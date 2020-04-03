EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  9757  43
Все про:Італія (472) Росія (26789) гуманітарна допомога (263)

 Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії

Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск із боку Російської Федерації після публікації критичних матеріалів щодо російської гуманітарної допомоги.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на відповідну заяву видання, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що редакція італійської газети La Stampa висловила обурення з приводу тиску на видання після публікації матеріалів про те, що російська гуманітарна допомога Італії була некорисною та надавалася з політичних мотивів.

Зокрема, представник російського міністерства оборони Ігор Конашенков звинуватив видання у "найбрудніших русофобських маніпуляціях" та "наслідуванні методичок антирадянської пропаганди".

"Редакція національної газети La Stampa висловлює своє обурення серйозними нападами з боку Міністерства оборони Росії на газету та особисто журналіста Якопо Якобоні. За останні дні колега опублікував низку статей, що викликають сумніви у справжніх цілях контингенту, який прибув з Росії, щоб допомогти Італії в надзвичайній ситуації з коронавірусом. Сумніви журналіста у щирості російської допомоги підтримуються і політичними джерелами, військовими та розвідковими експертами.

Справжнє залякування журналістів з боку РФ ще раз підтверджує функціонування інструментів, за допомогою яких Росія контролює інформацію. І спроба експорту цих методів за межі РФ в Італію і Європу є неприйнятною", - сказано у заяві.

Журналісти наголошують, що цей випадок може стати серйозним прецедентом, якщо залишиться без реакції італійського уряду, та що Росія має вибачитися за тиск на видання.

Нагадаємо, La Stampa після прибуття російської гуманітарної допомоги заявила, що 80% допомоги Італії малокорисні для боротьби з COVID-19, а всі надіслані експерти є військовими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Wall Street Journal: В Італії реальна кількість смертей від коронавірусу більша, ніж говорить Рим в офіційній статистиці

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186631
 
   
 Топ коментарі
 
после гуманинатрной помощи россией на Донбасе там стали появлятся танки, БУКи, падать самолеты и погибать тысячи людей
 показати весь коментар
 
"впусти кацапа в дом, он и ноги на стол"... вы теперь попробуйте их оттуда выгнать! ))
 показати весь коментар
 
А дурачок Прилепин мечтал у Скабеевой ,как с Хуйлобада санкции снимут Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363У меня даже рыбки ржали в аквариуме ... Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та быть такого не может... русофобы русофобствуют Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 4045
 показати весь коментар
 
 
***** с ********** идет нах -- свою (помощь) пусть в гузно затусует плешивый урод !!!
 показати весь коментар
 
 
бойтесь данайцев дары несущих, а тем более - чекистских данайцев, несущих дары империи зла.
 показати весь коментар
 
 
А дурачок Прилепин мечтал у Скабеевой ,как с ********* санкции снимут Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363У меня даже рыбки ржали в аквариуме ... Редакция итальянской газеты La Stampa заявила о давлении со стороны России - Цензор.НЕТ 2363
 показати весь коментар
 
 
Для себя он не дурачек а нормально себя за коврижки чухает. Партия сказала и медаль и сало запроданцу дала. И квашенной репы
 показати весь коментар
 
то не обісрані труси *****, то респіраторна маска кунжутовича
нада панімать!
 показати весь коментар
 
 
после гуманинатрной помощи россией на Донбасе там стали появлятся танки, БУКи, падать самолеты и погибать тысячи людей
 показати весь коментар
 
 
"впусти кацапа в дом, он и ноги на стол"... вы теперь попробуйте их оттуда выгнать! ))
 показати весь коментар
 
 
кстати, америкосы грамотно сделали - за самолет с кацапским хламом дали денег и квиты... ))
 показати весь коментар
 
 
Эту версию озвучивал Сотник ТВ со ссылкой на письмо в редакцию. Я постил ссылку на его ютюб канал.
 показати весь коментар
 
 
«Мы памагли Италии, мы памагли проклятым пиндосам, мы сичас памагаим братушкам сербушкам. Мы такие харошые! Снимите с нас санкции».
 показати весь коментар
 
 
Так это все правда, о чем заявили в La Stampa!!! Высококлассных российских специалистов и на пушечный выстрел не подпускают к лечению больных, так как почти никто из них не разговаривает не то что на итальянском, но даже и на английском, а предоставлять каждому переводчика в этих условиях просто не возможно. А то оборудование, которое они привезли, годится только для дезинфекции, поэтому их отправили дезинфицировать дома престарелых в окрестностях Бергамо. Ни одного аппарата ИВЛ, в чем действительно нуждаются больницы, они не привезли.
 показати весь коментар
 
 
годится только для дезинфекцииформации.
 показати весь коментар
 
 
А Вовка пупкин одел жёлтый скафандре за 3 кило ойро сказал масок нет но вы держитесь и повез сибирско берёзовые семена земляники на осваиваемый рос косм нац войсками Марс масок нет но вы держитесь. И Жучку свою в скафандер одел и черный пояс повязал.
 показати весь коментар
 
Н е б л а г а д а р н ы я!!! Р у с а ф о п ы!!!
 показати весь коментар
 
Детский сад)) если мне кто то что то предлагает не нужное то можно просто отказаться.. а если не отказался и взял то какой смысл потом на это жаловаться? помощь то была Италии и с разрешения правительства Италии а не лично изданию La Stampa.
 показати весь коментар
 
издание La Stampa не могло отказаться от помощи - у них на это нет полномочий - этим занимается правительство. Как пресса они имеют право критиковать свое действия своего правительства, чем они и занимаются.
 показати весь коментар
 
 
США приняли от РФ аппараты ИВЛ которые производит концерн KRET находящийся под американскими санкциями.


 показати весь коментар
 
При этом львиная доля самих россиян почему то любят и уважают этого старого педофила. не могу понять почему?
 показати весь коментар
 
Львіна частка це м'яко кажучи, перебільшення, навіть на росіських сайтах фуйлофілов ганяють самі москалі.
 показати весь коментар
 
Да ладно, якщо москалям подобається вмирати через те що апарати ШВЛ поїхали до США, я не буду заважати. Допомога країні НАТО це святе.
 показати весь коментар
 
Зайдите на Яндекс-дзен где реально сидят масковиты(где одну статью за пару минут может прочитать до миллиона человек) а не на Эхо или Ленту. Попробуйте там написать про умирающих из-за тирана кацапов, в момент получите тысячи дизлайков. Там и украинцев полно, хотя яндекс заблокирован.
 показати весь коментар
 
Вы можете представить, что ведущий американский нейрохирург (как вариант итальянский) попросил российского бомжа в помощи проведения операции на головном мозге...)))))????
 показати весь коментар
 
 
Так получается что российских медиков с военными никто в Италию не приглашал? Епт.. так это же тогда военное вторжение на территорию суверенного государства члена НАТО Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії - Цензор.НЕТ 2909
 показати весь коментар
 
 
..а Вы поинтересуйтесь.... кто инициировал так называемую помощь. Почитайте позицию итальянского правительства на данное предложение! Или Вы верите ..что Италия сама попросила рассею о помощи в виде военных санитарных машин для обработки и обеззараживания транспорта, и военных вирусологов?))))
Во время цунами в Банда Ачехе в Индонезии рашка припёрла туда на двадцати Ил-76 госпиталь военно-полевой медицины в виде гуманитарной помощи. Через неделю этот госпиталь был вывезен обратно, но в аэропорту было брошено около 50 процентов оборудования. Госпиталь был из Екатеринбурга. Это называемая НАВЯЗАННАЯ и никому не нужная лжепомощь. (((
 показати весь коментар
 
 
Они там в Европе, до сих пор не поняли с кем имеют дело?!
Это же путинская Россия! Она действует как урка - одной рукой обнимает, а другой вонзает заточку в печень.
 показати весь коментар
 
 
1) официально было сказанно медики инфекционисты едут и полезный груз. 2) есть левые партии в Италии они замешанны в лоббировании. 3) нахера выгрузка была в далёком аэропорту а потом фуры 600 километров с флагами Русс до пунктов назначения? Не объясняю...
 показати весь коментар
 
 
В тот момент, когда происходит глобальный шок астрономических масштабов, уникальный по историческим меркам, "государство" в России прячется в кусты. Потому что государство демонтировано, потому что все ветви власти демонтированы, институт президентства демонтирован, демонтировано абсолютно все, а бюджет этого государства превращен в общак путинской ОПГ, которым она распоряжается как своим собственным кошельком. Я не знаю, о чем они думают, на чем основан их инстинкт самосохранения, видимо, примерно на тех же соображениях, что у них были в марте 2014 года с аннексией Крыма, примерно с такой же так называемой экспертизой. Они ведут страну к полному экономическому коллапсу.
 показати весь коментар
 
 
Пусть они там коллапсируют за горизонтом событий. Мне важно, чтобы нас в эту черную дыру не засосало и чтобы взрыром сверхнового сортира не поразило.
 показати весь коментар
 
 
Кремлівські методи пропаганди ефективні лише за відсутності свободної преси.
Тому всі журналісти, які пишуть правду незалежно від політичних переконаннь, для них - вороги.
Якщо Росія не вибачиться, то італійцям варто замислитись, на кого працює їхній уряд.
 показати весь коментар
 
 
ой, да подмажут их и купят с потрохами - завтра другое запоют....
видели мы их уже в действии... Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії - Цензор.НЕТ 6831
 показати весь коментар
 
 
случаются и у порохоботов трезвые мысли. Плюсую. Редакція італійської газети La Stampa заявила про тиск з боку Росії - Цензор.НЕТ 8140
 показати весь коментар
 
Наивные макароники не понимают, что их премьер давно кормится с рук беса путлера.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору