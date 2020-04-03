 Передумов для перенесення місцевих виборів поки що немає, вони мають відбутися в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.
"Станом на зараз і на вчора, коли я востаннє розмовляв із президентом, то немає жодних передумов, щоб виборів не було. Ми розуміємо, що на відміну від тих країн, які переносять вибори, у нас вони мають бути призначені на жовтень. І зараз, навіть за найбільш апокаліптичними прогнозами, пік епідемії не відбудеться пізніше червня-липня 2020 року", - зазначив він.
За словами Корнієнка, говорити про те, що вибори, які мають відбутися в жовтні, потрібно скасовувати у квітні, - це не дуже справедлива історія.
Він розповів, що зараз вирішується питання, яким чином фінансово забезпечити проведення місцевих виборів.
"Інше питання: як і в якому форматі вони проводитимуться. Тут якраз є кілька чинників, ми їх усі знаємо, ми їх всі обговорюємо. Будьмо реалістами і прагматиками: як би не писали законодавство, як би його не відточували і яку б модель не вибирали, якщо немає грошей на вибори, то вони відбуватимуться якимось визначеним чином. Вони не можуть не відбуватися через відсутність грошей, але з іншого боку, в межах тих бюджетних змін, які обговорювалися на минулому тижні, ми зараз працюємо з бюджетним комітетом, щоб спробувати закласти той мінімум, який, на нашу з Центральною виборчою комісією думку, дозволить таки провести ці вибори", - пояснив Корнієнко.
21 mins ·
Он будет на меня злиться, и, возможно, будет ругать, но...
На закупку партии в 70 000 защитных костюмов (первый груз пришел сегодня) потрачено около 59 миллионов гривен.
На закупку 10 рентген-аппаратов потрачено около 10 миллионов гривен.
На закупку 10 000 защитных очков для медиков потрачено около 1.5 миллиона гривен.
На закупку партии в 300 000 сертифицированных защитных масок потрачено около 10 миллионов гривен.
На закупку партии медикаментов потрачено около 7 миллионов гривен.
На закупку продуктовых наборов потрачено чуть больше 1 миллиона гривен.
На закупку реанимационного оборудования (уже доставлено в больницы) потрачено 2.5 миллиона гривен.
На ремонт аппаратов ИВЛ потрачено 700 тысяч гривен.
Итого - что-то там около 92 000 000 гривен. За март месяц. За один март месяц. Да, это про Фонд Петра Порошенко, про компанию Рошен и его личные средства. И это то, что просто я вот в офисе услышал, наверняка не все. За один месяц.
... бу-бу-бу, Бирюков, ну может не будем этим всем сильно уж там афишировать.
... бу-бу-бу, Бирюков, ну может не будем все это прям уж там пиарить.
За месяц. Почти СТО МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН. А за прошедшие пять лет - уже больше ДВУХ МИЛЛИАРДОВ. Может уже хватит стесняться этого и старательно скрывать?
на что они расчитывают ?
общая касса ?