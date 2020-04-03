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 Політика України, Суспільство
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 Передумов для перенесення місцевих виборів поки що немає, вони мають відбутися в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко

Попри пандемію коронавірусу, передумов для перенесення місцевих виборів, які мають відбутися в Україні в жовтні 2020 року, немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Станом на зараз і на вчора, коли я востаннє розмовляв із президентом, то немає жодних передумов, щоб виборів не було. Ми розуміємо, що на відміну від тих країн, які переносять вибори, у нас вони мають бути призначені на жовтень. І зараз, навіть за найбільш апокаліптичними прогнозами, пік епідемії не відбудеться пізніше червня-липня 2020 року", - зазначив він.

За словами Корнієнка, говорити про те, що вибори, які мають відбутися в жовтні, потрібно скасовувати у квітні, - це не дуже справедлива історія.

Він розповів, що зараз вирішується питання, яким чином фінансово забезпечити проведення місцевих виборів.

"Інше питання: як і в якому форматі вони проводитимуться. Тут якраз є кілька чинників, ми їх усі знаємо, ми їх всі обговорюємо. Будьмо реалістами і прагматиками: як би не писали законодавство, як би його не відточували і яку б модель не вибирали, якщо немає грошей на вибори, то вони відбуватимуться якимось визначеним чином. Вони не можуть не відбуватися через відсутність грошей, але з іншого боку, в межах тих бюджетних змін, які обговорювалися на минулому тижні, ми зараз працюємо з бюджетним комітетом, щоб спробувати закласти той мінімум, який, на нашу з Центральною виборчою комісією думку, дозволить таки провести ці вибори", - пояснив Корнієнко.

Також читайте: "Слуга народу" Корнієнко сподівається провести референдум щодо продажу землі до кінця року: "Ми зможемо вже мати предметні відповіді і від народу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186606
 
 
 Топ коментарі
 
ЗЕлёная слизь спешит узаконить Лугандонию
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это вам бы так хотелось, но это не значит, что так и будет.....
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кто о чем, а зебилы о дележе власти думают, им все мало
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ЗЕлёная слизь спешит узаконить Лугандонию
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искал вчера сою в атб. нету. не подскажете где купить?
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Юрий Бирюков
21 mins ·

Он будет на меня злиться, и, возможно, будет ругать, но...
На закупку партии в 70 000 защитных костюмов (первый груз пришел сегодня) потрачено около 59 миллионов гривен.
На закупку 10 рентген-аппаратов потрачено около 10 миллионов гривен.

На закупку 10 000 защитных очков для медиков потрачено около 1.5 миллиона гривен.
На закупку партии в 300 000 сертифицированных защитных масок потрачено около 10 миллионов гривен.
На закупку партии медикаментов потрачено около 7 миллионов гривен.
На закупку продуктовых наборов потрачено чуть больше 1 миллиона гривен.
На закупку реанимационного оборудования (уже доставлено в больницы) потрачено 2.5 миллиона гривен.
На ремонт аппаратов ИВЛ потрачено 700 тысяч гривен.
Итого - что-то там около 92 000 000 гривен. За март месяц. За один март месяц. Да, это про Фонд Петра Порошенко, про компанию Рошен и его личные средства. И это то, что просто я вот в офисе услышал, наверняка не все. За один месяц.
... бу-бу-бу, Бирюков, ну может не будем этим всем сильно уж там афишировать.
... бу-бу-бу, Бирюков, ну может не будем все это прям уж там пиарить.
За месяц. Почти СТО МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. А за прошедшие пять лет - уже больше ДВУХ МИЛЛИАРДОВ. Может уже хватит стесняться этого и старательно скрывать?
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это вам бы так хотелось, но это не значит, что так и будет.....
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кто о чем, а зебилы о дележе власти думают, им все мало
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они уже тратят бабки на брошюрки с лапшой про перезагрузку и прорыв?
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Выборы во Франции были 15 марта. Со всей этой плесенью про демократию. Вчера 1355 смертей во Франции, хотя жесточайший карантин с 17 марта. Выборы когда эпидемия, это узурпация власти, когда здравомыслящие люди будут сидеть дома. А схем много,в том числе и голосование на дому
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ЗЕбуины хотят использовать свой последний шанс по-максимуму пролезть во власть
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что то мне подсказывает, что перенесут они выборы! у этих клоунов рейтинг как комара пенис. а к октябрю вообще упадет.
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а зачем слугамурода выборы ?
на что они расчитывают ?
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с какого перепугу депутат переговаривает с президентом ?
общая касса ?
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