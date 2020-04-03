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 Суспільство, Здоров'я
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 "Ми не покинемо людей", - Степанов обіцяє, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом "Плаквеніл"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов прокоментував Цензор.НЕТ критичну ситуацію із забезпеченням препаратом "Плаквеніл" хворих на артрит і червоний вовчак.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що "Плаквеніл" виробництва французької компанії "Санофі" застосовується для лікування коронавірусу, і зник з вільного продажу в усьому світі, як і його замінник "Іммард".

"Щодня хворі на вовчак мають приймати одну-дві таблетки, інакше хвороба буде швидко прогресувати і люди почнуть вмирати, це без перебільшення питання життя і смерті", - написав Бутусов.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі Цензор.НЕТ, частина з прибулих в Україну препаратів "Плаквенілу" піде на лікування хворих на коронавірус, а інша частина буде виділена для хворих на червоний вовчак.

"Сьогодні 3 тисячі упаковок "Плаквенілу" прибули в Україну. Вони не надійдуть у вільний продаж. Частина препаратів піде на лікування хворих на коронавірус, а іншу частину ми виділимо для хворих на червоний вовчак. Зараз уточнюються списки хворих, у нас немає точної цифри хворих, раніше "Плаквеніл" продавався вільно, для централізованої видачі потрібен список. Ми забезпечимо тих, хто цього потребує, ми не покинемо людей, я особисто контролюю це питання. Ми домовляємося з компанією "Санофі" про нові поставки, щоб закрити потреби в цьому критично важливому препараті", - сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переданий фармкомпанією препарат гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 завтра відправлять у регіони - Степанов

Нагадаємо, раніше Бутусов уже звертав увагу МОЗ на те, що люди, хворі на червоний вовчак та запальний артрит, покинуті наодинці з бідою.

"19 березня цей препарат розрекламував особисто президент Трамп як засіб проти коронавірусу, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу.

Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз метушаться в пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки "Плаквенілу" в країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими", - повідомляв журналіст.

Ми не покинемо людей, - Степанов обіцяє, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом Плаквеніл 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186574
 
 
 Топ коментарі
 
та хер вы чем обеспечите людей...
До этого не обеспечивали и сейчас не обеспечите...
Даже масок нет в аптеках... Прошло 3 недели карантина.
И не будет, потому, что вы все чиновники - подонки и мрази, которые думаете только о себе, о собственном обогащении.
Вам мразям, уже почти никто не верит.
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Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "Ми не покинемо людей", - Степанов обіцяє, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом "Плаквеніл" - Цензор.НЕТ 5034 "Слвпаденіє" ...?
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та хер вы чем обеспечите людей...
До этого не обеспечивали и сейчас не обеспечите...
Даже масок нет в аптеках... Прошло 3 недели карантина.
И не будет, потому, что вы все чиновники - подонки и мрази, которые думаете только о себе, о собственном обогащении.
Вам мразям, уже почти никто не верит.
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Моя теща работает в аптеке, завезли маски, индийского производства. Говорит - редкое дерьмо по качеству, хрен они вообще защитят кого. А свои, хорошие - продали!
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Ау. Донорство в Україні зупинилось. В лікарнях немає крові. Люди мруть штабелями не дочекавшись операцій.
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Все на борьбу с короновирусом, на остальных больных - пофиг... - девиз дибильно власти
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Жена экс-губернатора Одесской области Максима Степанова в день его назначения министром здравоохранения Украины зарегистрировала в пригороде Одессы медицинскую компанию «Бестздрав».
По данным 368.media, компания будет заниматься поставками необходимых медицинских товаров в период эпидемии коронавируса. "Слвпаденіє" ...?
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Ми не покинемо, людей, ми вп'ємося в них як кліщі, щоб забрати останні гроші, сказала жона Степанова, і почала поставляти мед. препарати , через свою компанію "Бестздрав", за суперєвропейською ціною, українська х 10.
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по традиции кинут. хоть на мизерные бабки, но на чём то кинут.
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Мы людей не бросим, пришлём веночек от Минздрава!
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шо,жинка уже успела завезти в авангард то,шо с аптек заблаговременно повыкупали?
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Французи, як будівельники вірусної лабараторії в Ухані, мали б завалити весь світ безкоштовни ліками зараз.
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Сейчас уточняются списки больных, у нас нет точной цифры больных, раньше "Плаквенил" продавался свободно, для централизованной выдачи нужен список. Мы обеспечим нуждающихся, мы не бросим людей, я лично контролирую этот вопрос- отсутсвие препарата в свободной торговле и контроль его продаж корупционная тропа
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