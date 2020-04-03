 6 нових випадків COVID-19 виявлено в Запорізькій області, загалом їх уже 28, - обласний лабораторний центр

Про це повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України, передає Цензор.НЕТ.

За даними відомства, на 3 квітня в Запорізькій області зареєстровано 98 підозрілих випадків (у т.ч. 11 за останню добу), у 28 лабораторно підтверджено COVID-19, у 62 діагноз "коронавірусна інфекція" не підтвердився. У 8 випадках лабораторні дослідження тривають.

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Із 47 контактних осіб, обстежених 2 квітня, COVID-19 підтвердився у 6 осіб.

Одужали та виписані зі стаціонарів після негативних повторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 6 хворих (м. Запоріжжя - 4, м. Мелітополь - 1, Мелітопольський р-н - 1). Продовжують лікуватися 22 хворих, з яких 12 - у стаціонарах, 10 - вдома в режимі самоізоляції під наглядом лікарів.