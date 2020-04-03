 Депутати просять Генпрокурора створити Спеціалізовану військову прокуратуру

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

Під зверненням також поставили свої підписи деякі депутати, які входять до складу цього комітету.

"Підписали ще три депутати, інші колеги сказали, що відреагують, коли вивчать питання, - розповів Максим Павлюк. - Звернення я вже направив. Оскільки одним із завдань Президента є створення військової поліції і зараз розробляється відповідний законопроєкт, разом з нею потрібно створювати і військову прокуратуру".

На думку депутата, реалізація законодавчих ініціатив Президента України про введення нових інститутів у сфері військової юстиції не має супроводжуватися ліквідацією наявних складових, без існування яких неможливо створити ефективний механізм забезпечення правоохоронної діяльності у військовій сфері.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Застопорилася реформа Генпрокуратури і не висувалися підозри, - "слуга народу" Корнієнко про претензії до Рябошапки

"Процес створення Військової поліції, який підтриманий і за окремими напрямами і програмами вже профінансований міжнародними партнерами України, вимагає заздалегідь вирішеного питання узгодженої організаційної структури в межах військово-адміністративного поділу країни і забезпечення ефективного нагляду за дотриманням конституційних прав військовослужбовців під час проведення щодо них оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства новим правоохоронним органом спеціального призначення, - наголошується у зверненні. - Наявна організаційно-штатна структура військових прокуратур вибудовувалася протягом п'яти років і нині є такою, що повною мірою дозволяє виконувати прокурорські функції. За таких обставин військові прокуратури виступають гарантом законного функціонування системи національної безпеки, до структури забезпечення якої входять сили охорони правопорядку".

За словами народного депутата, Генпрокурор може ухвалювати рішення про створення спеціалізованої військової прокуратури самостійно. Закон, яким восени минулого року запустили реформу органів прокуратури, дозволяє це зробити.

"Залишати військові звання або демілітаризувати цю структуру, нехай вирішує Генпрокурор. Найголовніше, щоб така прокуратура працювала. Оскільки ми бачили, що військова прокуратура була ефективним і найбільш результативним органом", - резюмував Павлюк.

У зверненні також ідеться про те, що система військових прокуратур з військовим статусом прокурорів існує в США, Великій Британії, Ізраїлі, Італії, Польщі, Румунії, Канаді, Португалії, Іспанії, Болгарії, Греції, Данії, Ірландії, Нідерландах, Швейцарії та інших країнах. Попри це, колишнім Генеральним прокурором був виданий наказ про створення спеціалізованих прокуратур регіонального (обласного) і гарнізонного (місцевого) рівнів, згідно з яким кількість прокурорських працівників буде зменшено майже вдвічі, а територіальна юрисдикція окружної прокуратури буде поширюватися на дві або одну область, в якій зараз працює дві прокуратури гарнізонного рівня, і це не дозволить якісно й оперативно виконувати поставлені перед цим органом завдання.