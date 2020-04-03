 Євросоюз розглядає продовження закриття кордонів після Великодня

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Ми ведемо консультації з державами-членами про те, як діяти після Великодня", - сказала Урсула фон дер Ляєн.

Вона додала, що ухвалене рішення про припинення поїздок у ЄС громадян третіх країн було правильно сприйнято всіма державами-членами.

"Їздити без поважних причин до Європи в такій ситуації - не найкраща ідея. Також ці заходи були спрямовані на те, щоб люди з третіх країн не приїжджали лікуватися в ЄС у той час як система охорони здоров'я працює на межі можливостей", - сказала фон дер Ляєн.

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