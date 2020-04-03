 Мешканець Полтавщини з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і переховується від медиків і правоохоронців, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.
2 квітня чоловік з ознаками вірусного захворювання відмовився від того, щоб медики взяли у нього аналізи на дослідження в лабораторному центрі ПЛР-методом.
"Нині поліція займається пошуком чоловіка, адже є інформація, що він переховується в Києві, – розповів Олег Синєгубов. – Ніхто не говорить, що ця людина хвора. Але така ймовірність є. Це велика безвідповідальність. Адже втікач наражає на небезпеку не лише себе, а й оточуючих і близьких".
Зараз на Полтавщині на самоізоляції під наглядом лікарів перебуває 2024 людини, які повернулися з-за кордону.
Эти сразу найдут.
А ну-ка напомни, кто у нас дал добро на торговлю земелькой?
и мне кажется там Аваков ее первую скрипку играл,
хоть зеленский и не говорил ничего,
Аваков , похоже, далеко не заодно сзеленским,
так как , похоже , зеленский с собой не дружит ...
понятно, что тут в чумном бараке подыхать не охота,
но может он хоть бы дома сидел,
зачем ща ним пого устроили ?
Рашистские методы нам не подходят.
почему он убежал ?
чего испугался ?
Бо вони не знали хто я - так, чоловік якийсь. Може місцевий.
Але коли цьому приспичило - він подрався аж до Києва а не до своїх лікарів в Миргороді (не дай бог). Мабуть знає насправді різницю.