 У Мексиці припинять варити пиво Corona через обмеження, пов'язані з коронавірусом

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таке рішення пов'язане з тим, що уряд Мексики розпорядився зупинити роботу підприємств, діяльність яких визнана несуттєвою для економіки країни. Компанія поставляє пиво Corona у 180 країн світу. Його виробництво призупинять із 5 квітня.

У Grupo Modelo зазначили, що вже почали скорочувати обсяги виробництва, хоча вважають, що пиво є агропромисловим продуктом. Там також пообіцяли забезпечити, щоб 75% співробітників пивоварні працювали з дому, якщо влада дозволить їм продовжити роботу.

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