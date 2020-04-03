 Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, уточнено перелік підприємств, чиї співробітники можуть користуватися послугами громадського транспорту (службовим і орендованим автотранспортом, а також міським електротранспортом та транспортом, обслуговуючим регулярні міські маршрути).

До цього переліку увійшли підприємства і установи незалежно від форми власності, що забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, управління та надання найважливіших державних послуг, послуг енергозабезпечення, водопостачання, зв'язку та комунікації, фінансових і банківських послуг.

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Крім того, до списку включені підприємства і установи, що забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, що забезпечує діяльність об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

При цьому зберігається обов'язковість забезпечення водіїв і пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту (на міських маршрутах допускається використання самостійно виготовлених респіраторів і захисних масок), дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Всі перевезення службовим і орендованим транспортом повинні здійснюватися виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції.

Крім цього, "Укрзалізниці" дозволили здійснювати як окремі пасажирські рейси у внутрішньому сполученні за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я (зокрема, рейси для перевезення медиків, працівників правоохоронних органів та залізничників).

"Укрзалізниці" також дозволили здійснювати окремі пасажирські рейси в міжнародному сполученні, рішення щодо яких буде ухвалюватися в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури, МЗС та Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Раніше до перевезення в салоні допускалося не більше 10 осіб одноразово в маршрутках і не більш як 20 осіб одноразово в тролейбусах, автобусах і вагонах трамваїв при обов'язковому носінні маски. Після чого цю норму змінили, допустивши одноразове перевезення пасажирів, які займають до 50% сидячих місць в салонах транспортного засобу.