 COVID-19: Іспанія випередила Італію за кількістю заражень - 117,7 тис., 932 людини померли за добу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я Іспанії.
Таким чином, за кількістю заражень Іспанія випередила Італію, де станом на вчорашній вечір було зареєстровано 115 242 випадки зараження коронавірусом.
Кількість смертей в Іспанії зросла до майже 11 000 - тільки за останню добу померли 932 людини. Однак це перше протягом тижня зниження темпів зростання кількості смертельних випадків. Вчора померлих було 950.
Зараз в Іспанії понад 56 000 осіб госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби.
6416 пацієнтів перебуває в реанімації.
З початку епідемії одужали і виписані з лікарень понад 30 тисяч осіб.
Нагадаємо, 30 березня уряд Іспанії схвалив посилення заходів щодо стримування поширення коронавірусу.
особенно в главном очаге короновируса Италии в Ломбардии. Там уже несколько дней меньше заражается и меньше умирает
Сейчас все кацапские сми-помойки по всем миру, а также их эксперты/блогеры консервы вбрасывают информацию, что коронавирус это обычный грипп и развод от масонов.
Эти каналы вбросов кацапы обычно используют для вмешательство в выборы других стран или для навязывания какого-то общественного мнения.
совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США на стадионе на фестивале итд
в местах совершения терактов, а
точнее в эпицентрах терактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .
из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но вероятнее всего на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .
разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
.