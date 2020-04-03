 Лерос розповів, як Єрмак "зомбував" депутатів на засіданні малої фракції "Слуги народу": "У людини зовсім помутнів розум"

Про це Гео Лерос повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Учора Єрмак на малій фракції півтори години зомбував колег. Ким я тільки не був, вже навіть людиною Хорошковського, якого я навіть в очі не бачив, а після я тут же став покупцем каналу Інтер (мабуть, у того ж Хорошковського???). Навіщо таке казати, якщо я купую 1+1, але це ще не точно. Коротше, у людини зовсім помутнів розум і мені страшно за державу", - написав Лерос.
"Уже бачу Єрмака в образі короля Англії Георга III, у якого від страху змов і замахів розвинулося важке психічне захворювання. Єдину правду сказав Єрмак, що тепер я його особистий ворог і він мені ніколи в житті цього не пробачить. Я сьогодні це відчув на допиті, коли до кримінальної справи додалася ще одна безглузда стаття КК", - додав нардеп.
Він назвав вчорашню розмову Єрмака на засіданні малої фракції тиском на колег.
"Я не вважаю, що колектив може триматися на страху, це вкотре показує гордовите ставлення до народних депутатів і неповагу до принципів демократії", - зазначив Гео Лерос.
"Я розумію, що він хоче мене показово посадити, але щось мені підказує, що своїми діями він, як завжди, вирішує свої особисті проблеми за рахунок інших, ніби рейтинг Президента - його власність", - додав він.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Лерос собираются купить"1+1" ?
Такие покупки по карману только ОЧЕНЬ богатьім людям.
Или за ним все-таки кто-то стоит?
В борьбе зеленьіх змей и гадюк столько подводньіх камней и течений, что лежащее на поверхности может бьіть не тем, что лежит на поверхности.
Главньій вопрос в этом скандале кто и почему именно перед голосованием за закон о рьінке земли дал Леросу даний компромат против Ермаков.
А не тогда, например, когда Ермак мутил сдачу Украиньі в Минске.
Це зафіксував Mykhailo Tkach, перебуваючи зі знімальною групою «Схем» біля ВІП-терміналу аеропорту «Київ».
У своєму коментарі для сюжету Андрій Єрмак повідомив, що переліт чартером до Києва йому запропонував другий президент України, тесть Пінчука Леонід Кучма, і він не знає, хто саме оплатив цю поїздку.
Ось тільки така безкоштовна послуга в розумінні закону «Про запобігання корупції» вважається незаконним подарунком.
Юристи пояснюють, що посада, яку обіймає Андрій Єрмак, підпадає під дію антикорупційного законодавства. Закон забороняє отримувати подарунки вартістю більше ніж один прожитковий мінімум - зараз це 2027 гривень.
Якщо цей переліт коштує більше, то це заборонений законодавством подарунок, тобто це порушення законодавства, за яке передбачена відповідальність у вигляді штрафу і потенційне внесення у реєстр корупціонерів через рішення суду.
Як правило, до влади рвуться психічно нездорові люди. Так було завжди.
А те, що під час кризи руйнуються чиїсь ілюзії відносно Зе- (чи то пак Зю-) команди, - вже інша історія.
А в нас в ході другого етапу медреФФорми позакривають психіатричні лікарні. Пацієнтів (у тому числі агресивних) - на вулицю.
І тоді навколишній "дурдом у повному складі" буде вже не метафорою...
Обидно, потому что как бы здесь ни хаяли Порошенко, но при нем реальная борьба с коррупцией всё же велась. Например, была ликвидирована мегакоррупция, связанная с возвратом НДС, но не прошло и года, как у власти Зеленский, и эта коррупция вернулась - воруют по 5 млрд. гривен ЕЖЕМЕСЯЧНО! Мрак.
Еремаки, портновы, шмагали, венедиктовы правят коррупционный бал в Украине.
іди нах ...........
Що у нас тут? - А тут кримінальна справа ні проти брата Єрмака, ні проти його самого не відкриваються, але відкриті кримінальні справи проти «слуги» Лероса (який оприлюднив оцю всю погань).
У пред'явах Гладковському в цитатах з мобіли, озвучених диктором, не було ні слова про Порошенко і навіть про старшого Гладковського (який був при посаді), але активно пріпліталась гидота саме Порошенку, щоб справити враження що це ніби Порошенко крав.
Тут же на відео брат; і, очевидно, що зв'язок з братом - основа для здійснення корупційних дій. Корупція в конкретному випадку полягає і в тому, що проглядається (як мінімум - підозрюється) преЗЕдент зі своїм впливом при призначенні на посади за гроші. Але де мітинги на Банковій, і де іграшкові свинки? Де переслідування презЗЕдента по всій країні? І чому маніпулятори раптово забули свої ті ж тези, що корупцію покриває преЗЕдент?
Порох не мовчав і звільнив Гладковського одразу після вимог громадськості (хоча, повторно: слідство йшло вже 4 роки. Навіть йшов суд по несплаті податків). А нині ЗЕ - мовчить. І робить вигляд, ніби нічого не сталося. Лицемірство, у чому він звинувачував Пороха (у багатьох випадках несправедливо), триває; він демонструє сам, причому, цинічно і нагло.
Біда.
у них серьёзное бабло и земля для
поживления
Слияние с Петей - это апофеоз, после
которого уже никому здравомыслящему не придет в голову городить бредни
типа «дайте ему время, он научится», «Зеленский - самое лучшее, что
случилось с Украиной» и «Зеленский не ворует, он все сам заработал»
Там
многие возмущаются тем, что Лероса определили в «аферисты», а Ермака в
«спасители страны». Кто определили? Да сам Зеленский и определил.
Об этом пишет сегодня в Фейсбуке популярная публицист и писатель Елена Ксантопулос.
На Лероса спустили всех собак, открыв против него 6 производств.
Я
помню, как год назад зеленые говорили о том, что они другие. Они
говорили про то, какие они порядочные, мы слушали. Так ненавидели Петю
Алексеича, что даже верили. Теперь, год спустя, многие глазам и ушам
своим не верят. Однако после 31 марта пришло время поверить.
Зеленский не сольет Ермака по двум причинам:
1.
Под Ермака Путин подогнал Козака, бортанув Суркова. Навряд ли Кремлю
понравится преждевременное падение в никуда одобренной им кандидатуры.
2.
Ермак организовал визит Зеленского в Оман и все про этот визит знает. А
ведь там еще и крушение самолета, о котором уже подзабыли.
Но это еще не все - Ермак знает, куда и кому шли деньги от торговли должностями. Как с таким расстаться?
У
этих, точно так же, как у предыдущих, полностью отсутствует моральный
стержень, поэтому попав в кадушку с солеными огурцами, они сами
просолились до мозга костей.
Слияние
с Петей Алексеичем - это апофеоз, после которого уже никому
здравомыслящему не придет в голову городить бредни типа «дайте ему
время, он научится», «Зеленский - самое лучшее, что случилось с
Украиной» и «Зеленский не ворует, он все сам заработал».
Я
много раз писала о том, что Зеленский зарабатывал у тех, кто воровал.
Те, кто воровал, выпустили его на свои каналы и спонсировали его
предвыборную кампанию. Вы думаете, так становятся «святым» или, хотя бы,
«другим»?
Слияние
с Петей произошло ведь не даром. Не только под земельку, рынок которой
можно и нужно было открывать по-другому. Но и под будущее удержание
власти.
Петя
нас тошнил пять лет и мы терпели. Технологий было несколько. Одна
состояла в том, чтобы выбрасывать на население как можно больше
скандалов. Дайте им сериалы из жизни богатых и они обожрутся попкорном.
Мозги при этом отомрут, их заменит попкорн. И второе - разделяй и
властвуй.
Петя
все технологии передал по наследству. Вы не заметили, как
монобольшинство расколото уже не только по вопросам земли, банков и
кандидатур, но и кто из них будет праздновать победу, а кто продолжать
мстить за оккупацию.
Но
это только первый акт. А вот вам второй. Помните заверения год назад в
том, что не будет ни кумовьев, ни братков, ни пап, ни мам, и что всех
посадим? Пришла уже вторая весна для посадок и тут один наивный пытался
коррупционеров на чистую воду вывести.
Игорь Уманский - из интервью LB:
«Я
прихожу к нему (Шмыгалю), показываю: «Смотрите, мы тут сейчас плюшками
балуемся, а вот - информация по каждому месяцу, и это только «скрутки» с
НДС. Это в среднем 5 миллиардов в месяц недополучает бюджет». Как
только я пришел в Минфин, мне быстро со всех сторон сливать информацию
начали - с расшифровками, по компаниям, по суммам. Где стартуют, через
кого прогоняют, где выводят. И 5 миллиардов - это только по НДС!
Клименко с Януковичем смотрят и говорят: «Блин, а что, так можно было?».
Минфин
- не силовое министерство, я работаю с бумажками. Инструментов для
наказаний у меня нет. Ну что я могу сделать с главой налоговой
администрации?
Я
не могу их уволить, могу только сделать представление - увольняет-то
Кабмин. Но премьер против. Мол, не надо этого делать, они завалят нам
квартал… Я ему: «Вы шутите? 5 миллиардов в месяц!».
…Но ничего не происходит. Вношу официальное представление на увольнение».
https://lb.ua/…/02/454302_igor_umanskiy_ot_skrutok_nds.html…
После чего премьер Шмыгаль увольняет Уманского, того, кто разоблачил коррупционеров.
Навколо все менше людей, яким йому можна довіряти, або і зовсім немає.