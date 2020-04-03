 Офіс Генпрокурора домагатиметься припинення незаконного будівництва житлового кварталу в Пущі-Водиці, - Венедіктова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, посадові особи ХК "Київміськбуд", за сприяння окремих посадовців Державної архітектурно-будівельної інспекції та Київської міської державної адміністрації здійснюють незаконне будівництво у Пущі-Водиці.

"Ділянку площею 0,69 гектара холдинговій компанії було надано у липні 2017 року в оренду на 15 років для будівництва рекреаційно-оздоровчого комплексу. Втім наразі на ній здійснюється будівництво житлового комплексу, квартири якого вже виставлені на продаж. Для їхнього зведення було незаконно вирубано 214 дерев. При цьому рішення Київради дозволяло вирубку лише одного дерева", - йдеться в повідомленні ОГП.

Справу взяла на особистий контроль Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. На її думку, територія Пуща-Водиці – це історичний ареал. В ньому заборонене знищення насаджень та будівництво нових житлових кварталів.

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"Саме тому прокуратура мусила відреагувати на цю незаконну забудову, щоб добиватися її припинення та притягнення до відповідальності всіх причетних. Ми також маємо з’ясувати на підставі чого надавалась ділянка та дозволи на це будівництво і забезпечити відшкодування всіх збитків", - заявила Ірина Венедіктова.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим територіального управління ДБР, розташованого в місті Києві.