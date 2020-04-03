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 Київські новини, Здоров'я
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 У лікарнях Києва з пневмонією сьогодні перебуває майже 400 хворих, - Кличко

У столичних лікарнях з діагнозом "пневмонія" зараз перебувають майже 400 хворих. У них вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"У медичних установах столиці почали практику обов'язкового тестування всіх хворих різними видами пневмонії. Тести, що визначають наявність коронавірусу, сьогодні в лікарнях є. У лікарнях з діагнозом "пневмонія" сьогодні перебуває майже 400 хворих", - повідомив він.

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Зазначається, що у всіх пацієнтів вже відібрали зразки для проведення лабораторних досліджень на виявлення коронавірусу.

"Як зазначають лікарі, далеко не всі випадки пневмонії - це наслідки ускладнень від коронавірусу. Щорічно на пневмонію у світі хворіють майже 450 млн осіб, це 7% населення планети. Пневмонія стає причиною близько 4 мільйонів смертей щорічно", - додав Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186576
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно Массовое тестирование на коронавирус , а не точечно !!
И верить в какую-то особую неуязвимость украинского народа - столь же глупо, как верить Кашпировскому, Чумаку и Зеленскому. Уже очевидно, что летальность пандемии более 5%.
А не 1,5-2%, как нас заверяли "корона-оптимисты".
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Ага а можно статистику за 5 прошедших лет ? А то хз много это или мало для данного периода
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Так при парашенке не болели.
Вообще!
Ничем.
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А сама просиділа в скафандрі в інкубаторі.
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Для всех. Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. И что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение. (с)
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Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. И что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся.

И так во всём мире, прикинь. Или как еще считать зараженных?
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Нужно Массовое тестирование на коронавирус , а не точечно !!
И верить в какую-то особую неуязвимость украинского народа - столь же глупо, как верить Кашпировскому, Чумаку и Зеленскому. Уже очевидно, что летальность пандемии более 5%.
А не 1,5-2%, как нас заверяли "корона-оптимисты".
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Конечно нужно. Но где столько тестов взять?
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Все ошибки УЖЕ совершены. Пора это принять как данность. Прошлое не изменить. Нет смысла пытаться изменить прошлое убивая настоящее. Но будущее еще можно спасти.

Выход только один - Массовое тестирование, ослабление карантина, запуск экономики и инфраструктурных проектов, эмиссия и ... молитва

И теперь перед нами сложный выбор: - или растягивать пик, убивая экономику и тем самым убивая и медицинскую базу и будущее (рождая при этом необходимость еще большего усиления карантина) или принять неизбежное и строить будущее.(с)
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