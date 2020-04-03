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 Суспільство
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Все про:Київська область (1172) ОДА (866) Володін Василь (5)

 Київщина готується до піку епідемії коронавірусу, який очікується в 20-х числах квітня, - ОДА

До кінця квітня до медичних установ Київської області надійде додатково ще 46 апаратів штучної вентиляції легенів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки керівника Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

"Хочу проінформувати вас про те, що область продовжує готуватися до сплеску епідемії. За попередніми оцінками медиків можна допустити, що пік захворювання на коронавірус у нас може наступити орієнтовно до 20-х чисел квітня", - розповів він.

Володін розповів, що для обсервації українців, які повернулися з-за кордону, передбачено 6 об'єктів на 860 місць, в них створюються необхідні умови проживання.

Також дивіться: Від COVID-19 загалом померло 4 людини на Київщині, одужали 3 людей, - ОДА. ВIДЕО

"До кінця квітня очікуємо закупівлю ще 46 апаратів ШВЛ, всі вони будуть спрямовані в інфекційні відділення лікарень області. Впевнені, що ми встигнемо", - додав Володін.

"Також опрацьовуються всі можливі варіанти місцевого виробництва засобів дезінфекції .... Ми домовилися ... з підприємством "Білацерквавода" про 300 тонн на місяць дезінфекційного концентрату. За попередніми оцінками, цього обсягу для області має вистачити", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186624
 
 
 Топ коментарі
 
а причём тут вирус ? главное штрафов по больше собрать .. а то бабушке бене сейчас деньги нужны ..
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Как понять *пик эпидемии*? А потом что? Вирус что по графику работает?)) не будет никакого *пика*. Просто пока не изобретут вакцину вирус будет продолжать распространяться.
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Вова, стадіон так стадіон ? Пора пустомейло пора Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 9875 Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 6969
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а к первым числам мая уже начнут ристартовать экономику.
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Вова, стадіон так стадіон ? Пора пустомейло пора Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 9875 Киевщина готовится к пику эпидемии коронавируса, который ожидается в 20-х числах апреля, - ОГА - Цензор.НЕТ 6969
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Как понять *пик эпидемии*? А потом что? Вирус что по графику работает?)) не будет никакого *пика*. Просто пока не изобретут вакцину вирус будет продолжать распространяться.
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а причём тут вирус ? главное штрафов по больше собрать .. а то бабушке бене сейчас деньги нужны ..
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видели когда-нибудь как тушат лесной пожар? просто опахивают трактором участок вокруг и ждут пока всё, что должно выгореть, выгорит. то же самое и с вирусом будет: пока бОльшая часть тех, кого оно берёт, не переболеет, будет достаточно большая заболеваемость. после - так, по мелочам.
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С этим вирусом так уже не будет к сожалению.. поздно. он уже по всему миру почти. весь лес горит. практически нечего уже изолировать.
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а для этого уже всех зараженных из за границы завезли ?
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Я так и знал, что вирус вызывают крашанки!
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А какой по счёту пик то, уже и сбился)) Когда Пик Пиков наступит
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Ага,понятно.А когда эпидемпорог преодолеем?
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