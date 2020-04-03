 Київщина готується до піку епідемії коронавірусу, який очікується в 20-х числах квітня, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки керівника Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Хочу проінформувати вас про те, що область продовжує готуватися до сплеску епідемії. За попередніми оцінками медиків можна допустити, що пік захворювання на коронавірус у нас може наступити орієнтовно до 20-х чисел квітня", - розповів він.

Володін розповів, що для обсервації українців, які повернулися з-за кордону, передбачено 6 об'єктів на 860 місць, в них створюються необхідні умови проживання.

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"До кінця квітня очікуємо закупівлю ще 46 апаратів ШВЛ, всі вони будуть спрямовані в інфекційні відділення лікарень області. Впевнені, що ми встигнемо", - додав Володін.

"Також опрацьовуються всі можливі варіанти місцевого виробництва засобів дезінфекції .... Ми домовилися ... з підприємством "Білацерквавода" про 300 тонн на місяць дезінфекційного концентрату. За попередніми оцінками, цього обсягу для області має вистачити", - зазначив він.