 Опублікований у "Голосі України" антикризовий закон містить норму, яка відрізняється від тексту на сайті ВР, про сплату оренди в період карантину

Згідно з опублікованим в газеті "Голос України" від 2 квітня 2020 року тексту закону, прикінцеві та перехідні положення Цивільного кодексу України доповнюються пунктом 14-м, який закріплює, що на час карантину орендарі можуть бути звільнені від плати за користування майном у разі, якщо вони не могли користуватися ним через обставини, які не залежать від них відповідно до частини шостої ст.762 Кодексу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"З моменту встановлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року № 211 (з наступними змінами і доповненнями), і до його завершення в установленому законом порядку наймач може бути звільнений від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - сказано в опублікованому тексті закону.

При цьому в тексті проєкту закону, розміщеному на сайті Верховної Ради й ухваленому на засіданні 30 березня, зазначено, що "наймач" звільняється від плати за користування майном "відповідно до згаданої норми Цивільного кодексу, тобто без формулювання "може бути".

"З моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету Міністрів України "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року №211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його завершення в установленому законом порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої статті 762 цього Кодексу", - сказано в оприлюдненому на сайті ВР тексті проєкту закону, який ухвалила Рада.

Таким чином, опублікований закон, який набув сили, не звільняє орендарів від сплати оренди на час карантину, проте дає таку можливість.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що закон про підтримку населення і бізнесу в умовах карантину вступив в силу.

"Голос України"





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