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 Політика України
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 Україна закупить реагенти для проведення 1 млн тестів на коронавірус, - заступник голови ОП Тимошенко

Сьогодні вночі в Україну прибули 100 тисяч тестів, і до вечора їх доставлять у регіони.

Про це повідомив секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Він також додав, що 3 квітня підписується контракт із закупівлі реагентів, яких вистачить на проведення одного мільйона тестів.

"На початку наступного тижня ці реагенти відправлять у регіональні лабораторії", - зазначив Кирило Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За ідеальних обставин за добу в Україні можуть провести 2,5 тис. ПЛР-тестів на коронавірус: в лабораторіях немає обладнання і реактивів, - "Слідство.Інфо"

Додатково в області сьогодні відвантажують першу партію багаторазових захисних костюмів для лікарів. До кінця наступного тижня медичні заклади отримають 12 тисяч одиниць такого захисного одягу.

Закупівля необхідних спецзасобів та обладнання здійснюється на постійній основі, підкреслив Кирило Тимошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186604
 
 
 Топ коментарі
 
А где прошлый закупленный миллион тестов, о которых рапортовал клоун?
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Зебилы !!! Эти тесты должны были быть закуплеными вами еще поза вчера !!! Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7750
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У нас очередная реформа?
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
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Зебилы !!! Эти тесты должны были быть закуплеными вами еще поза вчера !!! Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 7750
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У нас очередная реформа?
Офис президента стал министерством здравоохранения?
Или нужно срочно показать какой нужный человек дЕрьмак?
(Прямо как дАртаньян)
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Зебилы, вы как в том анекдоте. И мешок лука сожрали , и сто ударов палками получили, и все племя в табу отымело. И как не изворачивались, а реактивы таки придется покупать. Не работают тесты без реактивов.
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наварились на масках поживятся на тестах
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закупит реагенты для проведения 1 млн тестов....

Не сами тесты, а только реагенты... Может через полгода сделает из них 100000 тестов... а проведет реально 10000 тестов. Это в лучшем случае...
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Южная Корея... На улицах стоят будки где любой может сразу сделать тест на вирус...
Украина закупит реагенты для проведения 1 млн тестов на коронавирус, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 9013
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Украина закупит... Украина снабдит... Украина позаботится...
Все эти слова звучат в будущем времени. Когда ещё вчера нужно было бы этим озаботиться.
Кабы не было поздно закупать и заботиться, если вы этого не сделали загодя. Когда европейские страны начали тонуть в этом кошмаре - вы продали почти весь стратегический запас масок, подняли(или позволили барыгам поднять) цены на лекарства и продукты сейчас. А щас вы обосрались и наконец "озаботились" нами? Спасибо, конешно... Но боюсь, шо ваша "забота" идёт к нам с необратимым запозданием.
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А где прошлый закупленный миллион тестов, о которых рапортовал клоун?
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А можно у этого дебила из ОП узнать: Зачем Украине 1 000 000 тестов на один тип коронавируса? Уже изобрели анальные свечки, которые от него лечат или таблетки от умственной отсталости сотрудников ОП?
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А реагенты откуда, из московии?!! Тогда наши санитарные потери в статистике нужно в разы увеличить. А может, и не только санитарные.
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По Очереди ,зкдебилы обещаете?! А 3 месяца ,что ваша зеленая шайка делала?Респираторы и маски продавали по сходной цене?
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