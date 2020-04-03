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 Політика України, Економіка
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 Опублікований у "Голосі України" антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину

Оприлюднений в "Голосі України" антикризовий закон №540-IX (законопроєкт №3275) містить норму, яка відрізняється від тексту закону на сайті Верховної Ради, про необхідність оплати оренди майна під час карантину.

Згідно з опублікованим в газеті "Голос України" від 2 квітня 2020 року тексту закону, прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України доповнюються пунктом 14-м, який закріплює, що на час карантину орендарі можуть бути звільнені від плати за користування майном у разі, якщо вони не могли користуватися ним через обставини, які не залежать від них відповідно до частини шостої ст.762 Кодексу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними змінами і доповненнями), і до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звільнений від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - сказано в опублікованому тексті закону.

При цьому в тексті проєкту закону, розміщеному на сайті Верховної Ради й ухваленому на засіданні 30 березня, зазначено, що "наймач" звільняється від плати за користування майном "відповідно до згаданої норми Цивільного кодексу, тобто без формулювання "може бути".

"З моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - сказано в оприлюдненому на сайті ВР тексті проєкту закону, який ухвалила Рада.

Таким чином, опублікований закон, який набув сили, не звільняє орендарів від сплати оренди на час карантину, проте дає таку можливість.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що закон про підтримку населення і бізнесу в умовах карантину вступив в силу.

Опублікований у Голосі України антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину 01

"Голос України"


Опублікований у Голосі України антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину 02

Сайт ВР


Опублікований у Голосі України антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186635
 
 
 Топ коментарі
 
очередной кидок от зеленых мразей
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Зеленое стадо наперсточников...мудаков...и швали...
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Про що я раніше і згадував - банк також може вирішувати - кого і наскільки звільняти від сплати відсотків по кредитам... Опубликованный в "Голосе Украины" антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина - Цензор.НЕТ 1545
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Про що я раніше і згадував - банк також може вирішувати - кого і наскільки звільняти від сплати відсотків по кредитам...
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а що зараз ще хтось ризикує брати кредити?
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За 9 месяцев смогли набрать, т.к. в эпоху бедности при Порошенко никто, по идее, не должен был брать, но некоторые могли глядя с надеждой на Голобородько...
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Врешь. У них обкакавшееся монобольшинство, которое вынужденно обратилось к ЕС и Голосу в борьбе с самими собой.
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Да, шумить вже з приводу цієї фальсифікації...
Але для зебільного ДБР - це не проблема. Просто - її не існує.
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Ихниму зеленому 73% электорату "какаяразница"
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Все фигня, главное же ЛОМБАРДАМ РАЗРЕШИЛИ РАБОТАТЬ!!!
Вот теперь мы ВЫЖИВЕМ...

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Ломбарды в подавляющем большинстве курирует Юля (догадайся сам какая)
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И сетью ломбардов владеет Розумков с женой.

Разумков владел сетью ломбардов «Про100Кредит», но потом переписал бизнес на жену

https://investigator.org.ua/news-2/219161/
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"за время пути собачка могла подрасти" - смысл сравнивать текст ПРОЕКТА закона с опубликованным. Если бы там висел текст ПРИНЯТОГО закона...
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????? А депутати то голосували за проект, який отримали в канцелярії і який == проекту, що на сайті!!!!!
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Зеленое стадо наперсточников...мудаков...и швали...
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Наперсточники! Опубликованный в "Голосе Украины" антикризисный закон содержит отличающуюся от текста на сайте ВР норму об уплате аренды в период карантина - Цензор.НЕТ 1656
А ну ка, зебобики, бегом на защиту подонков!...))
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Это просто шулерство .
На государственном уровне .
Это здорово опускает планку .
Планку всего .
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Повний піз**ц! Це ж і Голова ВРУ і През підписали той, що віддали на друк! А депутати проголосували за зовсім інший, який їм видали в канцелярії! . . . . . Це ніби депутати голосували за Закон в статті 1 якого написано "За все добре і проти всього поганого", а Голова ВРУ та През підписали Закон, де в статті 1 написано" Арештувати всіх депутат і хай буде монархія"
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Принятие закона за ВР- Это явное уголовное дело, и ответчик как ни странно Янелох. Ждём ответа: это Друг подсобил, на подпись припер.
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