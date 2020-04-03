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 Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом

Кабмін України переглянув умови перевезення громадян міським і громадським транспортом, встановивши ліміт за кількістю пасажирів, які перевозяться одночасно, він дорівнює кількості сидячих місць. Це затверджено постановою № 255 від 2 квітня 2020 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, уточнено перелік підприємств, чиї співробітники можуть користуватися послугами громадського транспорту (службовим і орендованим автотранспортом, а також міським електротранспортом та транспортом, обслуговуючим регулярні міські маршрути).

До цього переліку увійшли підприємства і установи незалежно від форми власності, що забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, управління та надання найважливіших державних послуг, послуг енергозабезпечення, водопостачання, зв'язку та комунікації, фінансових і банківських послуг.

Також дивіться: У КМДА роз`яснили порядок в'їзду в Київ під час карантину. ІНФОГРАФІКА

Крім того, до списку включені підприємства і установи, що забезпечують функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку і захисту, що забезпечує діяльність об'єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл.

При цьому зберігається обов'язковість забезпечення водіїв і пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту (на міських маршрутах допускається використання самостійно виготовлених респіраторів і захисних масок), дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Всі перевезення службовим і орендованим транспортом повинні здійснюватися виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції.

Крім цього, "Укрзалізниці" дозволили здійснювати як окремі пасажирські рейси у внутрішньому сполученні за погодженням з Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я (зокрема, рейси для перевезення медиків, працівників правоохоронних органів та залізничників).

"Укрзалізниці" також дозволили здійснювати окремі пасажирські рейси в міжнародному сполученні, рішення щодо яких буде ухвалюватися в кожному окремому випадку за погодженням з Мінінфраструктури, МЗС та Адміністрацією Державної прикордонної служби.

Раніше до перевезення в салоні допускалося не більше 10 осіб одноразово в маршрутках і не більш як 20 осіб одноразово в тролейбусах, автобусах і вагонах трамваїв при обов'язковому носінні маски. Після чого цю норму змінили, допустивши одноразове перевезення пасажирів, які займають до 50% сидячих місць в салонах транспортного засобу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186608
 
 
 Топ коментарі
 
Правило 1,5 метра друг от друга в маршрутке можно не соблюдать - в транспорте вирус не заражает, по указанию Кабмина.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 5766
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то ужесточают, то смягчают. они сами не ведают что делают
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Угу ... У сусідній гілці - більше 2-х не збиратися, без паспорта з будинку не виходити.
То ви оптиміст, шановний
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Правило 1,5 метра друг от друга в маршрутке можно не соблюдать - в транспорте вирус не заражает, по указанию Кабмина.
Так? Почему б не пойти по пути Туркменистана и не запретить маски и коронавирус? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 5766
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Кто еще и докторскую напишет на тему: аэроанальные способы влияние на процентное соотношения зараженных COVID-19 на инфицирование окружающих в отдельнозакрытых транспортных средствах и степень получит, новую медаль...
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Ну, туркменский Гарбагарман гулы, давно понял, что на тот газ, что там добывается -- слишком много голодных... если их кормить -- сам по миру пойдешь!
До Осла Апокалипсиса тоже дойдет, что если тратить бюджет на народ --- то зачем нужен такой народ?
Да уже давно дошло!
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просто статистику заражаемости надо как-то приподнимать... вялая совсем...
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Это да. Немножко обидно. У всех есть, а у нас - вот. А что ж мы тогда победим через месяц?
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чого переможем - то неважливо. А вот чим дири в бюджеті виправдовувати?
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А почему гужевой транспорт не учли? И велорыкш еще и прочих ...
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Первый испуг ещё даже не настал, учитывая как с жесточайшими мерами карантина, с наличием в аптеках масок и прочих средств защиты, в Испании и Италии по тысяче смертей за сутки. У нас всё идет к этому, если не больше, так как наш карантин вообще ни о чем. Одни сидят дома, а другим, барыгам, нужно срочно поработать и я сейчас не за тех говорю, чья работа важна в условиях карантина.
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Та не будет уже ничего обвального. В мае начнём забывать Почему-то нас обошло. Дурацкое счастье.
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С чего Вы так решили? Потеплеет? Тогда посмотрите на Австралию, например.
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Я про Австралию не знаю А здесь никакой грипп дольше трёх месяцев не живёт. Всегда так было. А этот наделал дел потому. что сильно бьёт в жизненно важный орган. Любой даёт осложнения. но разной степени - какой-то, условно говоря, в пятку, а этот - вот. Если бы нам не врали на каждом шагу. то выяснилоссь бы. что заражённых не больше, чем в другие годы. И как раньше он уходил. так и сейчас уйдёт.
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то что с теплом уйдёт и вирус это правда, но тепло его убьёт а солнечная радиация ил вернее ультрафиолет. Ну опять же это не надолго скоро осень и всё сначала.
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Не будет никакого сначала. Никакой грипп в неизменном виде не возвращается. Он каждый раз новый.
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да пусть хоть трижды новый если эфективного лечения не будет все снова будут болеть.
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Конечно не будет.. Каждый год от гриппа умирают. А какое лечение, если он живёт 2-3 месяца, а потом мутирует? Лекарства от гриппа, так называемые, не лечат, а только снимают симптопы, а так каждый сам выцарапывется насколько организм позволяет.
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то ужесточают, то смягчают. они сами не ведают что делают
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Это называется бездумность. Емец ляпнул про 10 человек (сказал приблизительно) в одной маршрутке, а чинуши подхватили, не думая.
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нет. это называется настройка.
даже новые самолеты падают. а такого как сейчас никогда не было.
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Самолёт - плод высочайшего напряжения человеческой мысли, но это настолько сложное изделие, что не удивительно, что что-то может пойти не так.
А какое высочайшего напряжения человеческой мысли понадобилось для того, чтобы наконец сообразить перевозить пассажиров по количеству сидячих мест? Ведь хоть 10 человек, хоть 14, расстояние между пассажирами одно и то же.
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я же и говорю, это настройка. Настройка - это изменение характеристик с учетом реальной обратной связи. Вам нечем заняться кроме как спорить с очевидными вещами?
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если надо просто беспричинно похаять власть, то моего голоса в этом гуле вы не услышите.
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Конечно не услышит. Голоса зебилов звучат отдельно характерным блеяньем. И то что нормальные люди называют "на глазок" или "авось прокатит", зебилы пытаются охарактеризовать псевдоумным "настройка"
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В настройке нуждается что-то сложное. А что сложного в том, чтобы быстро сообразить, сколько можно возить пассажиров, а не экспериментировать на людях, то 10 человек, то 50%.
Сообразили наконец, не прошло и полгода. Рейтинг власти зависит от того, насколько умные и быстрые решения она принимает.
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Це вже добре, життя потроху відновлюється.
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Угу ... У сусідній гілці - більше 2-х не збиратися, без паспорта з будинку не виходити.
То ви оптиміст, шановний
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Можно зато теперь праздники и фестивали по поводу дня рождения в трамвае устраивать
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- Алло, это заправка? Можно столик на троих на пятницу?
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Депутаты в переполненной маршрутке не поедут. Остальных - не жалко!
Кто-то же должен им бабло зарабатывать? Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 6463
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Вообще-то там идёт речь о соответствии количеству сидячих мест. Или это всё равно переполнено.
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С такими мудрыми решениями по всем вопросам, экономика и мы все будем в глубокой жопе
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через неделю увеличат до количества мест стоячих...
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Дошло таки . Плохо только , что доходит , как до жирафа .. .
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Зато до тебя НЕ дошло, что тебя им просто НЕ жалко. Завтра тебе разрешат переходить улицу на красный свет, тоже будешь радоваться?
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Не , я прежде всего буду включать мозги и думать , что может со мной произойти завтра .
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Прав. А лучше - через две недели, если не все быдло еще школьный курс алгебры забыло.
Только скот живет сегодняшним днем. И будет возражать, если его переводят из стойла, которое завтра загорится.
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А ты повстанец, бунтарь, борец за свободу?
Ты не понимаешь, что это НАДО???
Кстати, я тебя обрадую, новостники еще не дочитались - с сегодняшнего дня на улицах - только с удостоверением личности. Возможный штраф 17000 грн.
Давай, пузырись негодованием. Или просто носи с собой паспорт. Теперь ты в курсе.
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Sergiy Nimuy , думаю що їм нікого не жалко , і тебе теж . Сьогодні перед роботою , десь о восьмій тридцять , зайшов до самої " дешевої " аптеки нашого містечка . Купив ліки для жінки , від гіпертонії та спросив чи є маски . Виявилось , шо нема - ні масок , ні спирту . Закортіло узнати , чи є маски в інших аптеках , ( часу ще було хвилин двадцять ) . Так от , - тільки в одній із п'яти аптек сказали , що маски " ожидаем после обеда " . На моє питання , яка буде ціна , відповіли " вчера были голубые по 20 гривен " . За спирт я ніде більше не питав , а маски пошив власноруч ще неділі півтори тому . ( Мешкаю в маленькому містечку на Харківщині ) .
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Так я не зрозумів: працівників підприємств вказаних галузей можуть їздити в міському транспорті Києві без перепусток тільки по службовому посвідченню або довідці з місця роботи??

Особисто у нас (банк) сказали, що перепустки в КМДА замовили, але бланків перепусток (тих самих карточок) немає і коли будуть невідомо
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Тоже работаю в банке. Уже неделю как выдали пропуска(
Давите своих руководителей и топов. У нас многие не получили потому, что не заказали(((
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Здесь смягчил, там утвердил., тут попустил, там натянул.. Тонко, ****. Большие головы. Кабмин смягчил условия перевозки пассажиров и уточнил, сотрудники каких предприятий смогут пользоваться общественным транспортом - Цензор.НЕТ 59
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Можно было с самого начала , делать , например , санобработку общ. транспорта после каждого маршрута и не устраивать цирки по типу санжар .
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Можно было вообще всех въезжающих из Бали и Куршавелей поголовно отправлять на обсервацию, начиная с января?
И было бы сейчас все намного проще.
Но, это должна быть голова на плечах у тех, кто добрался до сладкого места во власти, правда? Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом - Цензор.НЕТ 9113
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не всякий сотрудник доедет до средины киева.
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А количество транспорта увеличат? Метро откроют?
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Навряд-ли , люди боятся выходить на улицу лишний раз . А в метро ( моя особиста думка ) , легче всего проводить санобработку .
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блин.
так чего Виталя телится?! - почему не выпускает ВЕСЬ ТРАНСПОРТ? - с маршрутками и т.п.
Почему МЕТРО не откроют, блин?! - пуст даже сидячие, я согласен подождать 30-60 мин.

Ибо пытался вчера уехать с Ленинградской 91-ым троллейбусом - за полтора часа уехали аж 3 человека из очереди, из них 2 медработника.
Больше не пытался...
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Вот у Кабмина занятия, то по 10 чел в маршрутке, то по кол-ву сидячих мест ограничения вводить...сидят, балуются, в шахматы играют
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у нас в троллейбусах по 10 пускали,
почему всё засекречего +?
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Когнитивный диссонанс у зебилятины: на улицах в "намордниках" не более двух человек,а в транспорте в тех-же "намордниках"-солгласно количеству сидячих мест.Где логика,зебилы из кабмина?
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Логика: на улице ты гуляешь и имеешь возможность не кучковаться, в транспорте ты вынужденно. Логика же?
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Людям все равно придется научиться подчиняться властям и не трындеть.
Привыкайте. Обстоятельства такие.
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если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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Все от "карантина" уже устали.
А ведь эпидемия в Украине только НАЧИНАЕТСЯ...
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Звучит парадоксально, но почти половина сотрудников финучреждений проживает в районе Броваров.
Там воздух такой целебный?
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Особливо потішило Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом - Цензор.НЕТ 3123
Помимо этого, "Укрзализныце" разрешили осуществлять как отдельные пассажирские рейсы во внутреннем сообщении по согласованию с Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения (в частности, рейсы для перевозки медиков, сотрудников правоохранительных органов и железнодорожников). Источник: https://censor.net.ua/n3186608
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Закон про землю прийнято тепер можна забити на холопів
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Сначала было слово! Потом начали думать Кабмін пом'якшив умови перевезення пасажирів і уточнив, співробітники яких підприємств зможуть користуватися громадським транспортом - Цензор.НЕТ 8794
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