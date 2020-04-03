 У Мексиці припинять варити пиво Corona через обмеження, пов'язані з коронавірусом

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що уряд Мексики розпорядився зупинити роботу підприємств, діяльність яких визнана несуттєвою для економіки країни. Компанія поставляє пиво Corona у 180 країн світу. Його виробництво призупинять із 5 квітня.
У Grupo Modelo зазначили, що вже почали скорочувати обсяги виробництва, хоча вважають, що пиво є агропромисловим продуктом. Там також пообіцяли забезпечити, щоб 75% співробітників пивоварні працювали з дому, якщо влада дозволить їм продовжити роботу.
страх как рукой снимает
Ван Гог пил и не болел никаким коронавирусом.
Это как?