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 Суспільство
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 У Мексиці припинять варити пиво Corona через обмеження, пов'язані з коронавірусом

Мексиканська пивоварна компанія Grupo Modelo оголосила, що тимчасово припинить варити пиво Corona та інших своїх брендів, оскільки уряд зарахував її до підприємств, діяльність яких не є суттєвою для економіки.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що уряд Мексики розпорядився зупинити роботу підприємств, діяльність яких визнана несуттєвою для економіки країни. Компанія поставляє пиво Corona у 180 країн світу. Його виробництво призупинять із 5 квітня.

У Grupo Modelo зазначили, що вже почали скорочувати обсяги виробництва, хоча вважають, що пиво є агропромисловим продуктом. Там також пообіцяли забезпечити, щоб 75% співробітників пивоварні працювали з дому, якщо влада дозволить їм продовжити роботу.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186623
 
 
 Топ коментарі
 
Если 75 процентов работников пивоварен могут работать из дома...то скорее всего половина из них просто лишние работники...
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Вовремя же я освоил домашнее пивоварение... В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2763
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Если 75 процентов работников пивоварен могут работать из дома...то скорее всего половина из них просто лишние работники...
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Вовремя же я освоил домашнее пивоварение... В Мексике перестанут варить пиво Corona из-за ограничений, связанных с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2763
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Абсент !!!

страх как рукой снимает

Ван Гог пил и не болел никаким коронавирусом.
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Там также пообещали обеспечить, чтобы 75% сотрудников пивоварни работали из дома, если власти разрешат им продолжить работу Источник: https://censor.net.ua/n3186623

Это как?
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вообще данному брэнду очень "повезло".
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та тут из-за одного названия надо запрещать )))
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