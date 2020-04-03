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 Політика України
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Все про:Найєм Масі (86) ДБР (979) Лерос Гео (72)

 Слідство більше непокоїть обсяг записів, переданих нардепом Леросом, а не їхня суть, - адвокат Найєм

Державне бюро розслідувань у п'ятницю провело слідчі дії з нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом, наступний допит відбудеться 13 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповів адвокат Масі Найєм.

"Допит сьогодні був, у ході допиту ми заявили клопотання про перенесення, оскільки дізналися про нові статті, за якими проводиться розслідування, і їх об'єднання. Наступний допит відбудеться 13 квітня об 11.00", - повідомив адвокат.

При цьому він висловив думку, що слідство цікавиться не змістом записів, а їхньою формою.

Також дивіться: Лерос прийшов на допит в ДБР, але клопоче про перенесення у зв'язку з об'єднанням проваджень за 4 статтями в одне, - адвокат Найєм. ФОТО

"На нашу думку, слідство більше непокоїть не те, що саме міститься в цих матеріалах, а те, в якому обсязі вони були передані Гео, і хто конкретно їх передавав. За нашою інформацією, це перша і найголовніша мета цих кримінальних справ - уточнити, в якому обсязі є записи на Дениса Єрмака: це - головне, що турбує бенефіціарів цих кримінальних справ", - вважає адвокат.

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186585
 
 
 Топ коментарі
 
Успокойте следствие и скажите, что и на Зенелоха имеется компромат, как делил он бабки Кулеба за должность
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Сивосі насцяли в штани.
Зеленському підкинули Гончарука і Єрмака.
А Гео підкинули під двері записи.
В чому проблема. Нехай допитують двірника будинку де живе Гео. Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 9513
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Такої корупційної, проросійської і проолігархічної влади в історії України ще не було. І це на фоні економічної профанації. Тільки йолоп міг обрати таке собі до влади.
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Мабуть винагорода погодинна за прослуховування під час "розслідування"... Следствие больше беспокоит объем записей, переданных нардепу Леросу, а не их суть, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 9706
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Успокойте следствие и скажите, что и на Зенелоха имеется компромат, как делил он бабки Кулеба за должность
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так це їх і турбує... Ви ж дивіться далі. Єрмак - збитий пілот. А у команді Зелі,усі колишні, починають рубати правду-матку. Уявіть собі, що може наговорити Єрмак, безпосередній учасник державної зради Зеленського у Омані? Що їм із ним робити? Кожен день перебування на посаді, мінус рейтинг. Звільнити? Може бути повний піндєц. Завалити? Ну до цього, сподіваюсь Зеля поки що не доріс...
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ще є третє - домовитись, але тоді треба щось запропонувати, а запропонувати можна лише - звільнення від відповідальності.
Та й воно так безперспективне - такі записи не доказ для суду...за одним виключенням.
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так ще є третє - домовитись, але тоді треба щось запропонувати, а запропонувати можна лише - звільнення від відповідальності.
Та й воно так безперспективне - такі записи не доказ для суду...за одним виключенням.
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якщо до цього непричетні правоохоронці, то у чому проблема? У нас просто дивне бачення прав людини. У США, якщо такий запис не зробив представник держави, то ні про яке порушення прав людини не може йти мова.
Хоча тут дійсно питання моралі та політичної "чистоплотності".
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я не про мораль, я про "доказ" в процесуальному змісті цього поняття.
Плівки не є доказом ще з часів кучми.
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ну,може у гбр флешки маломощные,опасаются,что все не влезет
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Сивосі насцяли в штани.
Зеленському підкинули Гончарука і Єрмака.
А Гео підкинули під двері записи.
В чому проблема. Нехай допитують двірника будинку де живе Гео.
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Такої корупційної, проросійської і проолігархічної влади в історії України ще не було. І це на фоні економічної профанації. Тільки йолоп міг обрати таке собі до влади.
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Проблема в тому що таких йолопів у нас 73%.
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Следствие беспокоит то же самое,что и самого Елдака-сколько есть компромата.От этого зависит уже бежать или можно ещё выкрутится.
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может и выкрутится- но на жаргоне- уже зашкваренный
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От вперше порадів, що є депутатська недоторканність. А то вже в каталажці сидів би.
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да, брат ермака дает, должности с минетом продает одним пакетом
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пуштуны особливо любят балакать с горячими чеченскими парнями во время автопеределок
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этот пуштун - ветеран АТО... а твое дело - ковырять и есть козявки в носу...
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с понтом, я ковыряю, ты - ешь??? Та ладно, DIY...
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та ты ж на самообеспечении, наковырял-съел-наковырял
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Так а формально чого кримінальну справу порушили? Писали ж не Єрмака,а його брата, тобто не державного чиновника, а простого громадянина. Де склад злочину?
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ну как и учителям - главное красивое словцо, а не суть. а тут обьем, а не суть. те же яйца, только в профиль.
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Правоохоронна система дуже чутлива. Вони миттєво схоплюють так би мовити бачення із гори... Якщо на самій горі є бажання помститись конкретному чоловіку, то їм навіть наказ не потрібно на це давати. Це рефлекси на рівні підсвідомості. З такими слід працювати тільки особистим прикладом, а який може подати особистий приклад Зеля чи Аваков? Випадкові люди у сфері державного керування...
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Все знают закон превращения количества в качество. А потому объем записей должен беспокоить этих жуликов. Все верно.
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Усі служби окрім САПу їхні. Але САП самостійно не міг проводити такі заходи. Значить НАБУ, що тісно зав'язано на американців, або безпосередньо американські спец.служби. ФСБ по Єрмаку працювати не буде, бо це їх агент... Якщо американці на пряму писали, то уявіть скільки і чого у них може бути? А тепер пригадаєте заяви, що американцям повністю відомо, що відбувалось у Омані?
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С большим объемом отмазка типа "материал утерян" не прокатывает и это здорово беспокоит следствие...
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Сторонникам Зеленского на заметку.
Есть такой международный рейтинг - Рейтинг восприятия коррупции, который уже много лет ежегодно составляет неправительственная организация Transparency International. Чем важен этот рейтинг? Тем, что международные инвесторы, изучая страну на предмет, стоит ли в неё вкладывать инвестиции, обязательно смотрят и на этот рейтинг, он для них крайне важен.
В этом рейтинге чем ближе страна к началу списка, тем меньше в ней коррупции. Украине до первых мест далеко, однако при Порошенко впервые за годы независимости, Украина в этом рейтинге начала подниматься, и подниматься существенно, оставив далеко позади ту же Россию, в которой особенно любят поорать об украинской коррупции.
Так было до 2019 года, но после победы Зеленского и "слуг народа" в прошлом году всё резко изменилось. По итогам 2019 года Украина снова начала опускаться в этом рейтинге и опустилась на много позиций, почти до уровня России.
Представляете, что будет по итогам 2020 года? Будет ужас, коррупционный ужас.
Так что скажем "спасибо" лично Зеленскому, всему его коррумпированному окружению, особенно Ермаку, всему его коррумпированном правительству, и всем его коррумпированным депутатам из фракции "слуг народа" в Верховной раде (кроме очень немного там имеющихся честных депутатов).
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В Словакии 10 марта были аресты судей В ОДИН ДЕНЬ -13 человек
Чёрный день коммунистической юстиции Словакии 😀😀😀
Оказалось, что прокурорам передали записи телефонных переговоров СТАРОЙ власти с этими судьями по решениям судов АЖ ЗА 2006 год
Представляете какой массив записей есть у ФБР на коррупционеров
Начали рушить мафиозную спайку СУДОВ И ВЛАСТИ
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В свете этого руководителей ГПУ И ГБР надо отправлять в отставку ИБО ИЗ ПОДБИРАЛ ЕРМАК
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Накопал на коррупционера- сел в тюрьма! Страна мечты прям
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