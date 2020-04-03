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 Політика України, За кордоном
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Все про:Європарламент (451) карантин (1998) Росія (26789) санкції (2547) Сікорський (11) Ауштревічус Пятрас (9) Кубілюс Андрюс (6) Боррель (31) Калнієте Сандра (2) Віола фон Крамон (6) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 "Росії як і раніше важко довіряти", - євродепутати закликали керівництво ЄС не знімати через коронавірус санкції проти РФ

Група депутатів Європейського парламенту звернулася до керівництва Європейського Союзу із закликом підтримувати санкції, введені для Росії через агресію проти України.

Заяву, текст якої передано "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю в Брюсселі, направлено на ім'я президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, президента Європейської Ради Шарля Мішеля і Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозера Борреля, передає Цензор.НЕТ.

У заяві наголошується, що через пандемію COVID-19 прозвучали заклики пом'якшити існуючий режим санкцій з тим, щоб була можливість отримувати необхідні товари, включаючи медичне обладнання, для боротьби з коронавірусом. "Крім того, були заклики до глобального припинення вогню, щоб стримати пандемію і надати медичні послуги на передовій. Ми, члени Європейського парламенту, повністю підтримуємо необхідність солідарності і мирного вирішення триваючих конфліктів. Однак в цьому листі ми хочемо підкреслити той факт, що не всі існуючі санкції перешкоджають санкціонованим країнам купувати медичне обладнання та товари першої необхідності. Зокрема, ми прагнемо запобігти будь-якій можливості перегляду або скасування санкцій ЄС проти Російської Федерації у зв'язку з пандемією", - заявили підписанти.

Вони констатували, що російська влада, проводячи такі кампанії, як відправка погано застосовної гуманітарної допомоги в Італію, а також неправильне тлумачення заяв офіційних осіб ООН, можуть спробувати вплинути на позицію керівництва ЄС і держав-членів щодо санкції.

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По-перше, ми хотіли б підкреслити, що введені ЄС санкції проти Росії не заважають Росії належним чином захищати здоров'я своїх громадян і робити внесок у глобальну боротьбу з коронавірусом. Санкції ЄС не націлені на торгівлю медичними товарами або іншими товарами, необхідними для громадської охорони здоров'я. Навпаки, санкції включають ембарго на торгівлю зброєю, заборону на експорт товарів подвійного призначення в військових цілях, а також обмеження на доступ до деяких чутливих технологій, особливо в нафтовому секторі", - нагадали керівництву ЄС суть введених санкцій.

Підписанти також нагадали, що "по-друге", Європейський парламент разом з іншими інституціями ЄС та державами-членами ЄС чітко і неодноразово заявляв, що санкції проти Росії можуть бути переглянуті тільки в тому випадку, якщо буде досягнуто суттєвого прогресу в реалізації Мінських угод, а Росія для цього ще не зробила аналогічних конструктивних кроків, вже здійснених Україною. "По-третє, Росії як і раніше важко довіряти. Були зареєстровані тривожні заяви російських лікарів, які звинувачують російський уряд у приховуванні спалаху коронавірусу в країні, і, таким чином, не надає необхідної підтримки сектору охорони здоров'я для лікування пацієнтів, не кажучи вже про відсутність національних зусиль з вирівнювання кривої коронавірусу", - інформують депутати ЄП.

Вони також констатували, що і зовнішня дипломатична служба ЄС виявила "величезну російську кампанію з дезінформації, спрямовану на дискредитацію ЄС і поділ нашого Союзу зсередини, ставлячи під сумнів нашу солідарність і здатність спільно вирішувати цю кризу". "Така дезінформація і фальшиві новини не можуть бути проігноровані і залишені без відповідної відповіді з боку ЄС. Ми закликаємо вас забезпечити, щоб будь-які спроби Росії скасувати санкції ЄС були зустрінуті вимогою ознак доброї волі, що веде до повної реалізації Мінських угод", - йдеться в заяві.

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У зв'язку з цим депутати ЄП вважають, що "для початку російська сторона повинна продемонструвати прихильність забезпеченню сталого припинення вогню на Донбасі і забезпечення доступу українських лікарів і представників ВООЗ на тимчасово окуповані території для протидії COVID-19". "Хоча це і не пов'язане з Мінськими угодами, але має вирішальне значення для відновлення взаємної довіри", - переконані вони.

Підписанти також пропонують, що такі аналогічні дії повинні бути застосовані в Придністров'ї, Південній Осетії та Абхазії, де молдавській і грузинській владі має бути дозволено надавати медичні послуги і засоби для стримування COVID-19.

При цьому депутати вказали, що має бути чітко заявлено, що це не санкції ЄС ставлять під загрозу стримування пандемії в Росії, а дії самої Росії. "Поки Росія спростовує і приховує дані про фактичне поширення COVID-19 у країні, спотворює глобальну трагедію заради її політичних вигод і продовжує агресивні дії проти сусідніх держав і їхнього населення, санкції ЄС є одними з єдино доступних заходів для того, щоб зберегти відповідальність Росії і стримати її від подальшого порушення міжнародного права і спроб підірвати наші європейські цінності і демократію. Ми сподіваємося, що ви підтримаєте нашу позицію і зробите все, що в ваших силах, щоб санкції ЄС щодо Росії діяли і були строго пов'язані з повним виконанням Мінських угод", - закликали керівництво ЄС депутати ЄП.

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Заяву підписали 19 депутатів найбільших парламентських груп. Серед них - Пятрас Ауштрявічюс, Анна Фотига, Радослав Сікорський, Марек Белка, Віола вон Крамон, Сандра Калнієте, Андрюс Ансіп, Андріус Кубілюс, Раса Юкневічяне і інші.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186625
 
   
 Топ коментарі
 
"Братан Отто х*йні не скаже" (с) Адольф Гітлер

"России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 196
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Шо значит "трудно доверять"? Этим тварям вообще доверять нельзя
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А я вот в сомнении, что им труднее - доверять россии или не доверять россии? "России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 7379
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Та 10 баксов за бочку похоронит винторогию))
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Кричали,шо нефть по 50$ развалит экономику,и шо? И них.
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И такое кричали?
Я слышал, шо жижа 80 и кранты миру)))
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и не только их , хана будет всем нефтедобытчикам
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Я когда-то, на заре путинизма, такие футболки за свой счёт в европе распространял в контексте путинской войны в чечне: "Stop RuSSia in Chechnya",

а фирменные фонты SS мне немец нарисовал.
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Євродепутати, роздрукуйте це і повісьте кожен у своєму кабінеті.
"России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 8291
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"Братан Отто х*йні не скаже" (с) Адольф Гітлер

"России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 196
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Шо значит "трудно доверять"? Этим тварям вообще доверять нельзя
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пока кацапы не начнут их бомбить, там этого не поймут ..
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Е-е-еее... Рашці важко, пробачте, ЩО робити? "России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 3981
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та нє, ви шо: в расісє колосальні зміни!
в них же коронавірус та низька ціна на нафту!
вони тепер хороші!
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"Они также констатировали, что и внешняя дипломатическая служба ЕС выявила "огромную российскую кампанию по дезинформации, направленную на дискредитацию ЕС и разделение нашего Союза изнутри, ставя под сомнение нашу солидарность и способность совместно решать этот кризис". "Такая дезинформация и фальшивые новости не могут быть проигнорированы и оставлены без соответствующего ответа со стороны ЕС. Мы призываем вас обеспечить, чтобы любые попытки России отменить санкции ЕС были встречены требованием признаков доброй воли, ведущей к полной реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении."
Источник: https://censor.net.ua/n3186625

Пора уже заявить, что в паРаше растят врагов Евросоюза и США и это у них лишней хромосомой прикреплено, потому каждый в Европе и США выехавший из паРаши - внутренний враг, лишнехромосомные на это запрограммированы...
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На шоу тупоголовой сучки Скабеевой полудурок ватный Прилепин мечтал как с ********* снимут санкции "России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 1040Видать геть плохи дела у козломордых ... "России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 1040
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Не порть себя просмотром руцкаго дерьма здоровее будешь. Санкциями ЕС играются,если бы по настоящему хотели , то давно бы рашку опустили , подписанты хреновы .
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Зате "українська" влада наполгливо працює, над зняттям санкцій з мордору
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Медведесвины рассказывают ,что ес вот-вот развалится, что Штаты 'не справляются' с пандемией. Что Украина - 'не государство' , что Италии помогают только они, а ЕС от Италльянцев 'отказался'
При этом они продолжают стрелять на Донбассе и не освободили крым. Цена на нефть упала до критической для рашки, снимать санкции нельзя . Если им херово, пусть выведут войска с Донбасса для начала.
Или не выводят, тогда Украина должна ,принимая во внимание их близкий звиздец, отказаться временно от переговоров по Донбассу. Так и сказать- донбасс ваш. У нас нет средств пока на его возврат. У рашки безвыходное положе6ин. Сейчас пришло время Украине и Западу диктовать свои условия.
И , да, змеи перел смертью пытаются укусить. Нужно просто отрубить им головы лопаткой
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Да путинска кацапия сегодня , все равно , что гитлеровская Германия в 30-тых годах прошлого столетия....
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Только в тогдашней Германии в это время экономика в рост шла в отличии от нынешней Рашляндии
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Влада Узеленського допоможе раськє фєдєраськє у знятті санкцій, як зможе. Вони стараються, особливо ярмак, шмигаль та сабаков.
У Янелоха все під контролем.
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А что, ********* прекратила войну против Украины?
Вернула аннексированный Крым?
Как нет?! "России по-прежнему трудно доверять", - евродепутаты призвали руководство ЕС не снимать из-за коронавируса санкции против РФ - Цензор.НЕТ 6143
Значит ********* не так и заинтересована в снятии этих полезных для ********** экономики санкций....

Почему при снятии санкций с *********, должна страдать только Украина?!

Ведь снять с себя санкции просит *********!! - ПУСТЬ И ДЕЛАЕТ ЧТО ТО ДЛЯ ЭТОГО!...
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