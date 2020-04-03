 У лікарнях Києва з пневмонією сьогодні перебуває майже 400 хворих, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.
"У медичних установах столиці почали практику обов'язкового тестування всіх хворих різними видами пневмонії. Тести, що визначають наявність коронавірусу, сьогодні в лікарнях є. У лікарнях з діагнозом "пневмонія" сьогодні перебуває майже 400 хворих", - повідомив він.
Зазначається, що у всіх пацієнтів вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.
"Як зазначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії - це наслідки ускладнень від коронавірусу. Щорічно на пневмонію у світі хворіють майже 450 млн осіб, це 7% населення планети. Пневмонія стає причиною близько 4 мільйонів смертей щорічно", - додав Кличко.
Вообще!
Ничем.
И так во всём мире, прикинь. Или как еще считать зараженных?
И верить в какую-то особую неуязвимость украинского народа - столь же глупо, как верить Кашпировскому, Чумаку и Зеленскому. Уже очевидно, что летальность пандемии более 5%.
А не 1,5-2%, как нас заверяли "корона-оптимисты".
Выход только один - Массовое тестирование, ослабление карантина, запуск экономики и инфраструктурных проектов, эмиссия и ... молитва
И теперь перед нами сложный выбор: - или растягивать пик, убивая экономику и тем самым убивая и медицинскую базу и будущее (рождая при этом необходимость еще большего усиления карантина) или принять неизбежное и строить будущее.(с)