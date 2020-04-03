 Передумов для перенесення місцевих виборів поки що немає, вони мають відбутися в жовтні, - "слуга народу" Корнієнко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Станом на зараз і на вчора, коли я востаннє розмовляв із президентом, то немає жодних передумов, щоб виборів не було. Ми розуміємо, що на відміну від тих країн, які переносять вибори, у нас вони мають бути призначені на жовтень. І зараз, навіть за найбільш апокаліптичними прогнозами, пік епідемії не відбудеться пізніше червня-липня 2020 року", - зазначив він.

За словами Корнієнка, говорити про те, що вибори, які мають відбутися в жовтні, потрібно скасовувати у квітні, - це не дуже справедлива історія.

Він розповів, що зараз вирішується питання, яким чином фінансово забезпечити проведення місцевих виборів.

"Інше питання: як і в якому форматі вони проводитимуться. Тут якраз є кілька чинників, ми їх усі знаємо, ми їх всі обговорюємо. Будьмо реалістами і прагматиками: як би не писали законодавство, як би його не відточували і яку б модель не вибирали, якщо немає грошей на вибори, то вони відбуватимуться якимось визначеним чином. Вони не можуть не відбуватися через відсутність грошей, але з іншого боку, в межах тих бюджетних змін, які обговорювалися на минулому тижні, ми зараз працюємо з бюджетним комітетом, щоб спробувати закласти той мінімум, який, на нашу з Центральною виборчою комісією думку, дозволить таки провести ці вибори", - пояснив Корнієнко.

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