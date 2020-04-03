 Україна планує в травні перезапустити економіку, - Шмигаль

Про це повідомив президент АТП Андрій Гундер, передає Цензор.НЕТ.

Він перерахував кілька ключових моментів, які прозвучали на цій зустрічі:

Україна планує у квітні посилити карантинні заходи, щоб уповільнити поширення коронавірусу, а в травні - "перезапустити економіку";

країна не може дозволити собі карантин на 2-4 місяці;

у домогосподарств і підприємств недостатньо резервів, щоб пережити тривалий карантин;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах