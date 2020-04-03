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 Суспільство
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Все про:карантин (1998) прокуратура (2124) пологовий будинок (16) Сумщина (402) звільнення (823) лікарі (354) Офіс генерального прокурора (196) COVID-19 (2907) коронавірус (1541)

 47 медиків звільнили під час карантину з пологового будинку на Сумщині, прокуратура порушила справу

Сумська місцева прокуратура 1 квітня 2020 року розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законодавства про працю під час звільнення 47 медичних працівників (ч. 1 ст. 172 КК України).

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

"Підставою для цього став відеосюжет, оприлюднений на одному з телеканалів. У ньому повідомили, що у сумському пологовому будинку під час карантину звільняють з роботи медиків з порушеннями вимог чинного законодавства", - сказано в повідомленні.

За даними прокуратури, під скорочення підпали пільгові категорії осіб, зокрема, матері-одиначки, особи, яким залишилося 1-2 роки до виходу на пенсію тощо.

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Провадження відкрили за ч. 1 ст. 172 КК України (грубе порушення законодавства про працю). Вона передбачає до двох років виправних робіт.

Досудове розслідування ведуть слідчі Сумського відділу поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186626
 
 
 Топ коментарі
 
У меня тетка медик. По всей стране массово увольняют. Это у властных тварей оптимизацией называется. На огромные зарплаты чиновников дармоедов денег хватает, а не медицину нет.
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Хорошо что зебилы победили Супрун... конец эпохи доктора-смерти...
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Хорошо что зебилы победили Супрун... конец эпохи доктора-смерти...
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Кажется у одной теткиВульки самая большая сеть ломбардов : *люби мои ,несите все ценное мне,у меня самые выгодные проценты* .Сулиме и др адептам белого братства ,тетка очень нравится,особенно вид сзади ,когда она требует Трампа негайно выйти из туалета...
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даки каплоухая вирджинская санитарка и затеяла все эти сокращения и тд
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vitalmod А кто ее побеждал? Все министры говорили, что будут продолжать реформу Супрун.
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через неделю все будут медиками . медицыны не будет господа.
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У меня тетка медик. По всей стране массово увольняют. Это у властных тварей оптимизацией называется. На огромные зарплаты чиновников дармоедов денег хватает, а не медицину нет.
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Кума работает в Киеве на скорой. На сутки 2 пары рукавиц и столько-же респираторов(((
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Надо им те респираторы и рукавицы. Вот Мерс Ермаку, это другое дело.
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Я так понимаю, что начался второй этап медреформы?
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Хм.. постоянно новости про увольняющихся медиков идут. я не знаю но говорят на майдане и в АТО добровольцы за идею а не за деньги бороться пошли.. как то странно что за политическую идеологию умирать готовы а за медицинскую общечеловеческую чужие жизни спасать нет желающих 47 медиков уволили во время карантина из роддома на Сумщине, прокуратура открыла дело - Цензор.НЕТ 1397
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Мені санітарка потрібна. 0.5 ставки. 1500 гривень на місяць.
Підеш?
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Прочитай еще раз мой комментарий внимательно.
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Бугагага когда целую санстанцию ликвидировали где была прокуратура ?У нас уже госсударство летит в бездну и всего лиш год правления
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Медиков уволили.. а оказывается не уволили, а сократили - а это разные вещи... И хотелось бы посмотреть на матерей-одиночек пенсионного возраста...
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Матерей-одиночек и лица,которым осталось 1-2 года до пенсии...
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Реформа мудицины идет в нужниковом направлении, т.е. в ж... - успешно загнанные за "бугор" сотни тысяч защитных масок, элементарные условия в больницах отсутствуют и прочие "достижения" - ура, панове!
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Врачи и медбратва валят пока не поздно. Начальство само не стало бы увольнять по полсотни за раз.
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Я бы так и сделал. У всех семья, дети. Кто захочет быть затычкой амбразуры.
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так вроде у прокуратуры забрали функцию нагляду. Кто в курсе?
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чтото мелко копаете.это не грубое нарушение. может это саботаж. может быть направленный дестабилизацию. может быть проплаченный из вне. ЭТО ВАМ НЕ ПОВЕСТКУ В ШЕСТЕРОМ ВРУЧАТЬ. здесь нужны мозги и навыки
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