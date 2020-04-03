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 Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін

Кабінет Міністрів заборонив із 6 квітня перебування в громадських місцях без маски або респіратора.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Час демонструє, що кількість заражених постійно зростає. Жорсткі обмеження – це тенденція, до якої дедалі частіше вдаються держави по всьому світу. Ми йдемо м’якшим сценарієм у контексті розвитку епідемії. Проте це не означає, що ми не маємо діяти жорстко", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що із 6 квітня забороняється перебувати в громадському місці без медичної маски і відвідувати спортивні і дитячі майданчики.

Крім того, заборонено перебувати на вулиці без документів, що засвідчують особу. Збиратися в групи більше двох осіб (крім випадків службової необхідності і супроводження дітей) також заборонено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін запроваджує нові обмеження: Обов'язкова обсервація, більше двох не збиратися, шашликове табу на 3-4 тижні. ВIДЕО

Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186571
 
   
 Топ коментарі
 
Документы всегда нужно иметь при себе, нельзя собираться в группы. 73% дебилов променяли европейскую демократию от Пороха на кацапскую демократию от зебила С 6 апреля находиться в общественном месте без маски и документов запрещено, - Кабмин - Цензор.НЕТ 5821
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И без смартфона......цаки когда раздадут?
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сначала друзи зеленского продали с наваром маски, а теперь зеленский просит паспорт предъявить ? неплохо квартал95 поживляется ...
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Отличие Форума от МММ только в количестве процентов!
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Масок-немає
Апаратів ШВЛ-немає
ПЛР-тестів-немає
Гроші на протидію епідемії,(не кажучи про економічні наслідки) ВКРАДЕНІ
Офіс зєлєнского торгує посадами,уряд- податками,парламент-законами.
Вихід є !
Треба загнати під шконку бидлонарод,щоб і не кавкнуло !
Не переживайте ! Дивіться ТСН !Ключова відмінність від надзвичайного стану - режим надзвичайної ситуації жодним чином не обмежує конституційні права і свободи людей. Натомість надзвичайний стан - це особливий правовий режим, за якого ці права можуть тимчасово обмежуватися - як-от свобода пересування, свобода зібрань тощо.
То Порошенко вводив диктатуру надзвичайним станом ,а зараз-якась надзвичайна ситуація !
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Два вопроса:
1. На каком основании я должен таскать с собой документы ? С каких пор указ КМ (ПОДЗАКОННЫЙ акт) начал преобладать над ЗАКОНАМИ ? Введёте ЧП - я еще подумаю ...
2. Где я должен взять маску ? Причем, не одну - по правилам ОДНОРАЗОВАЯ маска не подлежит повторному использованию. Я пока даже не упоминаю их цену ... В шаговой доступности (до 6 км) СЕМЬ аптек, но масок нет НИ В ОДНОЙ !!!
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Говорит сейчас о какой то определенной динамике заболевания COVID-19 в Украине невозможно. Динамика роста количества заболевших точно совпадает с динамикой количества лабораторно произведенных анализов. Фактически идет ОБНАРУЖЕНИЕ заболевших. Что то реально можно будет говорить, когда эти показатели разойдутся. Наличие достаточно большой группы больных с мозговой симптоматикой, показывает, что перенесли болезнь достаточно давно и эти симптомы - это вторичное поражение.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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нахер пошли со своими штрафами. пусть доставляют в отделение и выясняют личность.
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Вот и Зеленый Фашизм постучался в двери.

Документы зачем? Люди не умирают на улицах.
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Если наличие маски мент может определить визуально, то проверка документов по прежнему только на основании ЗУ .

Мент потребовал документы- посылать учить матчасть .
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Ну-ну, с удовольствием посмотрю как ты это будешь делать в отделении, куда тебя доставят.
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Обычно первых прессуют тех, кто больше всего поддерживает "прессинг" по отношению к другим.
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Стаття 32. Перевірка документів особи1. Поліцейський має право вимагати в особи пред'явлення нею документів, що посвідчують особу, та/або документів, що підтверджують відповідне право особи, у таких випадках:1) якщо особа володіє зовнішніми ознаками, схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку, або безвісно зниклої особи;2) якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення;3) якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю;4) якщо в особи є зброя, **********, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання, використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо;5) якщо особа перебуває в місці вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди, іншої надзвичайної події;6) якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення.
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И под какой пункт этого списка попадает отсутствие маски ?
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пункт 2 - якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопорушення Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 7187 тобто якщо особа має намір заразити оточуючих шмарклями Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1365
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Маска есть- оснований для проверки документов нет.
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т.е. у мента должно быть как минимум мед.образование ?
иначе как он при отсутствии у меня соплей/кашля/прочего, а у него хотя бы термометра может определить "намір вчинити ..." ?
тогда пусть сразу задерживает по подозрению в изнасиловании ...
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Необходимо два свидетеля, а так на любого можно сказать - был без маски
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Позавчера пришлось выйти за продуктами в сельпо и мясной. Я просто в ужасе! Половина без масок, несколько человек видела ещё и с соплями, народа полно, дистанции никакой, у весов и касс безумные бабки, и не только, лезут чуть не на голову в плотную, на замечание и просьбу отойти реагируют агрессивно, охрана смотрит только за тем чтобы не воровали. Ужас и кошмар! Люди, опомнитесь! Неужели надо чтобы начали массово умирать не буду перечислять кто, чтобы "не накликать беду"???? Включите мозг! Это не обычный грипп, от этой заразы нет лекарств!!! Если носитель ( человек который заражен, но не знает об этом, нет ещё симптомов, инкубационный период называется) просто чихнул, то вокруг него в радиусе минимум 2 метров вирус везде! Он в воздухе и оседает на всех поверхностях (столы, стены, ваша одежда, все предметы!) и живёт там до двух недель, ему не нужна даже влага. Носите маски, черт вас возьми, если выходите!!!!! И сидите дома!!!!!!!!
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"Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру."
Дебилы! Государства по всему миру не продает весь запас средств защиты за бугор в разгар пандемии... Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 2990
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Маски и толпой не собираться - это понятно. А документы чего-то с собой таскать, а полицаи? Не припухли ли?
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Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 8863 Dmitiry Vizhutkin А штраф на кого выписывать? Поэтому и нужен документ.
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Проблема всех этих мер, что у них низкий запас прочности. Вирус никуда не денется, а людям просто надоест. Оттого это и называется чрезвычайные меры.
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Люди картошечку сажать хотят в апреле-мае. Им не до карантина. Жрать что-то осенью надо будет.
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еще желаельно иметь за пазухой истолет, а за поясом гранату
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Маски вже є всюди. По крайній мірі у великих містах. В крайньому випадку - марлю вчетверо і пришити вушко зможе школяр
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Плюс в усіх торгових центрах продають. Плюс Епіцентр завтра виставляє 5 млн масок.
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сегодня был в сильпо, Киев лукьяновское метро, там масок не было!!
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Но обязательность носки маски это дичь. Собираться по двое это правильно.
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- третим будешь?
- буду.
- иди ищи второго.
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вот так и установили ФАШИЗМ под соусом борьбы с фейковым гриппом.
Карантин-ФАШИЗМ теперь навсегда, привыкайте ходить в намордниках, как собаки, и делать ку перед полицаями.
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На улице, если не подходить к другим людям, маска БЕСПОЛЕЗНА! А улица - общественное место. Вот и делайте выводы.
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Что за дичь? а если я в лесу...это же не дом,то, значит улица?, т.е лес это общественное место? не несите чушь!!!
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А почта это место где социальные услуги предоставляют или нет? А рынок? А магазин? Слишком все обобщенно написано.
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Палицаи сами решат что общественное место ,что нет.
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Суспільство, готове проміняти свободу на безпеку , втратить і перше, і друге, та й не заслуговує ні першого ні другого Томас Джефферсон
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Эти ребята реально вже выбешивают куме.
-Так.Скоро помирати заборонять Із 6 квітня перебувати в громадському місці без маски і документів заборонено, - Кабмін - Цензор.НЕТ 4449
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Вроді як і потрібні міри, але для початку забороніть таксистам з уберу, болту і інших шараг перевозити людей без маски. Вчора виходив в магазин. Бачив 3 авто цих засранців з пасажирами, і ні на одному не було маски.
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теперь хоть стало понятно где для бабушки бени деньги возьмут ..
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Это уже переворот, или пока нет?
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Стаття 33. ... гарантується свобода пересування...

Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.
Стаття 64. ...В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень.
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