 Лерос розповів, як Єрмак "зомбував" депутатів на засіданні малої фракції "Слуги народу": "У людини зовсім помутнів розум"

Про це Гео Лерос повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Учора Єрмак на малій фракції півтори години зомбував колег. Ким я тільки не був, вже навіть людиною Хорошковського, якого я навіть в очі не бачив, а після я тут же став покупцем каналу Інтер (мабуть, у того ж Хорошковського???). Навіщо таке казати, якщо я купую 1+1, але це ще не точно. Коротше, у людини зовсім помутнів розум і мені страшно за державу", - написав Лерос.

"Уже бачу Єрмака в образі короля Англії Георга III, у якого від страху змов і замахів розвинулося важке психічне захворювання. Єдину правду сказав Єрмак, що тепер я його особистий ворог і він мені ніколи в житті цього не пробачить. Я сьогодні це відчув на допиті, коли до кримінальної справи додалася ще одна безглузда стаття КК", - додав нардеп.

Він назвав вчорашню розмову Єрмака на засіданні малої фракції тиском на колег.

"Я не вважаю, що колектив може триматися на страху, це вкотре показує гордовите ставлення до народних депутатів і неповагу до принципів демократії", - зазначив Гео Лерос.

"Я розумію, що він хоче мене показово посадити, але щось мені підказує, що своїми діями він, як завжди, вирішує свої особисті проблеми за рахунок інших, ніби рейтинг Президента - його власність", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слідство більше непокоїть обсяг записів, переданих нардепом Леросом, а не їхня суть, - адвокат Найєм

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".