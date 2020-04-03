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 Двоє лікарів заразилися COVID-19 у Львові, - міськрада

У двох лікарів з львівських лікарень підтвердили коронавірусне захворювання COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.

"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.

Один з медиків — це 47-річний лікар-анестезіолог  лікарні швидкої медичної допомоги. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.

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Другий лікар — з 5-ї міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.

Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186564
 
 
 Топ коментарі
 
В том, что каждый заразившийся врач, вместо борьбы с заразой невольно занимается ее распространением.
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Да новость в том что минус два врача,через неделю другую в Украине некому будет лечить больных.Кто из врачей сбежал,кто в бессрочном отпуске,кто уволился а кто помрет или будет лежать больным.И что будет когда,не дай Бог,Василь Грім заболеет а врачей бахуй?
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повторяй это каждый день...
Ведь врачи, как и все люди заражаются... И некоторые умирают...
Люди вообще имеют свойство умирать, от разных болезней.
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Ну и что, что заразились?
Зараживались и будут постоянно зараживаться... В чём новость?
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В том, что каждый заразившийся врач, вместо борьбы с заразой невольно занимается ее распространением.
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Да новость в том что минус два врача,через неделю другую в Украине некому будет лечить больных.Кто из врачей сбежал,кто в бессрочном отпуске,кто уволился а кто помрет или будет лежать больным.И что будет когда,не дай Бог,Василь Грім заболеет а врачей *****?
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Врачи прописывают пелюли, вот они лечат. Поэтому в Китае легко и средне больных отправляли по домам.
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не выдумывай...
80% вообще не ощущают на себе признаки вируса... переболел как простудой и всё.
А если тебе суждено умереть, то тебе никакие врачи не помогут.
В Украине каждый день умирает около 1600 человек, из них от короновируса - 1 или 2 человека
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ось тільки про ці 80% лікарі вам розповідають, вони особисто, я так розумію, усі попадають відразу у решту 20%.
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Согласен,спорить не буду.Да и веду к тому что сейчас врачи должны быть максимально защищены хоть в космические скафандры если понадобиться.
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Так и умирают: Мелитополь, Олешки, Черновцы, Тернополь..... Список каждый день пополняется. Без квалифицированных анестезиологов аппараты ИВЛ до одного места.
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повторяй это каждый день...
Ведь врачи, как и все люди заражаются... И некоторые умирают...
Люди вообще имеют свойство умирать, от разных болезней.
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Лечить и спасать людей через 2-3 недели с такими темпами кто будет? За вчера только более 100 врачей изолировали на карантин.
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какими темпами?
Сейчас умирает 1600 человек в сутки. Большинство из них умерли из за болезней.
То это ерунда, по твоей логике?
а вот от короновируса - 1, 2 в день или даже пусть 100 в день то это конец света, для тебя?
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Я говорю о врачах. Когда "выгорят" "все анестезиологи, кто будет спасать людей на ИВЛ? Пусть все тяжело больные умирают?
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Для стариков и имеющих уже не очень здоровье эти аппараты. Это напоминает как выжить после ядерной войны. Ну и что за жизнь будет? Каждый день страх умереть.
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Около 40% заболевших молодежь. Из них каждый пятый очень тяжело. Люди остаются жить с пораженными внутренними органами, особенно страдают сердце и легкие.
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Засобів захисту від особливо небезпечних захворювань лікарі не мають. Медицина вже 26 років в задниці і завжди фінансувалась по залишковому принципу. Так що все закономірно, чудес не буває.
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