 Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Для літніх людей, студентів і школярів карантин буде продовжено", - повідомив прем'єр.
Шмигаль підкреслює, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами і збереженням економіки.
11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.
25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.
Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень з 28 березня.
У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.
Радуйтесь, лохи. Дожились.
главная задача зелебеню пережить
Экономику убивает не коронавирус, а зебилы у власти, в т.ч. бездари Гончарука и Шмыгаля. Поэтому баланс, о котором говорит Шмыгаль, должен выглядеть так: 1) зебилов из Кабмина на 3 буквы, 2) зебилов из Кабмина в 5 букв.