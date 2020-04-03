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 Ворог обстріляв з 120-мм мінометів позиції ЗСУ поблизу Новотошківського і Горіхового, втрат немає, - Міноборони

Станом на 12:30 сьогоднішнього дня найманці РФ вже здійснили чотири обстріли позицій ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Ніч минула спокійно, проте вже вранці окупанти здійснили 4 обстріли", - сказано в повідомленні.

Так, на Луганському напрямку противник випустив 26 мін 120-го калібру по опорних пунктах підрозділів Обєднаних сил, обладнаних неподалік Новотошківського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу 11 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС

Крім того, 6 мін 120-го калібру і 5 мін калібру 82 мм розірвалися на позиціях наших військ біля Оріхового. Тут же лунав ворожий станковий протитанковий гранатомет.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 20 хвилин зі станкового протитанкового гранатомету і кулемету великого калібру обстрілювали українських військовослужбовців, які виконують бойові завдання в районі Красногорівки.

Також, у період з 7.45 до 9.15 з боку Соснівського випустили 43 міни 82-го калібру по захисниках Павлополя.

Також читайте: Найманці РФ застосували міномети біля Пісків, Павлополя й Авдіївки, всього від початку доби зафіксовано 8 ворожих обстрілів, - пресцентр ОС

"На усі сьогоднішні ворожі обстріли Об’єднані сили відповіли влучним вогнем зі станкових протитанкових гранатометів і продовжують контролювати ситуацію. За поточну добу втрат з нашого боку не допущено, втрати противника уточнюються", - сказано в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186567
 
 
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А они им хотят еще тест системы и маск поставить "повстанцам". Да пусть они там все сгинут от короны в своем лугандоне и домбабве Враг обстрелял из 120-мм минометов позиции ВСУ вблизи Новотошковского и Орехово, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8248
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Ярмак жеж не даремно отримав мерседес за 3.2 млн, ось шмыга тепер і отрабатує Ворог обстріляв з 120-мм мінометів позиції ЗСУ поблизу Новотошківського і Горіхового, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3120
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