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 Політика України, Суспільство
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 Деякі депутати після минулого засідання Ради перебувають на самообсервації, - "слуга народу" Корнієнко

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначає, що після останнього позачергового засідання Верховної Ради "багато" з депутатів перебувають на самообсервації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Верховна Рада – один із чемпіонів за відсотковим відношенням хворих на коронавірус до загальної кількості депутатів: 6 чи 7 депутатів, чи 5... Відносно парламенту – це велика цифра", – зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що "дуже багато людей автоматично потрапляють на самоізоляцію", – ті, хто спілкувався з цим депутатом, перебував біля нього.

Корнієнко наголосив: "Ми не знаємо, чим закінчиться минуле позачергове засідання (воно розпочалося 30 березня і закінчилося в ніч на 31 березня. – Ред.)... Тому що там, можливо, хтось теж був з цією інфекцією, і навколо нього багато було людей. Ми там багато часу разом провели, понад 12 годин. Тому чекаємо зараз, самообсервуємося".

Нагадаємо, раніше нардепка Ганна Скороход повідомила, що в неї підтвердили зараження коронавірусом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Передумов для перенесення місцевих виборів поки що немає, вони мають відбутися в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186619
 
 
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Прочитав на "самообсерації". Вирішив, що вірно.
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на самообсерации?, ну так они всегда на ней
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есть либералы, консерваторы, социалисты...
теперь появились самообсерваторы.
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И самообсервировались, небось, с полным сохранением зарплаты, не так, как лохи-избиратели.
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