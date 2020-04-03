 Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він також додав, що 3 квітня підписується контракт із закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів.

"На початку наступного тижня ці реагенти відправлять у регіональні лабораторії", - зазначив Кирило Тимошенко.

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Додатково в області сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу.

Закупівля необхідних спецзасобів та обладнання здійснюється на постійній основі, підкреслив Кирило Тимошенко.