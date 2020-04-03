 Поліція склала 153 протоколи на громадян, які порушили режим самоізоляції, 64 із них у Києві, - МВС

Про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Від початку проведення карантинних заходів поліція контролює дотримання встановлених обмежень. Поліцейські проводять профілактичні бесіди, складають адміністративні матеріали за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення правил щодо карантину людей. Таких станом на 3 квітня складено 3566. Також розпочато 44 кримінальні провадження за фактами, пов’язаними з порушеннями карантинних заходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 130 прибулих з-за кордону громадян вже оштрафовано за порушення режиму самоізоляції, - заступник голови МВС Геращенко

Окрему увагу приділяють особам, котрі зобов’язані перебувати на самоізоляції. Це стосується тих громадян, котрі нещодавно повернулися з-за кордону чи контактували із хворими на COVID-19. Поліцейські спілкуються з ними телефоном, роз’яснюють необхідність дотримання режиму самоізоляції, а також проводять вибіркові перевірки, навідуючись до них додому.

За порушення режиму самоізоляції поліцейські склали 153 адмінпротоколи: у Києві – 64, Вінницькій області – 18, Чернівецькій – 17, Івано-Франківській – 11, Полтавській – 8, Волинській – 5, Закарпатській – 5, Сумській – 4, Херсонській – 4, Хмельницькій – 4, Харківській – 3, Київській – 2, Кіровоградській – 2, Миколаївській – 1, Одеській – 1, Тернопільській – 1.

Окрім того, станом на 3 квітня поліція цілодобово охороняє 65 закладів лікування та обсервації громадян. А також правоохоронці спільно із медиками несуть службу на 229 карантинних постах.

Загалом до забезпечення заходів із запобігання поширенню коронавірусної інфекції та охорони публічної безпеки залучено майже 23 000 правоохоронців.

Читайте: Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"