 Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль

Про це повідомив президент АТП Андрій Гундер, передає Цензор.НЕТ.
Він перерахував кілька ключових моментів, які прозвучали на цій зустрічі:
- Україна планує у квітні посилити карантинні заходи, щоб уповільнити поширення коронавірусу, а в травні - "перезапустити економіку";
- країна не може дозволити собі карантин на 2-4 місяці;
- у домогосподарств і підприємств недостатньо резервів, щоб пережити тривалий карантин;
- попри плановані послаблення для бізнес-діяльності в травні, літнім людям і дітям доведеться залишитися вдома;
- ВВП України у 2020 році через кризу може скоротитися на 4%;
- державні фінанси будуть стабілізовані за рахунок отримання 8 млрд доларів від МВФ і додаткової допомоги від міжнародних партнерів;
- МВФ і Світовий банк позитивно відреагували на голосування Верховної Ради щодо закону про банки і земельну реформу.
Человек, выделивший на борьбу с эпидемией во всей Украине столько же, сколько Кличко выделил на борьбу с эпидемией в Киеве, явно в состоянии это сделать!
На что учились...
АЙВЪР
@ivor_bg
фалшивите новини са вредни за твоето здраве, внимавай! #COVID19
Только подонки знали, что Порошенко не может публично обвинить Гладковского, т.к. тем самым он признал бы, что позволяет нарушать законы, но подонки, чтобы придти к власти не хотели это спустить на тормоза и постоянно гнали волну...
у меня єсть два плана!
вы сначала получите а потом говорите гопИсточник: https://censor.net.ua/n3186601
Корреспондент.net, Сегодня, 14:01 https://korrespondent.net/world/4212976-v-hermanyy-tysiachy-ynostrannykh-seks-rabotnyts-staly-bezdomnymy-yz-za-COVID-19
кремлём, поставлена задача:
"Пока народ на «удалёнке» -
бюджет обШмыгать и съЕрмачить"
(З народного поля)
Наш Іван кохавсь у мріях:
Думкою літає
Та скарби усе знаходе.
Гроші здобуває.
Одного разу пішов він
На баштан до пана:
Огірочки молоденькі
Звабили Івана.
Взяв мішок Іван з собою,
Повен щоб набрати,
Та й почав він до баштану
Стиха плазувати.
Як підліз до огірочків,
Став він і гадає:
- Це, їй-Богу, мені щастя
Зараз набігає.
- Наберу сих огірків я
Повну лантушину,
А тоді візьму за їх я
Добру копійчину.
- За ті гроші собі маю
Курочку купити.
І та курочка курчаток
Буде нам водити.- Я візьму оті курчата
Та й пошлю я жінку
їх продати, і куплю я
За ті гроші свинку.
- Наведе мені та свинка
Поросят чимало,
Будуть в мене і ковбаси,
Буде в мене й сало!
- Тільки - ні! Ті поросята
Я не буду їсти,
А як виростуть, то їх я
Теж продам у місті.
- За ті ж гроші всі куплю я
Добрую коняку,
І вона робити буде
Нам роботу всяку.
- А до того приведе ще
Лошачка такого,
Що швидчішого не буде
Коника ні в кого.
- Лошачка того продам я,
Хату щоб купити,
Біля хати ж щоб садочок:
Вишеньки та квіти.
- А там далі і город щоб
І його чимало.
Бо я хочу, щоб на ньому
Все там виростало.
- Огірків теж насадю я,
Бариша щоб мати...
Тільки горе, що такий то
Вже народ наш клятий:
- Не вдержиш і огірочка,
Вирвуть все до краю...
Ну, байдуже: сторожів я
Добрих понаймаю,
- А сам вийду потихеньку
Із своєї хати
Та й піду у сторожів тих
Варти вивіряти.
- Так піду я понад краєм
Та й гукну: - Не спіте! -
Гей, чи чуєте?! Город мій
Добре бережіте!
Та й згукнув Іван, мов справді
В нього вже те діло:
На баштані ж тому двоє
Сторожів сиділо.
Як почули вони Йвана,-
Кинулись до нього,
Та й піймали зараз в руки
Із мішком дурного.
Попобили бідолаху,
Мали ще й в'язати,
Та вже вихопився якось
Та мерщій тікати!
если бы держали тысячи прибывших на принудительной обсервации дома со слежением, может и прокатило бы, а щас нет
Для того треба перезаустити владу
Цікаво...
tZE inform
@tZEinform
Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль Т.е. до мая она отдаст концы ?