 Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ

Як стало відомо ZN.UA від учасників цієї зустрічі, президент заявив, що, по-перше, Андрій Єрмак "був і є його другом". По-друге, Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи Служби безпеки України, глава держави назвав аферистом. І, по-третє, президент підкреслив: "Я ні в кого нічого не брав". При цьому він порекомендував залишити останнє слово у цій ситуації за правоохоронцями, які вже займаються цим питанням, передає Цензор.НЕТ.

Що стосується Андрія Єрмака, який також брав участь у зустрічі, то він, як свідчать джерела ZN.UA, назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського. Глава Офісу президента України повідомив, що за діями Гео Лероса стоїть його попередник Андрій Богдан, його партнери та соратники. Лероса Андрій Єрмак назвав "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки". Особисті мотиви Лероса він пояснив помстою за непризначення колишнього заступника голови Київської міськдержадміністрації Іллі Сагайдака на посаду заступника міністра одного з міністерств.

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"Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", - резюмував Андрій Єрмак.

За даними ZN.UA від джерел в СБУ, масив записів, частина яких широко розійшлися в інтернеті, але не потрапили на жоден телевізійний канал, являє собою майже 100 годин. З них були оприлюднені в мережі 13-14 годин. Крім того, як стверджують у київському Главку, де і велася розробка, на записах зафіксовані моменти передачі грошей.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".