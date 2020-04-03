 Зеленський закликав перевіряти доставку тестів на коронавірус у лікарні: "Щоб не було так, що у них нічого немає"

Про це він заявив під час наради 3 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

"Щоб не було так, що ми шукаємо гроші, партнерів, домовляємося з виробництвом за кордоном, організовуємо літаки, перевезення, а потім отримуємо красиву статистику й сотні звернень лікарів щодо того, що вони нічого не мають", - сказав він.

Зеленський зазначив, що медики - в епіцентрі зараження.

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"І вони ж наші воїни, наш захист, наша надія. Ми робимо все, щоб вони були захищені і могли захистити нас", - додав глава держави.