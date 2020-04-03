 Для літніх людей, школярів і студентів карантин буде продовжено, - Шмигаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у відеозверненні заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для літніх людей, студентів і школярів карантин буде продовжено", - повідомив прем'єр.

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Шмигаль підкреслює, що уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами і збереженням економіки.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи у зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам відпрацювати проєкт рішення Кабміну щодо закриття кордону для пасажирських перевезень з 28 березня.

У Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.