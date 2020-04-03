 На нараді у Зеленського обговорили заходи щодо забезпечення українців на Великдень, - ОП

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на нараді розглядалися питання посилення контролю за носінням масок, обмеження скупчення людей і режиму проведення богослужінь.

"Ми маємо зробити все, щоб убезпечити українців від епідемії коронавірусу. Великдень – це завжди важливий період для людей, період єднання родин. Упевнений, що українці розуміють, що в цей важливий час треба ще й берегти найближчих", - заявив Зеленський.

Читайте також: Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін