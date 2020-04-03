 Деякі депутати після минулого засідання Ради перебувають на самообсервації, - "слуга народу" Корнієнко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Верховна Рада – один із чемпіонів за відсотковим відношенням хворих на коронавірус до загальної кількості депутатів: 6 чи 7 депутатів, чи 5... Відносно парламенту – це велика цифра", – зазначив Корнієнко.

Він зауважив, що "дуже багато людей автоматично потрапляють на самоізоляцію", – ті, хто спілкувався з цим депутатом, перебував біля нього.

Корнієнко наголосив: "Ми не знаємо, чим закінчиться минуле позачергове засідання (воно розпочалося 30 березня і закінчилося в ніч на 31 березня. – Ред.)... Тому що там, можливо, хтось теж був з цією інфекцією, і навколо нього багато було людей. Ми там багато часу разом провели, понад 12 годин. Тому чекаємо зараз, самообсервуємося".



Нагадаємо, раніше нардепка Ганна Скороход повідомила, що в неї підтвердили зараження коронавірусом.

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