EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  1537  11
Все про:Київська область (1172) будівництво (484) забудова (225) Венедіктова (93) Офіс генерального прокурора (196)

 Офіс Генпрокурора домагатиметься припинення незаконного будівництва житлового кварталу в Пущі-Водиці, - Венедіктова

Офіс Генерального прокурора почав кримінальні провадження у зв'язку з незаконним будівництвом житлового кварталу на вулиці Квітки Цісик у Пущі-Водиці в м.Києві за фактами незаконної вирубки дерев, пошкодження об'єктів культурної спадщини та зловживання владою або службовим становищем (ч. 3 ст. 246, ч . 5 ст. 298 і ч. 2 ст. 364 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, посадові особи ХК "Київміськбуд", за сприяння окремих посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції та Київської міської державної адміністрації здійснюють незаконне будівництво у Пущі-Водиці.

"Ділянку площею 0,69 гектара холдинговій компанії було надано у липні 2017 року в оренду на 15 років для будівництва рекреаційно-оздоровчого комплексу. Втім наразі на ній здійснюється будівництво житлового комплексу, квартири якого вже виставлені на продаж. Для їхнього зведення було незаконно вирубано 214 дерев. При цьому рішення Київради дозволяло вирубку лише одного дерева", - йдеться в повідомленні ОГП.

Справу взяла на особистий контроль Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. На її думку, територія Пуща-Водиці – це історичний ареал. В ньому заборонене знищення насаджень та будівництво нових житлових кварталів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Чорні лісоруби" з Рівненщини незаконно рубали дуби в Пущі-Водиці і Межигір'ї, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Саме тому прокуратура мусила відреагувати на цю незаконну забудову, щоб добиватися її припинення та притягнення до відповідальності всіх причетних. Ми також маємо з’ясувати на підставі чого надавалась ділянка та дозволи на це будівництво і забезпечити відшкодування всіх збитків", - заявила Ірина Венедіктова.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186600
 
   
 Топ коментарі
 
Венедиктовна за Россию.

Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как «лояльную интересам Российской Федерации» и » … нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении».
Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.
 показати весь коментар
 
О! Девочка начала играть по крупному.
 показати весь коментар
 
Ну, пусть попробует сделать что-то полезное для киевлян.
Думаю,. закончится все громким пуком.
А если победит строительную мафию -честь ей и хвала.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не інакше, як намалюють транспаранти і виставлять пікети біля будівництва.
 показати весь коментар
 
Ну, пусть попробует сделать что-то полезное для киевлян.
Думаю,. закончится все громким пуком.
А если победит строительную мафию -честь ей и хвала.
 показати весь коментар
 
 
В отставку тебе тетка пора -ИБО ТЫ НЕ ИМЕЕШЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ОТ ЕРМАКА 😡😡😡
Имеются общие интересы
 показати весь коментар
 
Венедиктовна за Россию.

Администрация президента РФ рассматривает главу Офиса генерального прокурора Украины Венедиктову Ирину Валентиновну, как «лояльную интересам Российской Федерации» и » … нуждающейся в политическом и личностном лоббировании и продвижении».
Информационно-аналитический доклад Администрации президента Российской Федерации по вопросам внутриполитической ситуации в Украине. Март 2020. Автор доклада - Козак Д.Н.
 показати весь коментар
 
 
каждому новому прокурору - пару квартирок в доме, и все будет хорошо. Тока надо быстрей строить, а то будет "прокурорский дом"...
 показати весь коментар
 
 
Какой смысл прекращать то, что УЖЕ строится?!
И эта возня - явно не то, что ждёт общество от нового прокурора!
 показати весь коментар
 
 
А офис Ген прокурора не собирается продолжения расследований мутных дел бывшего президента парашенки? У общества это очень животрепещущий вопрос. Почти наравне с пандемией.
Бо то, как мародёр щас распустил крылья, есть огромные сомнения шо он таки откупился опять от закона. Это уже начинает надоедать и нервировать.
Или снова шило на мыло поменяли?..
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору