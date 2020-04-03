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 Суспільство, За кордоном
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 COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу

Кількість заражень коронавірусом в Іспанії зросла до 117 710, це на 7500 випадків більше, ніж напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.

Таким чином, за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.

Кількість смертей в Іспанії зросла до майже 11 000 - тільки за останню добу померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів зростання кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: в Іспанії понад 10 тис. жертв і рекордні 950 смертей за добу

Зараз в Іспанії понад 56 000 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби.

6416 пацієнтів перебуває в реанімації.

З початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.

Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186578
 
   
 Топ коментарі
 
На самом деле для простудной инфекции 100 тысяч это небольшая цифра. Разница в смертности. Если ничего не предпринимать, например в США могут умереть не 20-25 тысяч в год как от гриппа, а 4-5 миллионов.
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Слабо хуйло хуйло назвать? Это давно уже не мат . Даже в Википедии пишет которую читают школьники.
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Что-то не видать эффективности от концлагерей на дому. Наверно пора запрещать гишпанцам дышать! Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19. Число инфицированных достигло 117,7 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2068
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В Италии уже наметился спад пандемии.
особенно в главном очаге короновируса Италии в Ломбардии. Там уже несколько дней меньше заражается и меньше умирает
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Шо это кацапы сегодня оседлали молдавские и румынские серверы.
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для разнообразия ! будешь болтать не в тему теж оседлаешь кого
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Пашёль на *** раб козломордый! Твоё место в стойле, кацап.
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Всё сказал ? Успокойся и займи своё место COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу - Цензор.НЕТ 1774 Здесь принято вести себя культурно и общаться в тему.
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Как только отменят ограничения, то снова вырастет.
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На самом деле для простудной инфекции 100 тысяч это небольшая цифра. Разница в смертности. Если ничего не предпринимать, например в США могут умереть не 20-25 тысяч в год как от гриппа, а 4-5 миллионов.
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Ну представьте чтобы было если бы не ввели в Италии карантин, если от коронавируса только в двух провинциях смертность почти достигла среднегодовую смертность по всей Италии. Если бы не ввели карантин в Италии, в день бы погибало по 10 тысяч.
Сейчас все кацапские сми-помойки по всем миру, а также их эксперты/блогеры консервы вбрасывают информацию, что коронавирус это обычный грипп и развод от масонов.
Эти каналы вбросов кацапы обычно используют для вмешательство в выборы других стран или для навязывания какого-то общественного мнения.
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Что-то не видать эффективности от концлагерей на дому. Наверно пора запрещать гишпанцам дышать! Испания опередила Италию по количеству заражений COVID-19. Число инфицированных достигло 117,7 тыс. человек - Цензор.НЕТ 2068
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китаёзы с хY%лом
совершили несколько террористических актов

в местах массового скопления людей в Италии Франции США на стадионе на фестивале итд

в местах совершения терактов, а
точнее в эпицентрах терактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .

из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но вероятнее всего на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .

разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
.
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Слабо ***** ***** назвать? Это давно уже не мат . Даже в Википедии пишет которую читают школьники.
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Результат популистских правительств и легкомысленного населения, похожий результат ждёт Францию и других популистских правительств в других странах, а также авторитарных режимов России и Белоруссии, нагло врущих...
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