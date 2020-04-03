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Все про:Міноборони (3254) розвідка (1550)

 Унаслідок підриву на мінах терористів на Луганщині загинуло двоє осіб, ще одну людину важко поранено, - ГУР

Командування російсько-окупаційних військ активізувало заходи, які посилюють небезпеку для цивільного населення тимчасово окупованої території у Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони з посиланням на дані ГУР.

Зокрема, йдеться про обладнання у межах населених пунктів нових вогневих позицій, з яких окупанти обстрілюють підрозділи Об’єднаних сил, прикриваючись місцевими жителями.

Водночас, як повідомили в українській розвідці, противник активізував мінування місцевості, у т.ч. на територіях приватних земельних ділянок без встановлення попереджувальних знаків та огороджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія від початку березня перекинула на окупований Донбас понад 30 вагонів з боєприпасами, - ГУР

"27 березня у Слов’яносербському районі Луганської області внаслідок підриву на мінах загинули дві особи, та ще одна отримала важке поранення. Незважаючи на зазначені трагічні події, з 30 березня російські найманці 4 окремої мотострілецької бригади 2 (Луганськ) АК продовжили мінування місцевості у зазначеному районі", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186586
 
 
 Топ коментарі
 
Розведення (відведення ЗСУ) воно таке. Дякуйте блазню... В результате подрыва на минах террористов на Луганщине погибли два человека, еще один получил тяжелое ранение, - ГУР - Цензор.НЕТ 2423
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Віва, вони не просто перестали стріляти, вони й не починали
твоя тупа тактика не працює
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Это хорошо, что погибло 2 человека, а не 2 наших солдата
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Розведення (відведення ЗСУ) воно таке. Дякуйте блазню...
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А что, там проводили разминирование? Не провоцируй. Или пожалуйся на себя админу.
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Это хорошо, что погибло 2 человека, а не 2 наших солдата
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Віва, вони не просто перестали стріляти, вони й не починали
твоя тупа тактика не працює
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Гундяй, в марте потери ВСУ составили 12 бойцов, а потери лугандонии за тот же период - 51 "двухсотый". Неплохо ВСУ "не стреляют".
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Хм. Якесь абстрактне повідомлення . Дві людини і все . Як правило в таких повідомленнях завжди підкреслюється коли гинуть , або поранять цивільних . Тут же іде совоблуддя про віртуальних двох людей . Не виключено загибель військових , а невизначеність для того щоб рейтинг бубочки не падав .
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"Камброд", я так зрозумів, що рвонуло "на тому боці"... Так що заспокойся... Міни ставлять "іхтамнєти", а підірвалися "малороси" - або "вжопучленці" п"яні, або "ждуни" "рускава міра"... І ті, і ті - не люди, а "істоти"...
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