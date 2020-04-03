 Україна не може дозволити собі не працювати, - Шмигаль заявив про відсутність додаткових обмежень для бізнесу в нових карантинних заходах

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ми не зупиняли і не будемо зупиняти товарообіг, промислові підприємства і критичну інфраструктуру", - сказав він.
"Все це працює і працюватиме далі", - підкреслив Шмигаль.
"Україна не може дозволити собі не працювати два-три місяці або пів року", - зазначив прем'єр.
Позакрывали все кафе, бары, магазины, базары, сферу обслуживания, прекратили транспортное сообщение, итд...
Без работы остались уже сотни тысяч людей...
Это что такое, не ограничения для бизнеса?
Это вы не понимаете. До объявления карантина и прекращения сообщения побоялись принять закон о продаже земли, под карантином - приняли. Сейчас, после принятия закона, карантин снимут или ослабят. Украина не имеет суверенитета, решения принимают "западные партнеры", туземная власть реализует их решения, на проблемы туземцев метрополиям плевать.... потому в Нью-Йорке с 93 тысячами заболевших метро работает, а в Киеве с 200 заболевшими метро закрыли - чтоб народ не путался под ногами и не мешал принимать нужные законы.
ШТО? Тобто карантин, із-за якого вже досить багато великих компаній, які я знаю, звільнили людей або відправили в відпустки за власний рахунок - це не зупинка товарообміну?
Я ниже вопрос задала.
посмотрим, что ответят.
Как по мне - это правительство из дурки вышло, и в дурку же и вернется.
Я вот про это высказывание Шмыгаля:
"Кабмин вводит новые ограничения: Обязательная обсервация, больше двух не собираться, шашлычное табу на 3-4 недели."
Я не про шашлык, если что.
Я про "об отсутствии дополнительных ограничений для бизнеса в новых карантинных мерах" если выдвинуто требование БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ СОБИРАТЬСЯ (в данном случае больше двух работников).
Скажите, как отбирает в правительство зеленая плесень, мне правда интересно.
По справке об окончании коррекционного класса школы?
По стравке из дурки?
По аттестату об окончании Средней школы с углубленным изучением английского языка города Кривой Рог?
Все из вышеперечисленного?
Нам, конечно, всем бы хотелось узнать, какова стратегия правительства в целом и МОЗ в частности в плане борьбы с эпидемией.
К сожалению, предыдущий министр здравоохранения был очень занят тем, чтобы притулить своего человечка на закупочки, и выработать эту стратегию не успел. А новый министр здравоохранения взялся за дело всерьёз, и решил прежде всего запретить гулять в парках и собираться больше двух человек - а эпидемия подождёт.
Что ж, попробуем всё же догадаться о том, какая же стратегия у нашего правительства и нашего МОЗ. Я для этого подписан на официальный телеграм-канал МОЗ, посвящённый коронавирусу - он так и называется, "Коронавірус інфо". Спойлер: и по содержанию он тоже мал-мал похож на "СПИД-ИНФО".
Итак, дайджест сообщений за три последних дня. Вот они, по порядку:
30 МАРТА
- Не выходите из дома!
- Уряд міністра Ємца посилює карантинні заходи.
- 480 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома! - рассказывает другой телеграм-канал.
- Не выходите из дома! - рассказывает врач-педиатр.
- Украинцам, вернувшимся из-за границы, не нужно проходить тестирование.
- Появились временные пункты сортировки больных. Фото палатки.
- Почитайте истории заболевших здесь! (ссылка)
- Опа, один вылечился.
- У нас новый министр, ура!
- Заява предыдущего министра, на трёх страницах.
- 548 выявленных заболевших.
- Обращение нового министра, на трёх страницах.
31 МАРТА
- Доброе утро! Не выходите из дома!
- 549 выявленных заболевших.
- Оновлено алгоритми лікування. Оказывается, лікування все ж таки інколи має надаватися обов'язково. Это всё усложняет, конечно.
- Ещё одно заявление нового министра.
- Опрос: как вы переносите карантин? С большим отрывом лидирует ответ "Та нормально, водичка отличная, давайте ишшо!"
- Не выходите из дома!
- МОЗ и Uber договорились возить медиков на работу.
- ШОК КОНТЕНТ МОЛНИЯ СРОЧНО В НОМЕР Звизда футбола опасносте, известный итальянский мультимиллионер заболел, НО К СЧАСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ, ура товарищи!!! Теперь и помирать не страшно, ежели чего!
- А вы - не выходите из дома!!!
- А мы ещё завели инстаграмчик, всем чмаффки, сердечко свичечка гиф
- Разрешили рынкам работать.
- 645 выявленных заболевших.
1 АПРЕЛЯ
- Та *** вашу мать не выходите же из дома!
- 669 выявленных заболевших.
- Не выходите из дома, и скачайте наклейки.
- Подпишитесь ещё на вот этот телеграм-канал.
- Что надо знать про тесты на коронавирус? (Спойлер: что их всё ещё нет ни ***. Тому радимо вам не панікувати і не вимагати тестування, бо тести взагалі неінформативні, тим паче їх нема.)
- Сообщаем, что медицина у нас бесплатна.
- Новый министр усилил карантинные меры и для вашего удобства запретил прогуливаться в парках, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ДОМА СВОЛОЧИ.
* * *
Из этого дайджеста мы видим что? Точнее, из этого дайджеста мы видим, что у правительства и МОЗ нет чего?
Правильно. Ничего нет.
Нихера нет.
Стратегии нет. Плана действий нет. Системного подхода нет. Информации никакой - нет.
Сколько в стране тестов?
Сколько граждан было протестировано?
Почему в Николаевской области нет заражённых? Они все здоровые, или там просто ******** тесты?
Сколько у нас всё-таки аппаратов вентиляции лёгких?
Сколько у нас коек в больницах, выделенных для приёма больных с коронавирусом?
Какие меры предпринимаются, чтобы в других больницах случайно не заразились?
Какие меры предпринимаются, чтобы увеличить количество мест в больницах?
Медики увольняются? Почему? Что вы предпринимаете?
У нас деньги вообще есть? Нет? Барыга украл? Понимаю. Что вы предпринимаете по этому поводу? Пытаетесь провалить сотрудничество с МВФ?
Почему у нас умерших БОЛЬШЕ, чем выздоровевших? Хотелось бы комментарий министра, как же так ***** вышло, и почему опять в этом виноват Порошенко.
Вот короткий, и крайне неполный список вопросов, на которые я бы хотел получить ответ в официальном телеграм-канале. Но вместо этого за три дня я восемь раз прочитал, что мне не надо выходить из дома, и два раза (ЗА ТРИ ДНЯ!!!) усилили карантинные меры.
Вот и вся стратегия, ребята. Сидеть дома! Надо просто перестать выходить из дома! Будем сидеть дома в карантине, и ждать. Вдруг оно как-нибудь само. Вдруг вирус улетит на Луну. Вдруг прилетит волшебник в голубом вертолёте и раздаст эскимо. Вдруг оно как-то само всё наладится. Надо просто посидеть дома и подождать. Вдруг будет чудо.
А пока можно назначать человечков на закупочки, строить домики, получать зарплатку, и штамповать указики, о том чтобы все сидели дома и не выходили в парк, а то будет штрафик и немножко дубиночками от***рим по почечкам.
Вот и вся наша стратегия.
Поздравляю! Здобулы!
Напоминаю, что ответственность за это несёт лично президент Владимир Зеленский и его партия "Слуга народа". Потому что у них монокоалиция, и они несут всю полноту ответственности за все кадровые назначения, и как следствие - за действия своих министров, что живого трупа Емца, что микрофюрера Степанова.
Просто не выходите из дома!
Просто не работайте!
Просто не получайте зарплату!
Просто когда вас вышвырнут из арендованной квартиры - просто надо подождать и соблюдать карантин.
Просто когда вам будет нечего жрать - надейтесь, что партия ЕС пришлёт продуктовый набор. Или глодайте кору. Или просите милостыню, не собираясь больше двух. Или съешьте соседей.
Но главное - не выходите из дома! Другой стратегии у нас для вас нет.
А в это время Уляна Супрун просит Элона Маска помочь с аппаратами вентиляции лёгких. Это очень смешно. Давайте все посмеёмся. Гыгыгыгы, как смешно, она в твиттере его просит помочь. Ыхыхыхы, доктор Смерть, гагагага, как смешно, Элона Маска просит в твиттере, гыгыгы.
А новый министр здравоохранения пока занят. Он решает, на этой неделе ввести комендантский час, чтобы вы не выходили из дома, или на следующей.
Вот такая у нас стратегия. Таков наш примар.
И помните: не выходите из дома.
Больше двух не собираться.
Шаг вправо, шаг влево приравнивается к попытке заражения.
Зав.Гор.Отделом Владимир ЗавГорОдний