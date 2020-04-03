 Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Він також додав, що 3 квітня підписується контракт із закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів.
"На початку наступного тижня ці реагенти відправлять у регіональні лабораторії", - зазначив Кирило Тимошенко.
Додатково в області сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу.
Закупівля необхідних спецзасобів та обладнання здійснюється на постійній основі, підкреслив Кирило Тимошенко.
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
Не сами тесты, а только реагенты... Может через полгода сделает из них 100000 тестов... а проведет реально 10000 тестов. Это в лучшем случае...
Все эти слова звучат в будущем времени. Когда ещё вчера нужно было бы этим озаботиться.
Кабы не было поздно закупать и заботиться, если вы этого не сделали загодя. Когда европейские страны начали тонуть в этом кошмаре - вы продали почти весь стратегический запас масок, подняли(или позволили барыгам поднять) цены на лекарства и продукты сейчас. А щас вы обосрались и наконец "озаботились" нами? Спасибо, конешно... Но боюсь, шо ваша "забота" идёт к нам с необратимым запозданием.