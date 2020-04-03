 Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.
"Я закликаю представників усіх конфесій дотримуватися обмеження і не проводити заходи з великим скупченням людей, зокрема під час святкування Великодня", - зазначив Кличко.
За його словами, він зустрічався з представниками всіх релігійних конфесій столиці і просив їх про відповідальне ставлення до безпеки віруючих.
"Я попросив представників усіх конфесій за можливості проводити служби онлайн, пояснювати людям, що коронавірус небезпечний. Сподіваюся, що всі почули", - наголосив мер столиці.
Він закликав усіх відсвяткувати це свято вдома, у вузькому колі своїх рідних.
Это вот у вас такая аргументация.
Каким образом закрытие метро могло бы помочь тем кто вообще не выходит за пределы своего приюта ?
А откуда такая озабоченность ? Закрытие метро выставило власть полными придурками, и потому вы локти кусаете ? Ну, значит будет другая власть.
Соответственно, метро там работает.
Правда статистика по заболевшим слегка устрашающая, но это не важно, главное метро!
А может, киевские власти - вовсе не идиоты ? И преднамеренно распространяют вирус ?
Куме?!
-Ну?
-А в тебе телефон з интернетом?
-Так.
-А ну дай менi на хвилинку.
-Нащо?
-Сповiдатись.
-Кому телефону?
-Вiдстали ви куме вiд життя.В мене у церковной сети,личный кабинет