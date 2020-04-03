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 Події, Суспільство
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Все про:карантин (1998) ОДА (866) Полтавщина (369) Синєгубов (7) COVID-19 (2817) коронавірус (1541)

 Мешканець Полтавщини з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і переховується від медиків і правоохоронців, - ОДА

Житель Миргорода переховується від правоохоронців і медиків через підозру на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Полтавської ОДА.

2 квітня чоловік з ознаками вірусного захворювання відмовився від того, щоб медики взяли у нього аналізи на дослідження в лабораторному центрі ПЛР-методом.

"Нині поліція займається пошуком чоловіка, адже є інформація, що він переховується в Києві, – розповів Олег Синєгубов. – Ніхто не говорить, що ця людина хвора. Але така ймовірність є. Це велика безвідповідальність. Адже втікач наражає на небезпеку не лише себе, а й оточуючих і близьких".

Зараз на Полтавщині на самоізоляції під наглядом лікарів перебуває 2024 людини, які повернулися з-за кордону.

Також читайте: У дочки хворої на COVID-19 жінки на Полтавщині також виявили коронавірус, - ОДА

Мешканець Полтавщини з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і переховується від медиків і правоохоронців, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186596
 
 
 Топ коментарі
 
Дожились. Легше сифілісом захворіти. )
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Як з такими дебілами можна жити в одній країні?
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секта какая нибудь...непрививочники или не впускающие в рот ватный тампон Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА - Цензор.НЕТ 8335
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Щось знову серія новин з Полтавщини...Колись там будуть добрі новини?
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Що, всі зіп'ються горілкою до того моменту, чи що?
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Сорочинская ярмарка, наш маленький американский друг.
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Нужно обратиться за помощью к санжарцам.
Эти сразу найдут.
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Як з такими дебілами можна жити в одній країні?
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зеленский торгующий ворованной землёй и масками вас не напрягает ?
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Отдуплился в третий раз? Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА - Цензор.НЕТ 5728
А ну-ка напомни, кто у нас дал добро на торговлю земелькой?
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к слову, я после его квартала у Авакова одуплился,
и мне кажется там Аваков ее первую скрипку играл,
хоть зеленский и не говорил ничего,
Аваков , похоже, далеко не заодно сзеленским,
так как , похоже , зеленский с собой не дружит ...
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Так дебилы не спрашивают разрешения!
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вопрос, зачем его загнали в Киев ?
понятно, что тут в чумном бараке подыхать не охота,
но может он хоть бы дома сидел,
зачем ща ним пого устроили ?
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После этой новости я громко смеюсь над теми, кто приводит в пример Японию и прочие Сингапуры
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Не влада, а збіговисько нікчемних імпотентів. Слабо схопити за хобот, протестувати, вгатити штраф і рахунок в сраку встромити?
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У нас демократия. Европейская.
Рашистские методы нам не подходят. Житель Полтавщины с подозрением на COVID-19 отказался сдавать анализы и скрывается от медиков и правоохранителей, - ОГА - Цензор.НЕТ 2353
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У нас демократия. Европейская- жарт в дусі 95 кварталу... В нас феодалізм від зеленого фюрера- спочатку його холуї вкрали і вивезли з країни всі маски, потім він запустив в країну БЕЗ ТЕСТУВАННЯ 160 тис потенційних носіїв зарази- туристів і заробітчан, зараз він саджає всю країну на жорсткий карантин ані трохи не турбуючись, що люди в злиднях і сьогодні цих масок ніде немає, як і грошей в людей, але їх штрафують
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теперь любого можно заподозрить и биопсию легких общей иглой проводить ?
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какие шансы заразиться во время теста ?
почему он убежал ?
чего испугался ?
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разве закон обязывает тесты с риском заразиться проходить ?
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Пам'ятаю ще не так давно кілька років тому в Миргороді ходили і пару разів незнайомі люди мені розповідали що кияне такі сяки, що вони погані, що вони по 80,000 гривень на місяць заробляють, що вони скуповують всі квартири, що вони піднімають ціни на продукти на базарах в Полтавській області, і тд і тп - гадощей і пліток наслухався про киян на мільйон. Мерзенько якось.

Бо вони не знали хто я - так, чоловік якийсь. Може місцевий.

Але коли цьому приспичило - він подрався аж до Києва а не до своїх лікарів в Миргороді (не дай бог). Мабуть знає насправді різницю.
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ушел **** в такую самоизоляцию что найти не могут Мешканець Полтавщини з підозрою на COVID-19 відмовився здавати аналізи і переховується від медиків і правоохоронців, - ОДА - Цензор.НЕТ 4164
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Во придурок! Сам сдохнет и кучу народа заразит.
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