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 Політика України
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 Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час онлайн-конференції з представниками Американської торговельної палати в Україні заявив про плани перезапустити економіку в травні.

Про це повідомив президент АТП Андрій Гундер, передає Цензор.НЕТ.

Він перерахував кілька ключових моментів, які прозвучали на цій зустрічі:

  • Україна планує у квітні посилити карантинні заходи, щоб уповільнити поширення коронавірусу, а в травні - "перезапустити економіку";
  • країна не може дозволити собі карантин на 2-4 місяці;
  • у домогосподарств і підприємств недостатньо резервів, щоб пережити тривалий карантин;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах

  • попри плановані послаблення для бізнес-діяльності в травні, літнім людям і дітям доведеться залишитися вдома;
  • ВВП України у 2020 році через кризу може скоротитися на 4%;
  • державні фінанси будуть стабілізовані за рахунок отримання 8 млрд доларів від МВФ і додаткової допомоги від міжнародних партнерів;
  • МВФ і Світовий банк позитивно відреагували на голосування Верховної Ради щодо закону про банки і земельну реформу.

Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186601
 
 
 Топ коментарі
 
Так ужеж перезапустили. 40% роста. Кому мало? Порохоботам? Вот неугомонные!
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і бажано в турбо режимі , так як ви це вмієте! Перазапускачі довбані!
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Не-а, с 220в оно договорилось поставить на 127в Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 925 Жесть.
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Осьо перезапустили. Спеціалізовану військову прокуратуру. Тепер назад відмотують. Шмигаль мав би знати, що пемезапустити економіку ще важче, як новонародженому в лоно матері повернутися.
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А чому не согодні або вчора? Ще одим мінИстЕр піздабол з команди презЕдента піздабола
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Вполне возможно если у зебилов хватит ума поставить Пороха в премьеры то Порох спасет экономику
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Хватит чего? Что конкретно тебе не нравилось в экономике по сравнению с теперешним днищем кроме воплей о свинарчуке?
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Так ужеж перезапустили. 40% роста. Кому мало? Порохоботам? Вот неугомонные!
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Перезапуск следует понимать как опускание
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перезапустить экономику - в другой карман....
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Чую ,до перезапуска,счета обнулят )))
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Этот запустит!
Человек, выделивший на борьбу с эпидемией во всей Украине столько же, сколько Кличко выделил на борьбу с эпидемией в Киеве, явно в состоянии это сделать!

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Вот это уже звучит стремновато, зная то зеленых...
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А это как вообще "перезапустить экономику"? Там есть какая-то кнопка Reset у украинской экономики? А можно ПреЗЕдента перезапустить вместо этого?
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Подготовка к перезапуску
Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5162

На что учились...
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АЙВЪР

@ivor_bg

фалшивите новини са вредни за твоето здраве, внимавай! #COVID19
Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2868
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Сложно ,,перезапустить,, дохлого осла. Может не надо было убивать его раньше? Или посадить тех,кто его убил?
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Хватит нести эту чушь. Китайцы дали итальянцам прогноз еще в начале марта, что вирус можно будет победить только в середине июня. И это Китай, который сам вирус не победил. Сейчас ставят даты - конец июля. А он собирается перезапустить в мае.
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Т.е. Ермак тоже невинно обвинённый?
Только подонки знали, что Порошенко не может публично обвинить Гладковского, т.к. тем самым он признал бы, что позволяет нарушать законы, но подонки, чтобы придти к власти не хотели это спустить на тормоза и постоянно гнали волну...
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у вас єсть план, містер Фікс?
у меня єсть два плана!
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У меня есть два мешка плана. Мы накурим этого Фога!
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опять перезапустить? опят лавина инвестиций и ввп +40%? они зебилы ля...
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Говорят, ломбарды открывают , потому что некуда сдавать краденое.
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>государственные финансы будут стабилизированы за счет получения 8 млрд долларов от МВФ
вы сначала получите а потом говорите гопИсточник: https://censor.net.ua/n3186601
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Если бы эти дауны не начали сюда запускать заробитчан тысячами, а до этого запретили отпуск тем у кого туры горели, то сейчас могло бы так быть, что карантин до мая. А они сами это сделали вместе.
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Патриоты! А этих спасать будем или хрен с ними? В Германии тысячи иностранных секс-работниц стали бездомными из-за COVID-19
Корреспондент.net, Сегодня, 14:01 https://korrespondent.net/world/4212976-v-hermanyy-tysiachy-ynostrannykh-seks-rabotnyts-staly-bezdomnymy-yz-za-COVID-19
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Ну что, ЗЕлёные подонки -
кремлём, поставлена задача:
"Пока народ на «удалёнке» -

бюджет обШмыгать и съЕрмачить" Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3
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Ещ' один великий комбинатор - Бендер, Гончарук и Шмыгаль.
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послє пєрєзапуска економікі в має, всє житєлі України окажутся работнікамі прєдпріятій гудка лєонідовічя ахмєтова.
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Дурень думкою багатіє

(З народного поля)

Наш Іван кохавсь у мріях:
Думкою літає
Та скарби усе знаходе.
Гроші здобуває.

Одного разу пішов він
На баштан до пана:
Огірочки молоденькі
Звабили Івана.

Взяв мішок Іван з собою,
Повен щоб набрати,
Та й почав він до баштану
Стиха плазувати.

Як підліз до огірочків,
Став він і гадає:
- Це, їй-Богу, мені щастя
Зараз набігає.

- Наберу сих огірків я
Повну лантушину,
А тоді візьму за їх я
Добру копійчину.

- За ті гроші собі маю
Курочку купити.
І та курочка курчаток
Буде нам водити.- Я візьму оті курчата
Та й пошлю я жінку
їх продати, і куплю я
За ті гроші свинку.

- Наведе мені та свинка
Поросят чимало,
Будуть в мене і ковбаси,
Буде в мене й сало!

- Тільки - ні! Ті поросята
Я не буду їсти,
А як виростуть, то їх я
Теж продам у місті.

- За ті ж гроші всі куплю я
Добрую коняку,
І вона робити буде
Нам роботу всяку.

- А до того приведе ще
Лошачка такого,
Що швидчішого не буде
Коника ні в кого.

- Лошачка того продам я,
Хату щоб купити,
Біля хати ж щоб садочок:
Вишеньки та квіти.

- А там далі і город щоб
І його чимало.
Бо я хочу, щоб на ньому
Все там виростало.
- Огірків теж насадю я,
Бариша щоб мати...
Тільки горе, що такий то
Вже народ наш клятий:

- Не вдержиш і огірочка,
Вирвуть все до краю...
Ну, байдуже: сторожів я
Добрих понаймаю,

- А сам вийду потихеньку
Із своєї хати
Та й піду у сторожів тих
Варти вивіряти.

- Так піду я понад краєм
Та й гукну: - Не спіте! -
Гей, чи чуєте?! Город мій
Добре бережіте!

Та й згукнув Іван, мов справді
В нього вже те діло:
На баштані ж тому двоє
Сторожів сиділо.

Як почули вони Йвана,-
Кинулись до нього,
Та й піймали зараз в руки
Із мішком дурного.

Попобили бідолаху,
Мали ще й в'язати,
Та вже вихопився якось
Та мерщій тікати!
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73% дибилов - это слишком много для одной страны, поздравляю, вы цэ зробылы разом
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то они вещают что пик заболевших ещё впереди, но карантин уже кончается
если бы держали тысячи прибывших на принудительной обсервации дома со слежением, может и прокатило бы, а щас нет
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Даже в Корее, где отслеживают каждого заболевшего и его контакты вирус не побежден.
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40,60 чи 80% тепер буде приріст? нью-висукі Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4998
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Им каждый день приходят новые идеи, которые абсолютно противоречат предыдущим. Все это руководство, просто клондайк для психиатрии. Столько научных работ написать можно.
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Поверни в бюджет вкрадені на митниці кошти,корупціонер.
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Надо гречки да риса купить. Эти упыри разворуют и добьют и то, что еще есть.
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Перезапустить то,что запустили.Оригинально!
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Девальвацию поставили на паузу под вывод ОВГЗ, а затем может рвануть до 50 грн/$ и выше !! Это результат договоренности, а возможно и коррупционного сговора нынешнего правления Нацбанка со своими подельниками по ОВГЗ пирамиде…(с)
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Помнится мне один клоун год назад уже обещал перезапустить экономику... Обосрался от усердия перезапускать..
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Украина планирует в мае перезапустить экономику
Для того треба перезаустити владу
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экономика дойдет до дна, потом так резко ногами от дна оттолкнется и вверх, на перезапуск!
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Неужели президент и правительство вернут в Украину свои деньги из оффшоров???,та не,скорее стряхнут пыль веков с плаката времен дорогого Леонида Ильича "Экономика должна быть экономной" этим скорее весь перезапуск и закончится.Пипл схавает...
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На Еспресо прямо зараз йде трансляція Київського безпекового форуму. Беруть участь екс-Прем'єр А.Яценюк та діючий міністр фінансів Марченко.
Цікаво...
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Что интересно согласно соц опросам большинство украинцев были против открытия рынка земли но правительство его все равно открыло без всяких обещанных референдумов.. так это что же получается? Украина таки колония МВФ? И это при том что эти деньги которые дадут этим кредитом если не разворуют то будут закрывать ими проценты по кредитам прошлым.. интересно что следующим условием потребует МВФ от Украины?
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Цензор не будь пуйлом... Розділи коментарі в українській і мокшанській версії - чому я маю вишукувати рідну мову серед висерів узькоязичного бидла??
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tZE inform

@tZEinform


Украина планирует в мае перезапустить экономику, - Шмыгаль Т.е. до мая она отдаст концы ?
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А этот поц Шмыгаль,шо думает,шо если предприниматель в мае откроется и сходу побегут люди шото ремонтировать или бытовую технику и вещи покупать после 2-х месяцев карантина,когда люди обнищают во время карантина? Тем более у многих профессий клиенты пенсы,а им запретят и тогда шастать,как минимум месяц,а то и два,нужно будет шоб вернуть докарантинный поток людей,и продлить налоговые каникулы,но с этой властью этого не будет,если даже плату за коммунальные услуги не отменили!
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А если до мая до перезапуска экономики деньги закончатся такой вариант Шмыгаль неучитывает?
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Вы о чем? Он даже не понимает, что эпидемия не прекратится по приказу его принятых Постановлений.
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Может лучше не надо? Еще не разгребли то, что вы в прошлом году перезапустили.............. в карманы не помещается ваш прирост в 40 процентов. Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7789
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Поки мент чи прокурор чи суддя чи місцевий депутат райради чи їх родич може забрати бізнес чи власність - нічого не буде.
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