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 Поліція знайшла і виписала штрафи кожному, хто втік з обсервації в готелі "Козацький", - Геращенко

Поліція склала понад 50 протоколів за фактами порушення умов обсервації українцями, які повернулися з о. Балі і втекли з готелю "Козацький" у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Кожного, хто втік з-під обсервації з готелю "Козацький", знайшли, кожному вручено протокол за порушення правил карантину і буде штраф 17 тис. грн. Вони далі мають залишатися всебе вдома", - заявив він.

У разі повторного порушення штраф буде вже 34 тис. грн. Поліція стежить за тими, хто на обсервації, за допомогою соціальних мереж.

Геращенко обіцяв повідомляти про всі факти реагування на порушення.

"Ті, хто прилетів з-за кордону, можуть бути носіями вірусу, а можуть і не бути. 14 днів посидіти вдома – це невелика плата, щоб зберегти здоров'я і життя інших людей", - пояснив він

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно залишати місце обсервації.

Пізніше з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Та мені чхати на закон! Ну що мені зроблять?" - Геращенко опублікував відео нападу на журналістів у Гідропарку. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186603
 
   
 Топ коментарі
 
А що робитимуть з тисячами, що взагалі повз обсервацію потрапили до України? Наприклад, вчора тільки кілька тисяч... Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 4514
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Если дебилов не учат предупреждения, то штраф лучший вариант!
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А можно заплатить штрафы немытыми тарелками для геращенка? Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8915
Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5305
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Если дебилов не учат предупреждения, то штраф лучший вариант!
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А можно заплатить штрафы немытыми тарелками для геращенка? Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8915
Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 5305
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А есть связь между этими событиями?
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Теперь под видом борьбы с вирусом с человеком можно сделать все, что хочешь... Хорошо что я успел вырасти, когда книги еще читали, а не жгли.
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А что жгут? Книги по научному коммунизму?
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Ждеш когда дед и бабушка помрут чтоб их квартиру заполучить небось??
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А тут шанс подвернулся ускорить процесс без доказательств, всего то вирус им принести и все- жизнь удалась.
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А що робитимуть з тисячами, що взагалі повз обсервацію потрапили до України? Наприклад, вчора тільки кілька тисяч...
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Можливо ще й через суди отримають компенсації за порушення громадянських прав та свобод... Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 6144
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А вот тут, фиг им. Компенсация у нас ТОЛЬКО для чиновников, особенно для прокуроров, судей и прочей административной швали. Для обычного гражданина только штраф на штраф.
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Захотят на "Бали" отдохнуть не только этот штраф заплатят, но и штраф на штраф
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- я знаю этого Каждого. спросите Любого.
- так, где Любой?
- я здесь.
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Родичі, знайомі які живуть разом з цими людьми із обсервації, повинні знаходитись також на самоізоляції, чому про них ні слова.
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кому протокол, а кто и отмазаться сумел, за бакшиш
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Ні, ловіть і шрафуйте вже всіх

02.04.20 22:41 Від початку карантину в країну повернулося 160 тисяч українців, - Держприкордонслужба https://censor.net.ua/ua/news/3186469/vid_pochatku_karantynu_v_krayinu_povernulosya_160_tysyach_ukrayintsiv_derjprykordonslujba
Сейчас на Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, вернувшиеся из-за границы. Источник: https://censor.net.ua/n3186596
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І що ? До кожного мусора поставили ? Полиция нашла и выписала штрафы каждому, кто сбежал из обсервации в отеле "Козацкий", - Геращенко - Цензор.НЕТ 8012
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Чому до кожного і для чого мусора ставити ? Контролювати лише інфікованих. Для цього є дрони, камери, браслети, штрафи і тюремні терміни
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Та пліснява влада ще навіть не зробила переліку закладів, де можна утримувати людей на обсервації...
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Той випадок коли мусара би їх від@@@дили б в бонус я був би за них
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А нельзя что ли личные данные было обнародовать этих упырей. Кто от куда, что бы другие люди хотя бы были осторожны и не допускали общения с ними. Потому как эти дегенераты сидеть дома уверен не будут!!
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Якщо це адмін правопорушення то можуть не заплатити і нічого їм не буде, а якщо кримінальне то можуть і сісти.
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Очень правильно сделали, молодцы.
Для этих оборзевших, чванливых организмов 17 штук гривен, конешно, не деньги. Они привыкли такие суммы прожирать за вечер в ресторане.
Так шо предлагаю, в следующий раз их просто опихххххть и приковать наручниками к батарее, на месте обсервации. Так им всё дойдёт быстрее и яснее. А общество, на такой беспредел, должно закрыть на время очи.
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а зачем их возвращают вообщее? смысл обсервации и карантина - нахождение на месте, где он объявлен, а не езда взад-вперед. этим любителям тропиков было бы неплохо посидеть там полгодика погонщиками буйволов или рыбаками - вот где романтика путешествий!
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Как следить за каждьім с помощью социальньіх сетей , я без понятия ?
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а где это мудило которое пару дней назад доказывало мне что люди прилетевшие с Бали не против побыть в карантине . просто не хотят платить за гостиницу а требуют разместить их бесплатно . ну разместили бесплатно и шо ? Поліція знайшла і виписала штрафи кожному, хто втік з обсервації в готелі "Козацький", - Геращенко - Цензор.НЕТ 7205
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а платежка за транспортировку вируса тоже будет ?
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