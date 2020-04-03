 Двоє лікарів заразилися COVID-19 у Львові, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради.
"У двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування коронавірусом. Зараз ці медики ізольовані, проводиться опитування осіб, з якими вони контактували, у всіх контактних осіб забирають біоматеріал для проведення ПЛР-тестування", - йдеться в повідомленні.
Один з медиків — це 47-річний лікар-анестезіолог лікарні швидкої медичної допомоги. Він хворів, перебував вдома на самоізоляції, після погіршення самопочуття перебуває в інфекційній лікарні з пневмонією.
Другий лікар — з 5-ї міської поліклініки, він перебував на лікуванні у 5-ій лікарні. Відомо, що він контактував з пацієнткою, в якої напередодні також виявили коронавірус. Хворий також ізольований, усіх контактних осіб обстежують та ізольовують. Чоловік 1966 року народження, перевезений в інфекційну лікарню.
Дані про позитивні ПЛР-тести двох лікарів отримано сьогодні.
Зараживались и будут постоянно зараживаться... В чём новость?
80% вообще не ощущают на себе признаки вируса... переболел как простудой и всё.
А если тебе суждено умереть, то тебе никакие врачи не помогут.
В Украине каждый день умирает около 1600 человек, из них от короновируса - 1 или 2 человека
Ведь врачи, как и все люди заражаются... И некоторые умирают...
Люди вообще имеют свойство умирать, от разных болезней.
Сейчас умирает 1600 человек в сутки. Большинство из них умерли из за болезней.
То это ерунда, по твоей логике?
а вот от короновируса - 1, 2 в день или даже пусть 100 в день то это конец света, для тебя?