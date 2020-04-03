 Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Крім того, уточнено перелік підприємств, чиї співробітники можуть користуватися послугами громадського транспорту (службовим і орендованим автотранспортом, а також міським електротранспортом та транспортом, обслуговуючим регулярні міські маршрути).
До цього переліку увійшли підприємства і установи незалежно від форми власності, що забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, управління та надання найважливіших державних послуг, послуг енергозабезпечення, водопостачання, зв'язку та комунікації, фінансових і банківських послуг.
Крім того, до списку включені підприємства і установи, що забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, що забезпечує діяльність об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.
При цьому зберігається обов'язковість забезпечення водіїв і пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту (на міських маршрутах допускається використання самостійно виготовлених респіраторів і захисних масок), дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.
Всі перевезення службовим і орендованим транспортом повинні здійснюватися виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції.
Крім цього, "Укрзалізниці" дозволили здійснювати як окремі пасажирські рейси у внутрішньому сполученні за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я (зокрема, рейси для перевезення медиків, працівників правоохоронних органів та залізничників).
"Укрзалізниці" також дозволили здійснювати окремі пасажирські рейси в міжнародному сполученні, рішення щодо яких буде ухвалюватися в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури, МЗС та Адміністрацією Державної прикордонної служби.
Раніше до перевезення в салоні допускалося не більше 10 осіб одноразово в маршрутках і не більш як 20 осіб одноразово в тролейбусах, автобусах і вагонах трамваїв при обов'язковому носінні маски. Після чого цю норму змінили, допустивши одноразове перевезення пасажирів, які займають до 50% сидячих місць в салонах транспортного засобу.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус?
До Осла Апокалипсиса тоже дойдет, что если тратить бюджет на народ --- то зачем нужен такой народ?
Да уже давно дошло!
даже новые самолеты падают. а такого как сейчас никогда не было.
А какое высочайшего напряжения человеческой мысли понадобилось для того, чтобы наконец сообразить перевозить пассажиров по количеству сидячих мест? Ведь хоть 10 человек, хоть 14, расстояние между пассажирами одно и то же.
Сообразили наконец, не прошло и полгода. Рейтинг власти зависит от того, насколько умные и быстрые решения она принимает.
То ви оптиміст, шановний
Кто-то же должен им бабло зарабатывать?
Только скот живет сегодняшним днем. И будет возражать, если его переводят из стойла, которое завтра загорится.
Ты не понимаешь, что это НАДО???
Кстати, я тебя обрадую, новостники еще не дочитались - с сегодняшнего дня на улицах - только с удостоверением личности. Возможный штраф 17000 грн.
Давай, пузырись негодованием. Или просто носи с собой паспорт. Теперь ты в курсе.
Особисто у нас (банк) сказали, що перепустки в КМДА замовили, але бланків перепусток (тих самих карточок) немає і коли будуть невідомо
Давите своих руководителей и топов. У нас многие не получили потому, что не заказали(((
И было бы сейчас все намного проще.
Но, это должна быть голова на плечах у тех, кто добрался до сладкого места во власти, правда?
так чего Виталя телится?! - почему не выпускает ВЕСЬ ТРАНСПОРТ? - с маршрутками и т.п.
Почему МЕТРО не откроют, блин?! - пуст даже сидячие, я согласен подождать 30-60 мин.
Ибо пытался вчера уехать с Ленинградской 91-ым троллейбусом - за полтора часа уехали аж 3 человека из очереди, из них 2 медработника.
Больше не пытался...
почему всё засекречего +?
Привыкайте. Обстоятельства такие.
А ведь эпидемия в Украине только НАЧИНАЕТСЯ...
Там воздух такой целебный?
Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников). Источник: https://censor.net.ua/n3186608