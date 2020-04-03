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 Тисячі іноземних повій у Німеччині стали бездомними через коронавірус, - Асоціація провайдерів еротичних и сексуальних послуг

У Німеччині в зв'язку з пандемією коронавірусу закрили борделі, і тисячі іноземних секспрацівниць стали бездомними.

У Німеччині проституція легалізована. Проте борделі закрили поряд з ресторанами і нічними клубами, щоб уповільнити поширення коронавірусу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

"Коронавірус став нещастям для мене", - розповіла журналістам польська повія на ім'я Ніколь. Вона працює в Бохумі і поскаржилася на те, що не має доходу з середини березня і їй ніде спати. До карантину вона платила борделю 90 євро в день, щоб приймати клієнтів і жити. Однак зараз їй доводиться залишатися у менеджера борделя.

"Секспрацівники в Німеччині вважаються самозайнятими, платять податки і теоретично можуть розраховувати на допомогу з фонду, створеного урядом для допомоги фрілансерам", - пише видання.

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Ніколь розповідає виданню, що подала в Центр зайнятості на повернення податків і сподівається отримати допомогу з безробіття: "Якщо це станеться, я зможу знайти житло".

Однак деякі повії працюють нелегально і їм доводиться пропонувати свої послуги прямо на вулиці, щоб звести кінці з кінцями. "Попит на платний секс зберігся, попри ризик підхопити вірус, - каже Хейке Кетнер з благодійної та освітньої організації Мадонна для допомоги повіям в Бохумі. - І жінки йдуть на ризик".

Сюзанна Бліер Вілп з лобістської групи Асоціація провайдерів еротичних і сексуальних послуг у Берліні розповіла Euractiv, що 80% всіх повій, кількість яких у Німеччині оцінюють у 100 тис. - 200 тис. осіб, іноземки, які приїхали з Болгарії, Румунії, Польщі та України.

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"Багато хто зміг повернутися додому. Але інші стали бездомними", - сказала Сюзанна Бліер Вілп. Вона оцінює, що в Німеччині залишилося 3-4% (до 8 тисяч) іноземних повій: "Вони приїхали сюди ні з чим і сподівалися заробити грошей. Тепер вони живуть у друзів або на вулиці. Лише одиницям дозволили залишитися в борделях".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186593
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля, посылай самолет. Не дай девочку в обиду.
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могу приютить. не больше 3-х. больше не могу Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 7785
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Немецкие проститутки могут кадрово пополнить актёров "Студии 95 квартал" которые стали депутатами
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Зеля, посылай самолет. Не дай девочку в обиду.
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Немецкие проститутки могут кадрово пополнить актёров "Студии 95 квартал" которые стали депутатами
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Cрочно создавайте свой профсоюз и пополняйте их ряды. Помните: бездумное сутенерство - это страшнее COVIД-19 Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 9446
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Кстати да, можно еще раз обновить полностью состав правительства. Хуже не будет (с) ))
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Дивись, більшість із них борщ варити не вміє Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 498.
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ну на 5й розмір душі не розраховуй - вже розібрали. А будеш довго думати остануться тільки з душами "вуха спаніеля".
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так тарься укропом и петрушкой)) по 4 захода будешь делать
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Правильно... Щоб скопать дачу і все посіять і висадить, вистачить і трьох... А то їх од неробства на "дурне" потягне, дружина почне нервувать...
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Тобто намічається повернення пару десятків тисяч заробітчан в Україну? Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 6804
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Это действительно победа ВАЗа!!!
Ожидается реальный рост ВВП.
Есть шанс закрытия кредитов МВФ.
СТРАНА ВЫБЕРЕТСЯ ИЗ НИЩЕТЫ Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 4614
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и шо? Взять парочку на постой? Мусора придут, крышу предложат... да и место под двух лугандонских рабов держать надо...
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"Секс-работники в Германии считаются самозанятыми, платят налоги и теоретически могут рассчитывать на помощь из фонда, созданного правительством для помощи фрилансерам", - пишет издание.Источник: https://censor.net.ua/n3186593

А разве они не объединены в профсоюз???
Miscellaneous workers - так профсоюз называется.
Пускай-ка профсоюзные бонзы им организуют выплаты.
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Бідолашки. А іншими частинами тіла не пробували працювати? )))
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проституція йде від лінощів. Це унікальні випадки коли займаючись проституцією людина наживає статки. Вони принципово бажають працювати, але протягнути день якось треба. У Чезаре Ломброзо є праця - Жінка-злочинець та проститутка, де що це тотожні речі.
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Опять для волонтеров работы добавилось собирать деньги на проституток, вернее для проституток Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 4394
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Таки варто відновити "Всесвітню лігу сексуальних реформ", про яку згадував Остап Бендер... Тысячи иностранных проституток в Германии оказались бездомными из-за коронавируса, - Ассоциация провайдеров эротических и сексуальных услуг - Цензор.НЕТ 8829
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Зе може їх поселити у готель Козацький, бо якраз там є клієнти та Яременко підтягнеться🐸
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В Марїнському парку поселити в палатках і Верховна Рада близько
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Не можна! Подеруться. Конкуренція ж бо. І неважливо, що одні - просто курви, а інші - політичні.
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Яременку після скандалу дружина на вузол зав'язала пісюна
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Торгують хто чим може : дами-тілом,Єрмаки з ЗЕ -батьківщиною!
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Параша до сих пор кормит кацапов в рашке и лднрии своими кахвэтами ещё и налоги туда платит
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работы Чезаре Ломброзо всегда актуальны - все что зарабатывает проститутка она тратит на жрачку бухло и шмотки под ноль, не оставляя на черный день.
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Та нехай медзаклади йдуть допомогати хворим...
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Даже не удивляюсь! Вы, держитесь!! Здоровья.
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Подтверждаю, это поддержка для предпринимателя, получил сегодня, через 5 дней, как выслал заявление мэйлом. Можно сидеть и не высовываться из дома.
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Я бы приютил пару бездомных бабочек)
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Пенсіонер сдає кімнату для двох двох дівчат-студенток, для трьох не здає-здоров'я вже не те
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Ви, теє, обережніше з бажаннями, бо вони часом збуваються .
Уявіть на хвилинку, що до Вашого помешкання навідається їхня клієнтура. Десь так о другій ночі. А потім - о пів на четверту ранку. І це в супроводі веселого шуму з мордобитієм.
І так щодоби...
Нє... краще добре зважте: треба воно Вам?
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Так как услуга - не дешевая, пусть используют накопления и идут на курсы (альтернативный труд), вот не жалко вообще, от слова совсем.
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алее, яременко, вот тебе сколько анала светит, забирай
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Незачем смеяться над людьми попавшими в беду!
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Зебилы, рынок труда для вас освобождается! Берите у клоуна самолет и бегом!
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Я впевнена, що форумні клієнти і захисники шлюх з радістю приймуть-поселять у себе (попередньо оплативши-організувавши їхній вояж в Україну) таких дорогих їхньому серцю осіб, як, власне, вище і відписалися.
А то в темах про них надриваються, тепер час реально допомогти і показати свою підтримку таким благородним і заслуженим представницям суспільства.

Чекаю пізніше відповідної новини на ЦН.
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Ну наши проститутки из Рады на улице не окажутся.
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Да им надо срочно партию регистрировать. И название есть подходящее: "Слуги Народа".
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Шо вона хоче цим сказать , шо ті маски до пис......? Чи що не вміє користуватися, чи протест висловлює що роботи позбавили ? До речі, хто маски виготовив що на ній, яка країна ?
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Проблема вселенского масштаба!! Решать в первую очередь! Тут в стране "бордель" и никто не позаботился о кроватях..... Ничего.....скоро потеплеет ,трава опять же ...всё обойдется.
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Карантино! Без облико в маско дзинь-дзинь не будитто, ферштейн?
Тисячі іноземних повій у Німеччині стали бездомними через коронавірус, - Асоціація провайдерів еротичних и сексуальних послуг - Цензор.НЕТ 5181
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