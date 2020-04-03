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 Політика України, Суспільство
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 Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

Президент Володимир Зеленський закликав перевіряти доставку прибулих тестів на коронавірус, захисних костюмів і медобладнання в лікарні областей.

Про це він заявив під час наради 3 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Щоб не було так, що ми шукаємо гроші, партнерів, домовляємося з виробництвом за кордоном, організовуємо літаки, перевезення, а потім отримуємо красиву статистику й сотні звернень лікарів щодо того, що вони нічого не мають", - сказав він.

Зеленський зазначив, що медики - в епіцентрі зараження.

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"І вони ж наші воїни, наш захист, наша надія. Ми робимо все, щоб вони були захищені і могли захистити нас", - додав глава держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186583
 
 
 Топ коментарі
 
Зебил, тут к вам уже народную любовь проявляют "Чтобы не было так, что у них ничего нет": Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы - Цензор.НЕТ 4477
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Ты зачем на пару с радуцким маски продал за бугор, а теперь еще хочешь и врачей сбагрить в Италию клован квартальный???? "Чтобы не было так, что у них ничего нет": Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы - Цензор.НЕТ 6473
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Шоб победить коронавирус нужно просто перестать делать тесты!!! "Чтобы не было так, что у них ничего нет": Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы - Цензор.НЕТ 7586
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Зебил, тут к вам уже народную любовь проявляют "Чтобы не было так, что у них ничего нет": Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы - Цензор.НЕТ 4477
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Бє і малює, значить любить!
Зебільське прислів'я. "Чтобы не было так, что у них ничего нет": Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы - Цензор.НЕТ 8086
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Так незабаром і епідемія скінчиться, за їх закликами.
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Шоб победить коронавирус нужно просто перестать делать тесты!!!
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Ты зачем на пару с радуцким маски продал за бугор, а теперь еще хочешь и врачей сбагрить в Италию клован квартальный????
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Правильно , а то товар будут разворачивать и на левую реализацию.
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Масочку сшили, тянут напрямую ветку хиперлупа, а то ее в самолете укачивает.
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И тут на фото спиной к народу ? Зеля, тебя Беня побил, или Ермак ?
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мендель засосов наставила... тока проснулись и сразу про народ думать... Зеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы: "Чтобы не было так, что у них ничего нет" - Цензор.НЕТ 6226
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Короче... Я уже морально готов к досрочным , президентским выборам . ************ .
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Саме тому треба пройти через кризу та голод, щоб ви зрозуміли. Зебіли повинні страждати, а потім вибори.
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Не допоможе... Як не згадати класику річної давнини.

Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає" - Цензор.НЕТ 3782
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Ми підсунемо з 3, а скажемо що у нього 4. Зебіли ******* брехню!
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Всем врачам, которые записывают гневные обращения к власти хочется сказать! Да, вы герои и ваша работа на грани героизма! Но вместо обращений посмотрите в свои избирательные бюллетени и все вопросы задайте в эту бумажку! И тогда всё станет понятно!
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Призывать будешь господа! Иди и проверь.
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Ви теж зауважили? "Прізвал", а не відомо, кого. Чи то медиків, чи поліцію, чи свідомих громадян. Але суть не в тому. Суть в тому, що знає, що частина до лікарень не дійде. Буде викрадена і продана за кордон, як маски, або у клініці Радуцкого депутатам за гроші. Я вже навіть не питаю, чи робив такі заклики ще хоча б один президент крім Зєлі.
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В США требуют отставки гендиректора ВОЗ за молчание о фальсификациях Китаем данных по коронавирусуАпрель 3, 2020Без рубрикиКомментарииЗеленский призвал проверять доставку тестов на коронавирус в больницы: "Чтобы не было так, что у них ничего нет" - Цензор.НЕТ 5772Сенатор от Аризоны Марта Максалли потребовала отставки генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Гебрейесуса за то, что тот способствовал Китаю в сокрытии данных по коронавирусу.Читать далееПутин мог заразиться коронавирусом -
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Президент Владимир Зеленский призвал проверять доставку прибывших тестов на коронавирус, защитных костюмов и медоборудования в больницы областей.

Обьясните, кого он призвал контролировать всё это - простых людей, полицию, СБУ или кого?
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Є міністр охорони здоров'я України, який повинен цим займатися. Замість нього тестами займається президент. Є один його однородець, який написав вірш про "сапожника і пірожника". Нехай Зе вивчить та зрозуміє суть цього вірша.
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янєлох, чючєло,ти не забув ким працюєш?
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Ну проверят ,что не доставили тесты на короновирус,защитные костюмы и т.д ,и что дальше,какое наказание,кто будет расследовать,кто направил всё это на продажу,очередное бла бла., Тот,кто донесет главному СЛУГЕ такое неподобство ,тут же будет посетителем САПОв ГБР и т.д. Куда делся госрезерв,где маски в сотни тонн,за сколько продали? Народ и барыги уже не воспринимает эту болтовню серьёзно. А обещал на стадионе...............,народ в экстазе был и ликовал от этих обещаний
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"Чтобы не было так, что у них ничего нет"
А в них і так нічого немає. Люди вмирають від буцімто від пневмонії, лікарі масово звільняються через недолугість і злочинну бездіяльність зеленої влади ! Ви мали тест ЩЕ НА ПОЧАТКУ ЛЮТОГО ! Що ви робили до цього часу, виродки ?
28.03.20 Ви в Україні, у нас нічого немає, везіть самі. Тестів на коронавірус немає, - мешканка Кривого Рогу Бабаєва розповіла, як лікують її сина https://censor.net.ua/ua/news/3185080/**********************************************************************************************************

05 лютого 2020, середа, 17:07
Перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, - МОЗ Міністерство охорони здоров'я заявляє, що перші тести для виявлення коронавірусу прибули в Україну, хоча в регіонах вони можуть з'явиться з невеликою затримкою, і аналізи на перевірку будуть відправляти в Київ. https://ukranews.com/ua/news/682161-koronavyrus-v-ukraynu-pryshly-test-systemy-dlya-opredelenyya-vyrusa
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тест налево, тест направо - це есть полька зелякляк
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Зеленский на встрече с корешами вчера: "... все, что у меня есть - это моя репутация честного и порядочного человека". Шутка, достойная квартала95. Но даже они не смогли бы придумать такого.
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Так они и будут, но не для всех - судя по замалчиванию масштабов "странных пневмоний"в наших больничках.
У нас "хозяин города" вообще хочет открыть тренажёрные залы, салоны красоты, парикмахерские - просто в его собственности много таких заведений.
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Шо воно меле? Ця Мєндель на нього погано впливає. Одразу відчувається, шо Лєнку з дітьми кудись сховав від ящюра, а сам з прессекретуткою за всім не висипається.
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Этот ***** уже ваще ипанулся...
гавнокомандующий сипит "приказами"...
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Сказав брехун, який ще тиждень назад обітцяв маски в аптеках, у нас як не було так і не має...
Ще лікарі жаліються що в лікарнях не хватає а купити ніде, тому що на ОЛХ продають підробки, вчора тут лікарі купили ffp3 при тесті аерозолі пропускає...
Якщо хтось тут почне розказувати про зроби сам, то пішли ви в ж... з одношаровими тканинними масками, так само можете собі салфетку на чоло приклеїти скотчем ефект буде той самий але дешевше набагато...
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