 Поліція склала 153 протоколи на громадян, які порушили режим самоізоляції, 64 із них у Києві, - МВС

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Від початку проведення карантинних заходів поліція контролює дотримання встановлених обмежень. Поліцейські проводять профілактичні бесіди, складають адміністративні матеріали за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил щодо карантину людей. Таких станом на 3 квітня складено 3566. Також розпочато 44 кримінальні провадження за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів.
Окрему увагу приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися з-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому.
За порушення режиму самоізоляції поліцейські склали 153 адмінпротоколи: у Києві – 64, Вінницькій області – 18, Чернівецькій – 17, Івано-Франківській – 11, Полтавській – 8, Волинській – 5, Закарпатській – 5, Сумській – 4, Херсонській – 4, Хмельницькій – 4, Харківській – 3, Київській – 2, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 1, Одеській – 1, Тернопільській – 1.
Окрім того, станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації громадян. А також правоохоронці спільно із медиками несуть службу на 229 карантинних постах.
Загалом до забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 000 правоохоронців.
Как, например, это сейчас практикуется на Филиппинах.
Президент Филиппин приказал армии расстреливать нарушителей карантина.
"Мой приказ полиции и армии: если есть какие-то проблемы и если произойдет так, что они сопротивляются, и ваша жизнь будет в опасности - стреляйте насмерть", - заявил президент Дутерте.
"Это понятно? Насмерть", - продолжил он. Дутерте уточнил, что это также касается тех, кто был отправлен в карантин, но не желает его соблюдать.
(рассея) Лидер «Альянса врачей» привезла в Новгородскую область маски для медиков. Ее дважды задержали и избили
Главу профсоюза медиков «Альянс врачей» Анастасию Васильеву дважды задержали в Окуловке Новгородской области, куда она привезла средства индивидуальной защиты местным медикам.
На активистов составили протоколы по новой статье о невыполнении правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения, сообщает «ОВД-Инфо». Участники профсоюза провели в отделе полиции почти весь день. Около 22 часов их отпустили, после чего Анастасию Васильеву вновь задержали.
В «Альянсе» описали задержание как нападение. Васильеву ударили в солнечное сплетение, сообщил правозащитник Динар Идрисов. В профсоюзе также подозревают, что у Васильевой может быть сотрясение мозга. К ней долгое время не пускали медика скорой помощи. На Васильеву составили административный протокол по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Активистка провела ночь в ОВД.
https://polka.d3.ru/pochemu-my-prodolzhaem-terpet-etu-***********-vlast-1954789/
тут срока надо давать а немштрафы только так это безсовестное быдло понимает
Які в біса протоколи?
А вот безымянный китаец, скотина! -
Который зачем-то сожрал панголина
И нынче весь мир атакует COVID.
А вот украинский нарид-богоносец,
Который по маркетам в панике носится,
За туалетной бумагой и гречей,
Чтоб после сидеть в изоляции вечно,
Поскольку позорный китаец-скотина
Однажды зачем-то сожрал панголина
И вот на земле пандемия COVID.
А вот она маска - из марли, из пакли,
Из гипсокартона, соплей и тентаклей,
Которую сшил на дому богоносец,
Который по маркетам в панике носится,
С мылом, филе, макаронами, сыром,
Чтоб это богатство хранить целым миром,
Поскольку китаец был редким кретином,
И цельным куском заглотил панголина,
И вот на земле пандемия COVID.
А вот полицай, в химкостюме и в каске,
Штрафующий всех богоносцев без маски,
Пошитой из палок, говна и холстины,
С которой все гречу гребут в магазинах,
Которая после хранится в кладовке,
Поскольку китаец на сраной циновке
Сожрал панголина совсем без готовки
И вот на земле пандемия COVID.
А вот и радушный ломбарда владелец,
И он с полицейским наваром поделится,
Чтоб штрафовались бодрей богоносцы,
Что в масках из пакли по маркетам носятся,
Хлеб закупая, соленья, и крупы,
Чтоб сесть на всё это худой своей дупой
И ждать окончания этого ада,
В котором китаец, который был гадом,
Которому лучше бы выпить бы йаду
Накликал на мир пандемию COVID.
А это Кабмин, просто здец какой мудрый.
Додумался он, заседая, под утро,
Ломбарды открыть, чтобы нищий нарид
Понёс туда всё, что в квартире лежит,
Чтоб мог полицай штрафануть тебя бодро,
И ты блин в брезентовой маске на морде
Поскачешь за гречи последним пакетом,
Чтоб задницей дома усесться на это,
И ждать окончания ***** карантина,
Поскольку китаец, тупая скотина,
Не смог ***** прожить, не сожрав панголина
И вот на земле пандемия COVID.
А это песец. Он бежит, он в пути.
Он к каждому может однажды прийти:
К чиновнику Уряда, боссу ломбарда,
К судье, полицаю, сантехнику, барду,
И нам остаётся - не жрать в парках водку,
Раз в день совершать за продуктами ходку,
Мыть руки, ходить только в масках на воздух,
Дистанцию свято блюсти - это просто,
Учиться чему-нибудь на карантине,
Желая запора и срачки скотине,
Полное имя которого длинно,
Любителю мать его так панголинов,
Который устроил нам этот COVID.