 "Ми не покинемо людей", - Степанов обіцяє, що хворих на червоний вовчак забезпечать препаратом "Плаквеніл"

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст зазначив, що "Плаквеніл" виробництва французької компанії "Санофі" застосовується для лікування коронавірусу, і зник з вільного продажу в усьому світі, як і його замінник "Іммард".

"Щодня хворі на вовчак мають приймати одну-дві таблетки, інакше хвороба буде швидко прогресувати і люди почнуть вмирати, це без перебільшення питання життя і смерті", - написав Бутусов.

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у коментарі Цензор.НЕТ, частина з прибулих в Україну препаратів "Плаквенілу" піде на лікування хворих на коронавірус, а інша частина буде виділена для хворих на червоний вовчак.

"Сьогодні 3 тисячі упаковок "Плаквенілу" прибули в Україну. Вони не надійдуть у вільний продаж. Частина препаратів піде на лікування хворих на коронавірус, а іншу частину ми виділимо для хворих на червоний вовчак. Зараз уточнюються списки хворих, у нас немає точної цифри хворих, раніше "Плаквеніл" продавався вільно, для централізованої видачі потрібен список. Ми забезпечимо тих, хто цього потребує, ми не покинемо людей, я особисто контролюю це питання. Ми домовляємося з компанією "Санофі" про нові поставки, щоб закрити потреби в цьому критично важливому препараті", - сказав міністр.

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Нагадаємо, раніше Бутусов уже звертав увагу МОЗ на те, що люди, хворі на червоний вовчак та запальний артрит, покинуті наодинці з бідою.

"19 березня цей препарат розрекламував особисто президент Трамп як засіб проти коронавірусу, і його миттєво розкупили в аптеках по всьому світу.

Хворим на червоний вовчак або запальний артрит цей препарат рятує життя. І люди зараз метушаться в пошуках препарату. Необхідно забезпечити поставки "Плаквенілу" в країну, і нормування продажу залежним від нього пацієнтам. Інакше наслідки будуть дуже важкими", - повідомляв журналіст.





