 3693
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С удовольствием почитаю комменты адептов "доктора" Комаровского
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Г-да Зеленский и К, неужели до ваших крошечных мозгов не доходит простая мысль, что остановить эпидемию можно лишь РАЗДЕЛЕНИЕМ больных и здоровых ! Для этого всего лишь нужно провести массовое лабораторное обследование населения, начиная с врачей ! (с)
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Нет пока одного лечим 5 медиков заражается. А не поможет санитары одетые в предохранительное антивирусное бикини палату после пациента то увольняем наглецов на пайке 4999 грн.
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Так над українцями вже майже рік проводять різні експерименти. Одним більше - "да какая разніца"
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У нас в Днепре почти во всех аптеках масок нет.
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в Харькове - от 15 и до 1300 гиней. Последние из неопрена. Херасе... по цене короткого неопренового гидрика...
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Где это у вас?? В украинских аптеках ничего этого нет...
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про Острожскую учебку ужасы слагали... нет, уж лучше вы к нам в Харьков...
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Я Вас не в учебку приглашаю, а за нужными изделиями и препаратами. Да и когда это было.
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Супрун рулила украинской медициной довольно таки долго. Скоро по мере распространения кроновируса по Украине мы увидим результаты ее правления.
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Первый этап реформы от Супрун касался только первичных врачей...семейных...и эта реформа прошла успешно...
Второй этап реформы должен был начаться с 1-го апреля этого года...и уже он должен был изменить больницы...
Так что Супрун уже не придеоах...все претензии в случае чего к зеленому стаду...
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Ну ну)
Мы уже видим результаты правления Янелоха Оманского и его министров здравоохранения, при которых маски вывезли тоннами, даже парацетамола нет!
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Степанов повинен був би спочатку всі ліки випробувати на ЗЕ + Ермак.
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спросим знатоков. - что скажут шоу-экстрасенсы? шо можно применять? шо не можно применять? чем закончились эти эксперементы? когда точно закончится эпидемия? они же всё знают о завтра, послезавтра и вообще всё.
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Не використовуйту ці ліки, помирайте в очікуванні "правильних" від господарів п,Супрун. Вона ж і всі санаторії назвала неефективними і всю народну медицину, проплачена вівця.
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Утвержденный в Украине протокол лечения COVID-19 опасен, все лекарства в нем - экспериментальные, - Супрун- заявила госпожа смерть
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Ой, мляяяя... Супрун, так чего же при тебе не была отменена гомеопатия???
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Не ври как раз Супрун и отменила лицензирование гомеопатов и прочих шарлатанов!
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С дуба упал ? Как раз лже-аптеки , гомеопатические и закрьіли при ней
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Уляна, тебя категорически не хватает на посту министра здравоохранения. Очень надеюсь на твое возвращение на должность.
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Она была министром ? Честно ? Можешь назвать эту дату ? )))
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все правильно она пишет...ВООЗ должен такие протоколы утверждать, а не администратор по жизни, может и хороший, одесситам видней... в ВООЗе есть сомнения, насчет пользы этой хлорки для лечения короны...
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А де то местное гуано Андреев Юрий с гневньім постом про Супрун?
Где то гуано, что Маску (Илону) втирало мол Супрун не давай, давай(ИВЛьі) Зеленскому?
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Карма она такая! Кричали пр седого алкоголика, барыг и доктора смерть! ПОЛУЧИТЕ!
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Блин, в этой стране пора отключать радио.
Иди в МОЗ советником, Супрун. Или добровольцем в больницу. Или не мешай.
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Не мешать гробить людей своим лечением?
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Когда говорят ,нет доказанных,препаратов,рад всему,что предлагают.Когда у знакомой женщины,уже пожилой,сельской обнаружили рак матки ей предложили операцию по удалению.Она отказалась,ввиду полного отсутствия средств.Лечилась только домашними средствами.Иногда болезнь отступала и она прекращала своё самолечение,но тогда болезнь обострялась и женщина с новой силой лечится уже более 8лет.Дай Бог ей здоровья и в эту тяжёлую годину уберечь себя.Вот и сейчас .Трамп хватается за любую соломину и врачи разрешают любые эксперименты в США.А Супрун разогнала вместе с Гройссманом всех санвравчей.Не обеспечила их достойной зарплатой,а областные инфекционнки напоминают бомжатники.Разогнала она и меднауку.Военврачи тоже не всегда обеспечены необходимым.
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Она еще и больницы позакрывала - хотя в Конституции это прямо запрещается ...
Тут на сайте уже показывали какую разруху она устроила несколько лет назад .
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Санврачи не лечат. Они проверяют санитарное состояние объектов и территорий. Или до сих пор не понимаете разницу между санврачами и инфекционистами?
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У этой больной бомжихи в стране каждый день рекорды по смертности, она советы даёт. Эту дуру, реально для уничтожения Украины подсадили на место.
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Объясните этой блювотине, что нет ни каких препаратов от вируса, есть витамины для укрепления иммунитета.
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У нас люди авитаминозом и цингой не болеют, страдают только гипервитаминозом, хим отравлениями от витаминов и цирозом печени, но бизнес есть бизнес, хотят покупать-надо продавать
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она не министр уже давно, вероятно вьі с другой страньі ?
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Так и Янукович не президент. Когда как в Европе будет?
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Есть огромный опыт использования лекарств в Китае, Италии, Испании.. Бери - пользуйся чужим опытом.. Но нет.. Украина пойдет своим путем.. Лечить будут Хлорохином, который стоит 5 грн за ведро....
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Да хорош катить волну. Она фармацевтам яйца придавила. Лекарства из Израиля Польши Германии для себя люди возят по норм ценам и реального стабильного качества а не крашенный пенопласт пустышки плацебо.
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