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 Київські новини, Суспільство
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 Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до представників усіх конфесія із проханням проводити Великодні служби в церквах столиці в режимі онлайн.

Про це він заявив під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

"Я закликаю представників усіх конфесій дотримуватися обмеження і не проводити заходи з великим скупченням людей, зокрема під час святкування Великодня", - зазначив Кличко.

За його словами, він зустрічався з представниками всіх релігійних конфесій столиці і просив їх про відповідальне ставлення до безпеки віруючих.

"Я попросив представників усіх конфесій за можливості проводити служби онлайн, пояснювати людям, що коронавірус небезпечний. Сподіваюся, що всі почули", - наголосив мер столиці.

Він закликав усіх відсвяткувати це свято вдома, у вузькому колі своїх рідних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розглядає продовження закриття кордонів після Великодня

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186568
 
   
 Топ коментарі
 
А как же посвятить яйца и облобызать иконы? Сепаратист Усик говорил, что можна и нужно причащаться и никого не слушать Призываю представителей всех конфессий проводить Пасхальные богослужения онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 7245
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Ого, вас уже двое.
А откуда такая озабоченность ? Закрытие метро выставило власть полными придурками, и потому вы локти кусаете ? Ну, значит будет другая власть.
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Вам муляет киевское метро? Как я вас понимаю! Меня тоже очень волнует проблема сбалансированного питания утконосов в штате Виктория. Когда вы решите эту проблему
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Здесь сайт украинский, а не австралийский. Приходите на gday forum; там вас примут с распростёртыми объятиями, особенно по проблемам утконосов.
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И как вам на этом сайте мешает нефукционирующее киевское метро? Неудобно сюда добираться?
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Да я считаю его закрытие признаком невменяемости власти. Вот и высказываю своё мнение по этому поводу. Может ли город Киев позволить себе психически больную власть ?
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Мадрид не закрив метро, і тепер Іспанія обганяє Італію.
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В огороде бузина, в Киеве дядьке.
Это вот у вас такая аргументация.
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Подавляющее большинство умерших - пожилые люди, включая обитателей домов престарелых.
Каким образом закрытие метро могло бы помочь тем кто вообще не выходит за пределы своего приюта ?
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в метро найлегше підчіпити заразу, а далі по ланцюгові реакції випадає найслабша ланка.
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Я уже пояснил (ниже) что эта теория полностью несостоятельна.
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зараза не розбираэться у видах транспорту ,так як де-які боксери мери ,сери, і х,,и фантазують.заразу транспортує людина ,а не метро.автобус ,а чи то літак із Коршавелю
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У тебя в Австралии, нет ничего более актуального чем проблема метро в Киеве?
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Ого, вас уже двое.
А откуда такая озабоченность ? Закрытие метро выставило власть полными придурками, и потому вы локти кусаете ? Ну, значит будет другая власть.
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Не вопрос, в городе Нью-Йорк у власти гении, как и в Риме и Париже.
Соответственно, метро там работает.
Правда статистика по заболевшим слегка устрашающая, но это не важно, главное метро!
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В советском метро - прекрасная вентиляция. Вирусы, выдыхаемые больными людьми, просто уносятся потоком воздуха. В замкнутой маршрутке, с каждым выдохом одного больного человека концентрация вирусов возрастает на несколько триллионов. Идеальный способ перезаражать как можно больше людей.
А может, киевские власти - вовсе не идиоты ? И преднамеренно распространяют вирус ?
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А как же посвятить яйца и облобызать иконы? Сепаратист Усик говорил, что можна и нужно причащаться и никого не слушать
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и все послушались. Пасха добьёт нас окончательно
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Идиот! Уже давно все конфессии приняли такое решение, кроме РПЦ.
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Веселуха там, в вашем пентхаузе, господин мэр! Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 477
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можно жить в Украине и любить росисю Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 4022 Закликаю представників усіх конфесій проводити Великодні богослужіння онлайн, - Кличко - Цензор.НЕТ 7650 лугандонцы тому пример...
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Ну и люби свою росисю, чего в Украину лезешь?
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Оказывается у нас Кличко еще и "патриарх".. пытается влезть ну в каждую щель на ТВ ( как его знакомец "Шахов - куршавельский". Виталя, повесь на гвоздик перчатки и начинай работать, желательно мозгами.. хотя с этим.. ( ну в общем вы в курсе)
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уже представляю себе это зрелище как убогие в монитор крестятся
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Ветхий Онлайн

Куме?!
-Ну?
-А в тебе телефон з интернетом?
-Так.
-А ну дай менi на хвилинку.
-Нащо?
-Сповiдатись.
-Кому телефону?
-Вiдстали ви куме вiд життя.В мене у церковной сети,личный кабинет
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