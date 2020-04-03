 Слідство більше непокоїть обсяг записів, переданих нардепом Леросом, а не їхня суть, - адвокат Найєм

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат Масі Найєм.
"Допит сьогодні був, у ході допиту ми заявили клопотання про перенесення, оскільки дізналися про нові статті, за якими проводиться розслідування, і їх об'єднання. Наступний допит відбудеться 13 квітня об 11.00", - повідомив адвокат.
При цьому він висловив думку, що слідство цікавиться не змістом записів, а їхньою формою.
"На нашу думку, слідство більше непокоїть не те, що саме міститься в цих матеріалах, а те, в якому обсязі вони були передані Гео, і хто конкретно їх передавав. За нашою інформацією, це перша і найголовніша мета цих кримінальних справ - уточнити, в якому обсязі є записи на Дениса Єрмака: це - головне, що турбує бенефіціарів цих кримінальних справ", - вважає адвокат.
Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.
Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.
Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"
САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.
ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).
Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.
Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".
Та й воно так безперспективне - такі записи не доказ для суду...за одним виключенням.
Та й воно так безперспективне - такі записи не доказ для суду...за одним виключенням.
Хоча тут дійсно питання моралі та політичної "чистоплотності".
Плівки не є доказом ще з часів кучми.
Зеленському підкинули Гончарука і Єрмака.
А Гео підкинули під двері записи.
В чому проблема. Нехай допитують двірника будинку де живе Гео.
Есть такой международный рейтинг - Рейтинг восприятия коррупции, который уже много лет ежегодно составляет неправительственная организация Transparency International. Чем важен этот рейтинг? Тем, что международные инвесторы, изучая страну на предмет, стоит ли в неё вкладывать инвестиции, обязательно смотрят и на этот рейтинг, он для них крайне важен.
В этом рейтинге чем ближе страна к началу списка, тем меньше в ней коррупции. Украине до первых мест далеко, однако при Порошенко впервые за годы независимости, Украина в этом рейтинге начала подниматься, и подниматься существенно, оставив далеко позади ту же Россию, в которой особенно любят поорать об украинской коррупции.
Так было до 2019 года, но после победы Зеленского и "слуг народа" в прошлом году всё резко изменилось. По итогам 2019 года Украина снова начала опускаться в этом рейтинге и опустилась на много позиций, почти до уровня России.
Представляете, что будет по итогам 2020 года? Будет ужас, коррупционный ужас.
Так что скажем "спасибо" лично Зеленскому, всему его коррумпированному окружению, особенно Ермаку, всему его коррумпированном правительству, и всем его коррумпированным депутатам из фракции "слуг народа" в Верховной раде (кроме очень немного там имеющихся честных депутатов).
Чёрный день коммунистической юстиции Словакии 😀😀😀
Оказалось, что прокурорам передали записи телефонных переговоров СТАРОЙ власти с этими судьями по решениям судов АЖ ЗА 2006 год
Представляете какой массив записей есть у ФБР на коррупционеров
Начали рушить мафиозную спайку СУДОВ И ВЛАСТИ