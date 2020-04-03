 Поліція знайшла і виписала штрафи кожному, хто втік з обсервації в готелі "Козацький", - Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" заявив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Кожного, хто втік з-під обсервації з готелю "Козацький", знайшли, кожному вручено протокол за порушення правил карантину і буде штраф 17 тис. грн. Вони далі мають залишатися всебе вдома", - заявив він.

У разі повторного порушення штраф буде вже 34 тис. грн. Поліція стежить за тими, хто на обсервації, за допомогою соціальних мереж.

Геращенко обіцяв повідомляти про всі факти реагування на порушення.

"Ті, хто прилетів з-за кордону, можуть бути носіями вірусу, а можуть і не бути. 14 днів посидіти вдома – це невелика плата, щоб зберегти здоров'я і життя інших людей", - пояснив він

Нагадаємо, 30 березня українців, які повернулися з Балі й Катару, розмістили на обсервацію в готелі "Козацький" на Майдані Незалежності в Києві. Три автобуси в супроводі автомобілів поліції доставили їх з аеропорту до місця обсервації. Згодом українці почали самовільно залишати місце обсервації.

Пізніше з обсервації в готелі "Козацький" втекли понад 50 осіб, які повернулися з-за кордону.

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