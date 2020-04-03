 Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

Про це він заявив під час наради 3 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.
"Щоб не було так, що ми шукаємо гроші, партнерів, домовляємося з виробництвом за кордоном, організовуємо літаки, перевезення, а потім отримуємо красиву статистику й сотні звернень лікарів щодо того, що вони нічого не мають", - сказав він.
Зеленський зазначив, що медики - в епіцентрі зараження.
"І вони ж наші воїни, наш захист, наша надія. Ми робимо все, щоб вони були захищені і могли захистити нас", - додав глава держави.
Зебільське прислів'я.
Обьясните, кого он призвал контролировать всё это - простых людей, полицию, СБУ или кого?
А в них і так нічого немає. Люди вмирають від буцімто від пневмонії, лікарі масово звільняються через недолугість і злочинну бездіяльність зеленої влади ! Ви мали тест ЩЕ НА ПОЧАТКУ ЛЮТОГО ! Що ви робили до цього часу, виродки ?
28.03.20 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина https://censor.net.ua/ua/news/3185080/**********************************************************************************************************
05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
У нас "хозяин города" вообще хочет открыть тренажёрные залы, салоны красоты, парикмахерские - просто в его собственности много таких заведений.
гавнокомандующий сипит "приказами"...
Ще лікарі жаліються що в лікарнях не хватає а купити ніде, тому що на ОЛХ продають підробки, вчора тут лікарі купили ffp3 при тесті аерозолі пропускає...
Якщо хтось тут почне розказувати про зроби сам, то пішли ви в ж... з одношаровими тканинними масками, так само можете собі салфетку на чоло приклеїти скотчем ефект буде той самий але дешевше набагато...