 Зеленський на зустрічі з малою фракцією "Слуги народу" назвав Лероса "аферистом", а Єрмака - своїм "другом", - ЗМІ

Як стало відомо ZN.UA від учасників цієї зустрічі, президент заявив, що, по-перше, Андрій Єрмак "був і є його другом". По-друге, Гео Лероса, який оприлюднив оперативні записи Служби безпеки України, глава держави назвав аферистом. І, по-третє, президент підкреслив: "Я ні в кого нічого не брав". При цьому він порекомендував залишити останнє слово у цій ситуації за правоохоронцями, які вже займаються цим питанням, передає Цензор.НЕТ.
Що стосується Андрія Єрмака, який також брав участь у зустрічі, то він, як свідчать джерела ZN.UA, назвав себе "щитом президента", заявивши високому зібранню, що нападки спрямовані не проти нього, а проти самого Володимира Зеленського. Глава Офісу президента України повідомив, що за діями Гео Лероса стоїть його попередник Андрій Богдан, його партнери та соратники. Лероса Андрій Єрмак назвав "особистим ворогом" і пообіцяв "не пробачити йому цієї витівки". Особисті мотиви Лероса він пояснив помстою за непризначення колишнього заступника голови Київської міськдержадміністрації Іллі Сагайдака на посаду заступника міністра одного з міністерств.
"Я знаю, що на моє місце мітять. Я б пішов, але зараз потрібно рятувати країну", - резюмував Андрій Єрмак.
За даними ZN.UA від джерел в СБУ, масив записів, частина яких широко розійшлися в інтернеті, але не потрапили на жоден телевізійний канал, являє собою майже 100 годин. З них були оприлюднені в мережі 13-14 годин. Крім того, як стверджують у київському Главку, де і велася розробка, на записах зафіксовані моменти передачі грошей.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
И как, зебилы, теперь эта ваша любовь безответная поживает?
ПыСы: Хотя кого я спрашиваю...
У Зєлі є чи не останній шанс подати добровільно у відставку і призначити дострокові. Тоді люди йому пробачать все, бо він фактично злив в унітаз російського шпигуна Пєцю, який міг правдами і неправдами залишитись на другий термін. Але цей шанс, подати у відставку, у Зєлі таки останній. Країна несеться у прірву і витягувати її комусь треба, а це по силам лише Тімошенко.
кроме Юли никого достойных нет !!!
все лузеры и воры !!!
нам нужен боевой офицер из тех,кто взрощен войной 14 года.
Україну нема кому рятувати, тому, що її населення і не дуже хоче бути врятованим. Хоча, скоріше за все, в нього й шансів врятуватися ніяких нема.
Якби на самому початку в Україні був не Кравчук, а Ден Сяопін і корупціонерів розстрілювали пачками на стадіонах з трансляцією по телебаченню, може щось і вийшло б з цього.
А зараз вже даремно мріяти.
Зелена пошесть. Країну треба рятувати від вас!
Голобородько - хрещений батько мафії, зграї корупціонерів і здирників
и я скажу кто ты )))
Нет,лучше всё же Зеленскому вернуться на корпоративные тусовки с программой " не-Loch42"
захисник #баний