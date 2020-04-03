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 Суспільство
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 Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль

Кабінет Міністрів України продовжить карантинні заходи для літніх людей, а також школярів і студентів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для літніх людей, студентів і школярів карантин буде продовжено", - повідомив прем'єр.

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Шмигаль підкреслює, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами і збереженням економіки.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень з 28 березня.

У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186559
 
 
 Топ коментарі
 
та ладно...переживем и это.
главная задача зелебеню пережить Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7021
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А что это даст? Заболеют родители и заразят детей. Бред.....
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Натуральная сегрегация.
Радуйтесь, лохи. Дожились.
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та ладно...переживем и это.
главная задача зелебеню пережить Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7021
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Слушай, Поплавок, а как быть с депутанами? Их ты то же будешь штрафовать? Для пожилых людей, школьников и студентов карантин будет продлен, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7736
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"Шмыгаль подчеркивает, что правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики."
Экономику убивает не коронавирус, а зебилы у власти, в т.ч. бездари Гончарука и Шмыгаля. Поэтому баланс, о котором говорит Шмыгаль, должен выглядеть так: 1) зебилов из Кабмина на 3 буквы, 2) зебилов из Кабмина в 5 букв. Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8146
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Карантин должен быть толко для группы риска кому за 65 и основным переносчикам до 16 лет. Организовать доставку лекарств и продуктов старикам, подключив все соц.службы, волонтёров, студентов мед.учреждений!!!! Остальное население должно работать и соблюдать строжайшие правила гигиены. Иначе страна развалиться не от вируса а от голода.
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А как реализовать этот карантин для детей и бабушек-дедушек, когда некарантинные взрослые будут приходить домой и их обнимать?
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Бовдур, що воно меле??? А для інших це як буде називатися??? Безмозгля влада Зеленського купу народу угробить... Мало того, що кордони не перекрили вчасно.... так тепер ще й постійно туплять...
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Верни в бюджет украденные деньги,коррупционер.
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Так треба було з березня вводити тільки карантин для пенсіонерів і школярів зі студентами плюс ОБОВ'ЯЗКОВО на 14 днів закривати всіх, хто з-за кордону вернувся... Може б тоді і тотальний карантин не знадобився б, і метро і поїзди ходили б!
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