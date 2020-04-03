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 Політика України
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 Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ

Відбулась зустріч президента України Володимира Зеленського з малої фракцією "Слуги народу". Як відомо, до малої фракції входять її керівники та голови комітетів від "СН". Серед інших питань порушувалася й тема записів, оприлюднених з подачі народного депутата Гео Лероса, стосовно кадрових переговорів на комерційній основі проведених братом глави Офісу президента Андрія Єрмака Денисом. У зустрічі багато хтр брав участь у режимі онлайн.

Як стало відомо ZN.UA від учасників цієї зустрічі, президент заявив, що, по-перше, Андрій Єрмак "був і є його другом". По-друге, Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи Служби безпеки України, глава держави назвав аферистом. І, по-третє, президент підкреслив: "Я ні в кого нічого не брав". При цьому він порекомендував залишити останнє слово у цій ситуації за правоохоронцями, які вже займаються цим питанням, передає Цензор.НЕТ.

Що стосується Андрія Єрмака, який також брав участь у зустрічі, то він, як свідчать джерела ZN.UA, назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського. Глава Офісу президента України повідомив, що за діями Гео Лероса стоїть його попередник Андрій Богдан, його партнери та соратники. Лероса Андрій Єрмак назвав "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки". Особисті мотиви Лероса він пояснив помстою за непризначення колишнього заступника голови Київської міськдержадміністрації Іллі Сагайдака на посаду заступника міністра одного з міністерств.

Читайте також: Лерос розповів, як Єрмак "зомбував" депутатів на засіданні малої фракції "Слуги народу": "У людини зовсім помутнів розум"

"Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", - резюмував Андрій Єрмак.

За даними ZN.UA від джерел в СБУ, масив записів, частина яких широко розійшлися в інтернеті, але не потрапили на жоден телевізійний канал, являє собою майже 100 годин. З них були оприлюднені в мережі 13-14 годин. Крім того, як стверджують у київському Главку, де і велася розробка, на записах зафіксовані моменти передачі грошей.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186620
 
   
 Топ коментарі
 
Это вам ещё год назад говорили Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом", - СМИ - Цензор.НЕТ 6975
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Эх Зебилушки сейчас бы про Свинарчуков что то ляпнуть, но неудобненько вышло да?)))
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Такой дичи не были ни при одном президенте, дажи при витюне Овоще.

Это же на сколько надо было быть дегенератом, чтобы к власти привести вот ЭТО
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Еріка (Єрмак) та Моніка - цицькаті спасатЄлі Малібу..
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Есть аферист, который от имени берет деньги. Но результата нет, т.е. похоже на постановку с целью шантажа
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А тут давеча Социс вещал, что зебилы плохо относятся к Ермаку и хорошо к ЗЕбанарию.

И как, зебилы, теперь эта ваша любовь безответная поживает?

ПыСы: Хотя кого я спрашиваю...
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"зараз потрібно рятувати країну" Скоро буде 29 років як ви рятуєте Україну. Чи надовго вистачить держави з такими рятівниками?
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Гульчатай, открой личико, а вместо неё Зе открыл, лучше бы не открывал.
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"Я ни у кого ничего не брал" , мы уже слышали "Ци рукы ничого не кралы" Бандытам тюрьмы",прошло 28 лет,лозунги одни и те же.
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Таким образом блазень назвал преступника без суда и следствия, а значит и вынес приговор себе и своему кодлу, показал с кем он и чей проект, что дальше с ним делать решать украинскому народу.
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Повыбирали Украинцы дЖИДаев и ждут когда ж те сделают что-бы простым людям стало легче Вам же сказали на один срок Поэтому им не до вас чумазых
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Радуцький тоже друг Зеленського.Чим Зе-бариги кращі за бариг Порошенка? Ті на війні наживались а ці і на війні в на епідемії.
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Ермак, таки, должен спасать дружбана-подельщика своей отставкой..Карантин у Неньки ведь не вечен..
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Эту зелёную гниду,открыто покрывающую коррупционера и агента фсб терпеть ещё четыре года.
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Не вийде. Країна не витримає. І фінансово, і технічно, і психологічно. Дострокові якнайскорше.
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не.терпеть не наш удел.подтверждение тому-икуновичь ростовский.
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Если не брать во внимание кто прав, кто не прав,в нормальной стране он должен был освободить эту должность или президент отстранить до окончания разбирательства . А у нас скандал за скандалом и все при должностях и счастливые .Конечно Ярмака понять можно в стране такая ж... и с карантином многое еще намутить можно . Да и виноват у нас всегда глава государства . А все остальные как Дуримар в буратине " А я тут ни причем,совсем я не причем "
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Вы вообще поняли что написали? Зе нарушил много конституционных законов , перевёл на себя всё управление государством , сам увольняет и назначает правительство, ни с кем не согласовывает военные вопросы и вопросы Минска ...То кто за это отвечать тогда должен ?
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Это занавес 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏😂
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Голосував у другому турі за зеленого чмирька. Більш того, активно агітував за нього в мережах. До осені. Коли чмирьок понапризначав в уряд мілованових, нєфьодових і баканових, я був в розгубленості. Але недовго. І вже у Жовтні вперше сказав: "Зєлю геть. Дострокові. Зєля - ліквідаційна комісія для України". Як у воду дививсь. Сьогодні чмирьок ще не вддупливсь, що його рейтинг є - Нуль цілих, Фіг десятих. Куплені єрмаками результати опитувань лише ще більше ставлять для самого Зєлі небезпеку раптом опинитись наодинці з розлюченими українцями, бо тоді все його оточення розбіжиться.
У Зєлі є чи не останній шанс подати добровільно у відставку і призначити дострокові. Тоді люди йому пробачать все, бо він фактично злив в унітаз російського шпигуна Пєцю, який міг правдами і неправдами залишитись на другий термін. Але цей шанс, подати у відставку, у Зєлі таки останній. Країна несеться у прірву і витягувати її комусь треба, а це по силам лише Тімошенко.
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UApatriotUA

кроме Юли никого достойных нет !!!
все лузеры и воры !!!
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такие-же воры.
нам нужен боевой офицер из тех,кто взрощен войной 14 года.
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Пане Іване, перестаньте танцювати на граблях.
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Айвн, ти правильно пиши прізвище своєї месії, хоча, зрозуміло, що це її псевдонім.
Україну нема кому рятувати, тому, що її населення і не дуже хоче бути врятованим. Хоча, скоріше за все, в нього й шансів врятуватися ніяких нема.
Якби на самому початку в Україні був не Кравчук, а Ден Сяопін і корупціонерів розстрілювали пачками на стадіонах з трансляцією по телебаченню, може щось і вийшло б з цього.
А зараз вже даремно мріяти.
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ваЗЕлиновский Даун!!! ты кто, глава спец.служб или ген.прокурор, ты ошибка природы, которую выбрали такие же Дауны по приколу, тебе уроду дали неопровержимые доказательства, что твой друг фсбэшный ставленник работает на кремль и + голимая Крыса а ты сцишь в очи говоря, что это божья роса....твое будущее уже предрешено....
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Негодяй! Это признак того что он как и путин хочет долго царствовать ! Понравилось в бабле купаться !
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Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", - резюмував Андрій Єрмак. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3186620
Зелена пошесть. Країну треба рятувати від вас!
Голобородько - хрещений батько мафії, зграї корупціонерів і здирників
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скажи мені хто твій друг... далі знають усі,крім зеленої шмарклі
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запасаємося попкорном і чекаємо решта 80 годин відео - там де з передачею грошей
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как говорится скажи мне кто твой друг..
и я скажу кто ты )))
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Зеленский на встрече с малой фракцией "Слуги народа" назвал Лероса "аферистом", а Ермака - своим "другом" - «Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто ты». - Таких как Ермак в Китае расстреливают, с конфискацией. Когда нам расскажут о чём и с кем Зеленский в Омане договаривался? Про Оманские инвестиции хотелось бы подробнее узнать.
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крайне непредусмотрительно.не только для президента,но и для взрослого человека.Ещё не было заключений экспертиз и даже толкового следствия,а Зеленский уже обозначил "покровительство" над Ермаком.
Нет,лучше всё же Зеленскому вернуться на корпоративные тусовки с программой " не-Loch42"
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Прям как на росии,все врут,эти либералы...Пройдет еще немного времени и тов.Зеленский,в своем фейсбуке заявит,что все это оплачено госдепом,а с "украинцами?" из лугандонии нужно вести прямой диалог.
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>пішов би у відставку, але країна в небезпеці і він її рятує
захисник #баний
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Это мой приговор Зеленскому. Спасибо за откровенность, ублюдок.
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