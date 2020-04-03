 Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм у контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що із 6 квітня забороняється перебувати в громадському місці без медичної маски і відвідувати спортивні і дитячі майданчики.
Крім того, заборонено перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу. Збиратися в групи більше двох осіб (крім випадків службової необхідності і супроводження дітей) також заборонено.
Апаратів ШВЛ-немає
ПЛР-тестів-немає
Гроші на протидію епідемії,(не кажучи про економічні наслідки) ВКРАДЕНІ
Офіс зєлєнского торгує посадами,уряд- податками,парламент-законами.
Вихід є !
Треба загнати під шконку бидлонарод,щоб і не кавкнуло !
Не переживайте ! Дивіться ТСН !Ключова відмінність від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей. Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.
То Порошенко вводив диктатуру надзвичайним станом ,а зараз-якась надзвичайна ситуація !
1. На каком основании я должен таскать с собой документы ? С каких пор указ КМ (ПОДЗАКОННЫЙ акт) начал преобладать над ЗАКОНАМИ ? Введёте ЧП - я еще подумаю ...
2. Где я должен взять маску ? Причем, не одну - по правилам ОДНОРАЗОВАЯ маска не подлежит повторному использованию. Я пока даже не упоминаю их цену ... В шаговой доступности (до 6 км) СЕМЬ аптек, но масок нет НИ В ОДНОЙ !!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Документы зачем? Люди не умирают на улицах.
Мент потребовал документы- посылать учить матчасть .
иначе как он при отсутствии у меня соплей/кашля/прочего, а у него хотя бы термометра может определить "намір вчинити ..." ?
тогда пусть сразу задерживает по подозрению в изнасиловании ...
Дебилы! Государства по всему миру не продает весь запас средств защиты за бугор в разгар пандемии...
- буду.
- иди ищи второго.
Карантин-ФАШИЗМ теперь навсегда, привыкайте ходить в намордниках, как собаки, и делать ку перед полицаями.
-Так.Скоро помирати заборонять
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 33. ... гарантується свобода пересування...
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Стаття 64. ...В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.