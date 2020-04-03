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 Політика України
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 На нараді у Зеленського обговорили заходи щодо забезпечення українців на Великдень, - ОП

На щоденній селекторній нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо боротьби з поширенням коронавірусу обговорили додаткові заходи щодо забезпечення українців під час Великодніх свят.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на нараді розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей і режиму проведення богослужінь.

"Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень – це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих", - заявив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186579
 
 
 Топ коментарі
 
тварь зелёная...
Чем ты обеспечил людей?
Одни только запреты и перспектива подохнуть с голода у тех, кто лишился работы из за твоего карантина.
Нигде в мире не остановлен транспорт, метро. Только ты один в мире - подонок это сделал, что бы люди не могли добираться до работы.
Более того, если по твоей вине люди лишились работы а значит и средств к существованию, то ты обязан этих людей обеспечить денежной помощью, что бы они хоть продукты себе покупали и физически выжили...
Хорошую ты Паску организовал людям, что многим не будет средств к Пасхе купить даже хлеб,.
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Как жить дальше спросишь у своего Зенелоха, а Томас по крайней мере лучше чем в парашостанскую сталинскуй церковь ходить.
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Зеля, шо ж ты спиной к народу повернулся, гад. И пасху смотришь по телевизору.
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"Можно нєплохо прібарахлітся !"
Песах 2020.
З вечора :середа, 8 квітня
До вечора:четвер, 16 квітня
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тварь зелёная...
Чем ты обеспечил людей?
Одни только запреты и перспектива подохнуть с голода у тех, кто лишился работы из за твоего карантина.
Нигде в мире не остановлен транспорт, метро. Только ты один в мире - подонок это сделал, что бы люди не могли добираться до работы.
Более того, если по твоей вине люди лишились работы а значит и средств к существованию, то ты обязан этих людей обеспечить денежной помощью, что бы они хоть продукты себе покупали и физически выжили...
Хорошую ты Паску организовал людям, что многим не будет средств к Пасхе купить даже хлеб,.
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Это тебя так в мацковском патриархате научили?
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заголовок якось по зебільному написаний...
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Та пошли вы ***** , ***** . Я не буду покупать вашу ****** маску и делать кассу олигархам На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП - Цензор.НЕТ 7259
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они это предусмотрели....заплатишь штраф 17 000...они хоть и зебилы но бабос сшибать с лохов умеют
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ты быстрее сдохнешь в маске чем без неё... доказано медицинской практикой
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Ти такий злий, надінь краще намордник. На совещании у Зеленского обсудили меры по обеспечению украинцев на Пасху, - ОП - Цензор.НЕТ 7489
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Новьіе стаптапьі: - Развоз освящённой водьі надом, - Освящение водьі на Горводоканале...
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А зачем, лучше каждому выколку с куполами на грудь и пирсинс с колокольчиками. Все свое ношу с собой.
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обсудили меры по обеспечению...
решили-усиленить контроль за ношением масок, ограничить скопления людей и проверить режим проведения богослужений

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Для людей сейчас важна не пасха а как жить дальше без денег и без работы. Один в свое время с томосом носился
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Как жить дальше спросишь у своего Зенелоха, а Томас по крайней мере лучше чем в парашостанскую сталинскуй церковь ходить.
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Заглохни номерной. Я живу в современном мире а ты ходи лобешником в церквушке стучи и мощи своим хавальником облизывай
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Для людей сейчас важна не пасха а как жить дальше без денег и без работы...

А власти насрать на это, как людям жить дальше... И что ты им сделаешь?
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А видосик? Ведь оно более ни на что не способно. Верх его способностей - имитация игры х..м на рояле. ЗеДятлам и маме Римме нравится.
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Узеленский совещался с йермаком - как можно больше с Христиан бабла срубить. теперь как на рф-ии: маска, паспорт, штраф. и другая прибыль.
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А я еврейскую Пасху не праздную. Исключительно Великдень.
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Не поняв На нараді у Зеленського обговорили заходи щодо забезпечення українців на Великдень, - ОП - Цензор.НЕТ 3618 Чим забезпечить ? Мєнтовськими протоколами ? Своєю любов'ю і увагою ???
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Некрещеный еврей, клоун, проводит совещание по обеспечению украинцев на Пасху...….

Бред сумасшедшего??? Нет, Украинские зеленые реалии......
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Удивительная страна, светское гос-во отмечающая пасху)
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Вся Европа отмечает Пасху, США отмечает Пасху и тд. Все эти государства светские.
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отправят всех желающих на остров пасхи, там вирусом не столь багато
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Вова , ты в медицине нарулил, теперь с религией накосячь.
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Не поняла, чем, где и как обеспечат украинцев? Что за новость? Ни о чём.
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Мацу на крови христианских детей уже загружают.
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